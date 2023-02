Lula trata de economia e prioriza saúde e área social em mensagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em mensagem ao Congresso Nacional lida ontem, que o “genocídio” contra o povo yanomami exige medidas “mais drásticas” por parte do governo e do Congresso. A mensagem de Lula foi lida pelo deputado Luciano Bivar (União Brasil-PE), primeiro-secretário da Câmara dos Deputados, na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional.

“O genocídio cometido contra o povo yanomami exige de nós medidas mais drásticas, além do tratamento médico de urgência, o de combate à desnutrição. É urgente a retirada de 20 mil garimpeiros que atuam de forma ilegal no território indígena, assassinando crianças, destruindo florestas e envenenando rios e peixes com mercúrio”, afirmou Lula na mensagem.

Ainda na mensagem ao Congresso Nacional, Lula disse ser necessário adotar medidas para que as situações que levaram os indígenas a serem “abandonados pelo governo anterior” não se repitam “nunca mais”. Ele disse ainda ter visto uma situação “desumana”, acrescentando que, se alguém dissesse a ele como o povo yanomami está atualmente, ele não acreditaria. O governo afirma que vai construir um novo regime fiscal ao país. Ao citar o avanço da reforma tributária, a mensagem destaca que novas regras fiscais terão previsibilidade e credibilidade.

“Vamos construir um novo regime fiscal para o Brasil. Ainda no primeiro semestre, antes mesmo da data prevista na Emenda Constitucional 126, de 2022, submeteremos à apreciação do Congresso Nacional as novas regras fiscais que assegurem previsibilidade e credibilidade ao nosso país”, diz nota que foi assinada pelo presidente da República.

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, ontem, durante a abertura do ano legislativo, que a saúde pública, o crescimento econômico e o desenvolvimento social deverão ser a prioridade do Parlamento.

Pacheco defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Programa Nacional de Imunização (PNI), além da universalização do saneamento.

Ele afirmou ainda que os deputados e senadores devem agir contra o aumento da fome e da miséria, que foram “intensificadas durante a pandemia; a fome e a miséria voltaram ao topo da agenda nacional, e de lá precisamos retirá-las urgentemente”.





Posse na ALMG

As deputadas e os deputados eleitos em 2022 tomaram posse, quarta-feira, na Assembleia Legislativa (ALMG). Com a presença de familiares e amigos, os parlamentares assumiram o mandato para os próximos quatro anos. A 20ª Legislatura terá a maior bancada feminina da história, com 15 deputadas. Em discurso, o governador Romeu Zema (Novo) reforçou a independência dos poderes e pediu a ajuda do Parlamento para a aprovação de matérias de interesse do Executivo.





Tem ainda o TCE

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), compareceu na manhã de ontem à posse do ex-presidente da ALMG Agostinho Patrus como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). A solenidade, no Auditório Vivaldi Moreira, foi marcada pela presença de diversas autoridades políticas mineiras. Na ocasião, o ex-presidente também recebeu o Colar de Mérito do TCE, que havia sido agraciado a ele em 2020, mas não pôde ser entregue na ocasião por conta da pandemia da COVID-19.





Saúde interessa

“Muito se fala que a saúde tem um problema de gestão, de má administração, mas não. Para ampliar a acessibilidade da população, precisamos de recursos”, destaca o deputado federal Mário Heringer (PDT-MG). Entusiasta do Sistema Único de Saúde (SUS), o pedetista acredita que o momento é de união dos poderes Executivo e Legislativo, para que a saúde no Brasil tenha um direcionamento, um planejamento. “A pandemia nos deu uma lição. Mostrou como a saúde foi tratada e inadequada. Tivemos um general que fazia logística e não entendia de logística.”





As celebridades

Em sua carreira, a jornalista Glória Maria entrevistou celebridades como Michael Jackson, Freddie Mercury, Elton John, Mick Jagger, Harrison Ford, Leonardo De Caprio e Madonna. Tem mais, muito mais. Ela deixou duas herdeiras: Maria e Laura, de 15 e 14 anos, adotadas pela jornalista durante uma viagem à Bahia, em 2009. Na época, a veterana da Globo tinha se afastado da televisão, fazendo suas famosas viagens por conta própria. Antes de encontrar Maria e Laura, Glória Maria viveu período sabático na Índia, e fez trabalhos voluntários no país.





Moção da ministra

O emotivo discurso da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber (foto), repercutiu em toda a magistratura como uma importante defesa do Judiciário depois dos atentados golpistas que destruíram o plenário da corte. “Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal o regime democrático permanece inabalável.”





pingafogo