José Maria Eymael, candidato à Presidência da República da Democracia Cristã (DC) (foto: Reprodução/Twitter)



A campanha eleitoral começou, mas a propaganda gratuita no rádio e na TV só terá início no próximo dia 26. Por enquanto, candidatos podem promover caminhadas, realizar comícios, fazer propaganda pelas redes sociais e na imprensa escrita.





Além de 12 candidatos ao cargo de presidente da República Federativa do Brasil (RFB), outros 223 candidatos concorrem aos governos estaduais e do Distrito Federal. No caso do Senado Federal, são 234 na disputa por 27 vagas, ou seja, um terço das cadeiras da Casa.





Já na Câmara dos Deputados, a Justiça Eleitoral recebeu 10.271 inscrições para disputar uma vaga nas eleições deste ano. Trata–se do maior número de candidatos desde a volta da democracia, que vieram nos anos 1980.





O perfil dos candidatos registrados mostra um aumento no número de candidatas mulheres e de candidatos que se autodeclaram pretos. Na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste ano, estão 3.543 candidatas mulheres (35%) e 1.421 negros (14%). Em 2018, foram inscritas 2.767 mulheres (32%) e 937 candidatos negros (11%).





Outra mudança significativa é no perfil da escolaridade dos candidatos. Entre os registrados, 58% têm ensino superior completo. Em 2018, eram 54%. Também aumentou o número de candidatos com patrimônio declarado de R$ 1 milhão ou mais.





A calculadora diz que agora são 1.426 milionários registrados ou 22% dos que declararam os bens à Justiça Eleitoral. Em 2018, eram 1.047 ou 19%. As profissões mais comuns continuam sendo a de empresário (1.317 candidatos) e advogado (842), além de profissionais da educação (592) e servidores públicos (584).





Para finalizar, ou melhor, divertir, “Esqueçam aquela história de futuro presidiário, eu estava só brincando. É Tchutchuca do Centrão e ponto final!”, brincou no Twitter o deputado André Janones (Avante–MG). Ele é coordenador da campanha do ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Presidente errou

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP–AL), afirmou, ontem, considerar um erro os ataques feitos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Ele afirmou que o questionamento ao processo eleitoral “não faz bem ao Brasil e ao próprio presidente da República”. Era em resposta a uma entrevistadora. Para registro, o presidente, reiteradamente, tem feito ataques ao sistema eletrônico de votação adotado pelo Brasil em 1996 e sem nenhuma queixa, ou seja, confiável.





Só oito minutos

Em visita à São José dos Campos, o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) fez palestra de aproximadamente oito minutos no Parque Tecnológico. A ação fez parte da agenda oficial do governante no evento PqTec Innovation Week. Mas Bolsonaro pouco falou de tecnologia. Voltou a falar em liberdade de expressão e da economia. Na entrevista coletiva, indagado por jornalistas sobre a Polícia Federal investigar possíveis crimes em live realizada ano passado, o presidente desconversou. Acusou a imprensa de fábrica de fake news e encerrou a coletiva.





Venceu mais uma

“Desde que saiu do governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), atual candidato a deputado federal, já soma 11 absolvições ou arquivamentos de processos, diante da inconsistência das denúncias apresentadas”. O fato é que o juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, considerou que as provas reunidas pelo Ministério Público Federal não comprovam os crimes imputados aos acusados. Para o magistrado Reis Bastos, o Ministério Pública Federal (MPF) se baseou apenas em delações premiadas.





Não é criancice

O candidato à Presidência da República da Democracia Cristã (DC), o constituinte José Maria Eymael (foto), assinou na tarde de ontem termo de compromisso do projeto Presidente Amigo da Criança, organizado pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 2002, a fundação criou o programa com o objetivo de estabelecer um compromisso entre o governo federal e a sociedade civil para contribuir com a promoção e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil.





Só em andamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, ontem, por 7 votos a 4, que a nova Lei de Improbidade, com mudanças sancionadas em 2021, pode ser aplicada em processos em andamento. Com isso, a nova norma poderá beneficiar réus que tenham sido condenados por conduta culposa, ou seja, sem intenção nas ações em que ainda haja possibilidade de recurso. Os processos deverão ser analisados caso a caso. A Corte de Justiça também decidiu, por 6 votos a 5, que a nova lei não pode ser aplicada em casos já encerrados, ou seja, sem mais direito a recurso.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Presidente errou: Arthur Lira, que é apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro e integrante de um partido que compõe a base governista, afirmou também que o questionamento às urnas “não é o assunto principal do Brasil”.





Mais um em tempo, desta vez da nota Só em andamento: o plenário definiu ainda que os novos prazos de prescrição não serão aplicados de forma retroativa. Sete ministros votaram a favor de a nova lei poder ser aplicada também para beneficiar os réus com processos em andamento.





“Estas últimas duas semanas foram alguns dos melhores dias de toda a minha vida”. Quem postou foi Lewis Hamilton, de 37 anos, em um post no Instagram. “Não sou o mesmo homem que era antes desta viagem, a beleza, amor e tranquilidade que experimentei me fizeram sentir transformado”.





O piloto sete vezes campeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton, disse se sentir transformado depois de viajar pela África nas férias de agosto da Fórmula 1. Hamilton corre pela Mercedes e tem recorde de 103 GPs, disse que se conectou com suas raízes e seus ancestrais mais fortes que nunca.





Sendo assim, melhor encerrar bem rapidinho. É o suficiente por hoje. FIM!