Conselhos para mulheres que estão pensando em casamento

Casamento sem parceria é fadado ao fracasso, ou à infelicidade de um dos cônjuges (foto: depositphotos)



Minha geração e as gerações anteriores aprenderam que mulher, para ser realizada, precisa se casar. Com um bom partido, de preferência. O homem bem-sucedido é aquele que se deu bem profissionalmente; a mulher bem-sucedida é aquela que se casou com esse sujeito.





Depois de muitos casamentos infelizes, descobrimos que a felicidade não está no matrimônio, e sim na parceria. Sexo, paixão, tesão, isso é muito bom, mas não dura se não houver parceria. Casamento sem parceria é fadado ao fracasso, ou à infelicidade de um dos cônjuges (olha eu me segurando pra não escrever conge).









Sejam parceiros na vida, na criação dos filhos, nas finanças, nos planos.





Ser parceiro não significa que vocês devem virar uma pessoa só. Autonomia, independência, liberdade de escolha são fundamentais, mas é importante conversar e planejar juntos. Seja feliz de forma autônoma; a sua felicidade não é sua responsabilidade.





Alguém vai ter que ceder, se vocês tiverem ideias parecidas fica mais fácil; caso contrário, quem vai ceder, quem vai abrir mão de um sonho, de um plano? É preciso equilibrar.





O dinheiro do seu trabalho é seu, o dinheiro do trabalho dele, é dele. Conta conjunta pode parecer uma ótima ideia, é romântico, mas não é prático. Se hoje está tudo bem, amanhã pode não estar. As advogadas de família conhecem cada história...





Contas separadas, mas e se um dos dois ficar desempregado? Como vai ser?





A casa é dos dois





Marido não ajuda, ele faz a parte dele, a casa é dos dois! Vocês vieram de famílias diferentes, não foram criados da mesma forma, terão que ceder para se ajustar.





Tenha autonomia





Antes de ser esposa, você é uma mulher com desejos, individualidade, sonhos. Se priorize, tenha autonomia!

Parece um caminho natural abandonar a vida profissional quando chegam os filhos, mas a longo prazo pode ser doloroso. Abrir mão da profissão pelos filhos pode custar caro. Cedo ou tarde. E depois que eles forem independentes? O que você vai fazer com seu ninho vazio?





Nunca se afaste das suas amigas

Mantenha suas amizades; ter uma rede de apoio é fundamental. Na hora do aperto, é com os amigos que podemos contar. E a família também!





Família é importante





Nossa família é nossa rede de apoio, mas cuidado para os parentes não interferirem na relação. Mantenha-se próximo, mas com uma distância segura dos palpites. A não ser que façam um PIX na sua conta cada vez que derem um pitaco!





Não aceite pressão para ter filhos





Aproveite os primeiros anos de casada para curtir, aprender a conviver, a lidar com a família dele, dividir as responsabilidades e tarefas domésticas. A casa é dos dois!





Depois que a gente tem filho a relação muda, é necessário passar por uma adaptação. Filho muda tudo. Se a relação não vai bem antes de ter filhos, não se iluda, filho não salva casamento. Filho pode ser a gota d’água.





Pense se vocês querem mesmo ter filhos. A maternidade é linda, mas é um peso danado! É muita responsabilidade e o peso ainda é maior (bem maior) pro lado da mãe.





Filho é responsabilidade dos pais. Antes de ter filhos, converse bastante com seu par.





Quem vai passar noites em claro quando a criança estiver doente? Quem vai cuidar quando o bebê estiver com cólicas? Quem vai fazer e dar a papinha? Quem vai às reuniões de pais na escola? Quem vai levar ao pediatra, à escola, às atividades extracurriculares? Quem vai abdicar de uma ascensão profissional para ter tempo de cuidar dos filhos?



Quem vai aprender sobre educação parental, sobre adolescência, sobre alimentação saudável? Quem vai comprar material escolar? Quem vai doar ou vender o material usado no ano anterior? Quem vai comprar uniforme?





E se a criança nascer com alguma deficiência? O pai vai encarar? 80% dos pais abandonam esposa e filhos após um diagnóstico de deficiência grave.





Na saúde e na doença.





Ele sabe cuidar? Ele vai estar com você se você ficar doente? Cerca de 70% dos homens abandonam as esposas após um diagnóstico de câncer de mama. Nenhuma delas acreditava que isso poderia acontecer, mas eles preferem trocar a esposa “com defeito” por uma mulher perfeitinha, de preferência mais jovem.

Diálogo.





Diálogo constante, para falar das coisas boas e das coisas ruins. Transparência é fundamental!





Converse sobre política, religião, feminismo. Converse sobre temas controversos, é assim que a gente se conhece. Diálogo evita surpresas no futuro.





Fuja de homem machista





Ele sabe conversar, ou acha que ele manda e você obedece? Ele é machista? Ou a trata como igual?





Ele faz cobranças quanto à sua aparência? Aceita as mesmas cobranças sobre a aparência dele?





Faz piadinhas machistas, tipo fulano separou e está com uma novinha, se deu bem!?





Homens machistas abandonam esposas, filhos, não pagam pensão alimentícia, traem, trocam você por uma novinha quando você envelhece.





Casamento não é sinônimo de felicidade.





Antes só do que mal acompanhada! Sinta-se completa sem precisar de alguém para isso. Esse papo de metades da laranja é muito romântico, mas faz a gente acreditar que não é possível ser feliz sozinho. Casamento é bom, mas podendo evitar...



Bebel Soares é fundadora da rede materna Padecendo no Paraiso - bebelsoares@gmail.com