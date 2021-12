Psicanalista e escritora Érica Toledo (foto: Donald Rayment/divulgação)







Quanto tempo uma mulher leva para descobrir seu próprio desejo? Quanto tempo a gente leva para deixar de querer ser a projeção da fantasia do outro?





“Um corpo inteiro é um corpo coberto de fantasias. Porém, por milhares de anos, o corpo feminino tem sido como uma tela em branco onde projetam-se as fantasias alheias. Nosso desafio é descobrir o desejo inscrito na nossa imaginação e recontá-lo ao nosso modo, com palavras próprias.” – Érica Toledo

04:00 - 24/10/2021 "Maid" - violência que sufoca A psicanalista e jornalista Érica Toledo, amiga querida, acredita que a vivência da sexualidade é uma conquista de autonomia para a personalidade e um ato político para as mulheres. Por isso, reuniu no livro “Corpo inteiro” ficções sobre o desejo feminino descrito com seu estilo poético. Cada texto tem o nome de uma parte do corpo da mulher, indo do cabelo aos pés, passando por toda a intimidade.





O livro “Corpo inteiro” será lançado em dezembro em uma agenda de eventos em Belo Horizonte e São Paulo. No dia 6 de dezembro, o lançamento será no Guaja, em BH, aberto ao público, com palestra da autora sobre a sexualidade feminina. E, em São Paulo, o lançamento será na Livraria Martins Fontes da Avenida Paulista, em 9 de dezembro.





Reabrindo a agenda de eventos da Padecendo no Paraíso, que estava fechada desde março de 2020 por causa da pandemia, no dia 8, o livro será apresentado no evento “Ensandecendo no Paraíso” em Belo Horizonte. Ensandecendo no Paraíso acontece desde 2013 com palestras sobre sexualidade feminina buscando o resgate do desejo.





Essa edição foi repaginada, além de palestra com a autora, as participantes receberão um exemplar do livro, participarão de dinâmicas com a sexóloga, consultora em saúde sexual, professora de artes sensuais Renata Dietze. Para deixar o ambiente do jeito que a gente gosta, a cantora Mariana Filogônio se apresentará ao vivo com um repertório muito especial.





O evento é fechado para mulheres para que tenhamos liberdade de falar sobre o desejo feminino, sem censura e sem assédio. O uso de máscaras é obrigatório assim como a apresentação do comprovante de vacinação, com número limitado de participantes para garantir o distanciamento social (informações em @padecendo).





O livro “Corpo inteiro” tem apresentação da jornalista Ana Paula Padrão:





"Uma mulher há de entender. Qualquer mulher. A recatada, a puta, a exibida, a reservada, a mulher esposa e a amante. As freiras igualmente compreenderão e por suas peles correrá aquele arrepio de tudo que uma mulher sente, ainda que não reconheça nem no escuro da clausura e da própria solidão.





Leia esse livro e mire-se no espelho de todas as intimidades ocultas sob o mais perfeito enfado de uma vida previsível e sem emoções. Cada texto da Érica evoca um novo significado para orelhas, bocas, coxas, cabelos. Aqueles cantos escondidos e discretos de cada mulher vão arder em desejo durante a leitura. Aquelas fagulhas, que ela acha que o machismo e as obrigações cotidianas da fêmea social apagaram, vão brilhar no incêndio de cada conto, poema e história desse livro.





Prepare-se, mulher, para acordar."





Ana Paula Padrão





Para uma mulher querer fazer sexo ela precisa falar sobre sexo. O desejo feminino, muitas vezes, fica escondido embaixo de pilhas de fraldas, tarefas domésticas, cuidados com os filhos. Sugado pela rotina, pela sobrecarga, pelo cansaço. Nada como um livro erótico escrito por quem entende do assunto e um encontro com as amigas para trazer esse desejo à tona.





