(foto: Odd ANDERSEN/AFP - 9/7/98)



Baptista Chagas de almeida





“Todos sabem que em áreas dominadas pelo tráfico só entra em paz quem é amigo dos bandidos. Ao afirmar que visitou uma comunidade controlada por uma das maiores facções sem nenhuma proteção, coisa que nem a polícia consegue, Lula mostra mais uma vez que é o candidato do crime.”





“Fazer demagogia em prol da própria imagem e fechar os olhos para esta realidade é condenar a maioria absoluta das pessoas de bem que moram nessas regiões a viverem reféns do medo, das ameaças, dos abusos e da crueldade de criminosos. É condená-las a viver sem nenhuma liberdade!”





Em busca da reeleição, o candidato Jair Bolsonaro (PL) visitou ontem o município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. No primeiro turno, o presidente teve uma vitória de 50,09% de votos contra 42,40% sobre Lula (PT) na cidade e espera aumentar essa vantagem, assim como mudar o panorama em Niterói, onde o petista venceu na votação de 2 de outubro passado.





“O terreno está asfaltado, está tudo pronto nesse casamento entre o Legislativo e o Executivo”, disse ele, durante comício em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o candidato à reeleição, seriam levadas à pauta do Parlamento “coisas de interesses da nossa pátria”.





Ao lado da primeira-dama, Michelle, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), gravou vídeo pedindo desculpas por suas declarações sobre adolescentes venezuelanas. O presidente tenta se explicar depois da forte repercussão negativa das declarações sobre as venezuelanas.





Jair Bolsonaro relatou um encontro com jovens do país vizinho no Distrito Federal, em que usou a expressão “pintou um clima”, e sugerindo, sem provas, que estavam se preparando para se prostituir. “Se as minhas palavras, que, por má-fé, foram tiradas de contexto, se de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram constrangimento às nossas irmãs venezuelanas...” E voltou a pedir desculpas.





Teve notícia boa para Lula: o Tribunal Superior Eleitoral concedeu mais três pedidos de direito de resposta ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deverão ser veiculados nos canais da Jovem Pan.





Os ministros acataram os pedidos da campanha petista para permitir que Lula rebata a afirmação de que seria mentiroso, de que não teria sido inocentado pela Justiça e que vai perseguir cristãos em um eventual governo. O tribunal mandou que os comentaristas da emissora não reproduzam mais as informações consideradas mentirosas sobre Lula, sob pena de multa de R$ 25 mil.





No lugar certo

“Vivemos um tempo de imensas incertezas, em que houve disputa de narrativas, mas, o mais importante, tratou-se de um tempo de luta pela vida. Exigiu-nos respostas urgentes a problemas complexos, e Vossa Excelência, Luiz Fux, demonstrou ser a pessoa certa no lugar e momento certos”, disse. Registro histórico: além de Fux, outras 427 personalidades já receberam a honraria do Congresso, como o líder político Nelson Mandela (foto), o arquiteto Oscar Niemeyer, o sociólogo Florestan Fernández e o escritor Jorge Amado.





A Grã-Cruz

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux recebeu, ontem, a medalha Grã-Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que Fux exerceu a presidência do STF baseado nos parâmetros de respeito à liberdade, de defesa dos direitos fundamentais e com muita coragem. Ele lembrou que o magistrado assumiu o mandato em meio à pandemia da COVID-19. “Foram dois anos desafiadores, nos quais enfrentamos uma das maiores crises sanitárias da nossa história: a pandemia de COVID-19.”





A casa própria

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, ontem, o total de recursos financeiros do fundo que serão destinados a investimentos em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana em 2023.Ações habitacionais poderão receber ano que vem um montante de até R$ 68,1 bilhões, valor que, se atingido, será R$ 3,7 bilhões superior aos R$ 64,4 bilhões autorizados para investimento neste ano. Já a verba para custear melhorias da rede de saneamento básico passa do atual limite de R$ 4,7 bilhões para R$ 7 bilhões.





As fake news

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves deu prazo de três dias para que o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) preste informações sobre o uso de suas redes sociais com objetivo político-eleitoral. O ministro determinou ainda que plataformas identifiquem quem são os donos de 28 perfis suspeitos de propagar desinformação sobre o processo eleitoral. O TSE foi acionado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele alegou haver desinformação e que a propagação de informações falsas é feita de forma coordenada e orquestrada.





Prefeitos em pânico

Cerca de 500 prefeitos de todas as regiões do país se reuniram ontem, em Brasília, para discutir o impacto nas contas municipais com os novos pisos salariais aprovados, principalmente o do magistério e o da enfermagem. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, “as matérias aprovadas até agora e em tramitação não resolvem o problema. Estamos em uma situação tão grave que corremos o risco de não cumprir, em larga escala, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”.





Pinga-fogo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se reuniu com representantes do Ministério Público Eleitoral (MPE) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) para discutir o combate efetivo ao assédio eleitoral.





O assédio eleitoral é crime e ocorre quando um empregador age para coagir, ameaçar ou prometer benefícios para o funcionário que votar em determinado candidato. O Ministério Público do Trabalho (MPT) já registrou 428 denúncias de assédio eleitoral nas eleições de 2022.





Em tempo, sobre a nota ‘A casa própria’: de acordo com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Helder Melillo Lopes, representante da pasta no Conselho Curador, só o subsídio para o Casa Verde e Amarela tem potencial para beneficiar mais de 372 mil famílias.





A renda bruta mensal de até R$ 4,4 mil é a que faz jus ao desconto. “Nosso objetivo é manter o ritmo de crescimento para as famílias com renda mensal bruta de até R$ 2,4 mil, cujo financiamento tem caído diante as condições adversas do cenário macroeconômico.” Ainda de Helder Lopes.





Já que é assim, é o suficiente por hoje, não é mesmo? Então… FIM!