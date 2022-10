A agenda de campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, no Polo Universitário de Paraisópolis, em São Paulo, na manhã de ontem, foi interrompida por um tiroteio na comunidade. Tarcísio estava no terceiro andar do prédio quando o tiroteio começou. Ele deixou o local cerca de 20 minutos depois, acompanhado de seguranças e escolta em uma van. O candidato e jornalistas que acompanhavam a agenda chegaram a ficar abaixados em uma sala no local. Ainda não se sabe a origem dos tiros nem contra quem foram disparados. “Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação”, disse ele em postagem no Twitter. “Por enquanto, ainda não temos informações oficiais do que ocorreu. A Polícia Civil está indo para lá saber o que houve”, disse Osvaldo Nico Gonçalves, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, vetou que a campanha à reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) volte a explorar na TV e nas redes sociais uma propaganda que passa a ideia de que o ex-presidente Lula (PT), seu adversário, teria agradecido a criação da pandemia da COVID-19 e que o PT votou contra o Auxílio Brasil. O ministro afirmou que “a divulgação de fato sabidamente inverídico e grave descontextualização parece ser suficiente a configurar propaganda eleitoral negativa”, o que é proibido pela legislação eleitoral. Para encerrar, a Câmara dos Deputados deve votar projeto que prevê multa a institutos de pesquisa. A sessão está marcada para hoje à tarde. Os parlamentares deverão votar o requerimento de urgência para o projeto. Tema foi debatido em reunião entre o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) e deputados. Na pauta da sessão, agendada para hoje, está prevista a votação do requerimento de urgência para o projeto de lei, que prevê multa a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Haja insistência de mudar as regras com o jogo começado.

ministro do STF Luiz Fux (foto: Nelson Jr./SCO/STF - 1º/8/22)

Falar nisso





A Confederação Nacional do Transporte (CNT) pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma cautelar para suspender parte da lei que altera as regras para o pagamento do auxílio-alimentação. Para ela, a mudança interfere na negociação entre particulares e na livre concorrência entre empresas que fornecem o vale-alimentação. A ação foi distribuída ao ministro Luiz Fux (foto). No pedido de liminar, a confederação alega que várias empresas de transporte estão em período de renovação contratual com as fornecedoras e que a negociação causará prejuízo milionário ao setor.

Política e futebol...





...se misturam sim, O ex-jogador de futebol Raí fez gesto em apoio ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na entrega do prêmio Bola de Ouro de futebol. Foi ontem. A homenagem foi durante o trecho da premiação que relembra seu irmão, o também ex-jogador Sócrates, morto em 2011. Raí é tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Ele entregou o prêmio, que leva o nome Sócrates, criado pela organização da Bola de Ouro para premiar jogadores comprometidos com projetos sociais.

Pacto Alimentar





Promover a alimentação saudável, com sistemas alimentares sustentáveis, para alcançar a justiça climática e reduzir a desigualdade social são os objetivos das discussões que começaram, ontem, no 8º Fórum Global do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão. O evento reúne nada mais de 500 delegados, prefeitos e representantes de 162 cidades do mundo, como Paris, Copenhagen, Chicago e Washington. Vai até amanhã na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. As cidades devem procurar a justiça climática. É isso que nós queremos e o que devemos buscar juntos.

Ministro Marcelo Queiroga (foto: Reprodução/Twitter %u2013 25/7/21)





Vacina neles!





Ainda distante da meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos de idade, ou seja, cerca de 11,5 milhões, contra a poliomielite no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve de fazer mais um apelo para que os pais levem suas crianças às salas de vacinação. A data de ontem tem significado especial. Foi o Dia Nacional da Vacina. Até agora, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha imunizou 65,6% do público-alvo, ou seja, perto de 7,6 milhões de crianças. Só a Paraíba, com 95,09% das crianças imunizadas, atingiu a meta nacional.

pingafogo

Em tempo sobre a nota ‘Vacina neles’: “Apesar de todos os esforços do Estado brasileiro, vivemos um problema mundial, que é a queda da cobertura vacinal. Isso acontece em todo o mundo, não é um problema só do Brasil”, argumentou o ministro Marcelo Queiroga (foto).





E tem mais da vacina: desde 2017, a meta de 95% da cobertura vacinal de poliomielite em crianças menores de 1 ano não é atingida. No ano passado, a imunização contra a doença ficou em 69,99%. Até o momento, em 2022, o índice está no patamar de 65,6%. O objetivo agora é de bater a meta.





Mais um Em tempo, desta vez da nota ‘Política e futebol...’: em seu discurso, o ex-meio-campista Raí citou a eleição presidencial do Brasil e, em seguida, fez um gesto conhecido com a mão que forma a letra L, que é usado por apoiadores de Lula para se referir ao

ex-presidente petista.