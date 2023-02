Sem ciência nada acontece. Só que nem tudo são flores

A Ordem Nacional do Mérito Científico foi criada em 1993 para reconhecer contribuições científicas e técnicas de personalidades brasileiras e estrangeiras. Feito esse registro, vamos ao que interessa: a indicação dos agraciados é realizada por uma comissão formada por nove membros, designados de forma paritária pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), pela Academia Brasileira de Ciências e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devolverá a medalha a esses dois cientistas. “E todos aqueles que recusaram a condecoração no governo anterior também vão receber a medalha”, anunciou a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Nem tudo são flores, muito antes pelo contrário: mais da metade das mortes por tumores no Brasil (55%) ocorrem entre pessoas com baixa escolaridade e baixa renda, revela estudo do Observatório de Atenção Primária da Umane, associação civil independente, sem fins lucrativos, voltada para a articulação e fomento de iniciativas de apoio ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, o velho conhecido SUS.



A melhoria global da qualidade de vida poderia evitar parte desses casos, afirma a diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rafaela Alves Pacheco, que é médica sanitarista e professora da Universidade Federal de Pernambuco.

Na visão da sanitarista, é preciso garantir que esse público tenha um aporte maior de promoção à saúde, bem como fácil acesso aos serviços de atenção primária em saúde. “Na perspectiva da prevenção de saúde, precisamos ter protocolos estruturados que farão a detecção precoce.”





Nada de “fogo amigo”

A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse estar preparada para enfrentar ataques do “fogo amigo” do governo e disse que esse movimento em nada a intimida, mesmo com colegas que têm ambições políticas em 2026. Em conferência no Lide Brazil Conference, a ministra foi enfática. Disse que o país só volta a crescer quando fizer o “dever de casa”. São três os desafios: reforma tributária, arcabouço fiscal, tarefa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e ambiente seguro para o investidor. E finalizou: “Meu ministério não é fácil. É o ministério que diz não”.





O Zé Gotinha… voltou!

Xuxa Meneghel será a nova embaixadora das campanhas de vacinação (foto: Instagram/Reprodução) “Obrigado por aceitar o convite do @minsaúde e @xuxamenegel. Teremos outra vez uma grande campanha de vacinação no país.” Vamos aos fatos que interessam: é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou ontem a retomada das intensas campanhas de vacinação no país, personificadas no personagem Zé Gotinha. Em postagem no Twitter, o presidente também agradeceu a apresentadora Xuxa Meneghel, que será a nova embaixadora das campanhas de vacinação do governo federal.





Síndrome de Dravet

“Faz nove anos que eu nunca mais precisei levar minha filha para o pronto-socorro por causa de convulsão.” O relato é de Cidinha Carvalho, mãe de Clárian Carvalho, hoje com 19 anos, e que trata a síndrome de Dravet com uso do óleo de cânabis, remédio extraído da Cannabis sativa, planta popularmente conhecida como maconha. Antes, os remédios só eram fornecidos pelo governo paulista por meio de decisão judicial. Para a psiquiatra Clarisse Moreno Farsetti, especializada em terapia canabinoide, a lei é um avanço, para quem não tem condições de comprar a medicação.





Domingão no quartel

A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 152 pessoas por envolvimento nos atos golpistas que vandalizaram as sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro. De acordo com a PGR, até a manhã de ontem, 653 suspeitos já tinham sido denunciados à Justiça. Os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, e estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal (DF), depois da audiência de custódia e a decretação das prisões preventivas. A PGR pede que as eventuais penas sejam somadas.





pingafogo