Explorar a religião para conseguir ganhar votos

Em tempo para lembrar: a Arquidiocese de Belém, que é responsável pela organização do evento, divulgou nota deixando bem claro que disse não ter convidado “nenhuma autoridade em nível municipal, estadual ou federal” para o Círio de Nazaré.



Depois da repercussão da chegada de Jair Bolsonaro (PL), atual presidente e candidato à reeleição, para o Círio de Nazaré no Pará, a Arquidiocese de Belém emitiu nota: “Não houve nenhum convite a qualquer autoridade seja municipal, estadual ou federal”. E que não tolera uso político do evento.





“Me estranha muito neste momento, exatamente neste momento, estar se discutindo um tema dessa natureza, a ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal”.



Quem diz é o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (foto) (PSD–MG). E teve mais. “As discussões relativas a toda e qualquer reforma do Judiciário devem ser feitas com muita prudência, responsabilidade, envolvendo inclusive o Poder Judiciário.





As discussões relativas a toda e qualquer reforma do Judiciário devem ser feitas com muita prudência, responsabilidade”. “Portanto, me parece um momento inadequado para essa discussão”. Sendo assim, do jeito mineiro de Rodrigo Pacheco, é hora de decretar o já conhecido... FIM!

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, a Medida Provisória 1.124/22, que concede independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão federal responsável por fiscalizar e aplicar a Lei Geral da Proteção de Dados. A MP segue ao Senado e precisa ser votada até o dia 24 de outubro para não perder a validade. “A MP representa mais um passo no fortalecimento da política de proteção de dados em nosso país”, disse o relator, deputado Jerônimo Goergen (PP–RS)....a novidade é que teve uma caminhada, mas o vermelho do PT ficou longe. Lula e a esposa Rosângela da Silva, a Janja (foto), usaram camisas brancas no ato – mesma cor adotada por apoiadores como o deputado estadual André Ceciliano (PT) e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União). Entre os apoiadores, fora do carro, havia ainda bandeiras e trajes vermelhos. O ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, ontem, de uma caminhada pelo bairro da Areia Branca, em Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense.