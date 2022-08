Jair Bolsonaro posta; Luiz Inácio aproveita

(foto: AFP)



Adiantou pouco ou nada o atual presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), mudar o nome do Bolsa-Família. A pesquisa Genial/Quaest para presidente da República revelou, ontem, que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem a maioria das intenções dos votos dos que recebem Auxílio Brasil.





O levantamento mostra que 57% dos eleitores que recebem o benefício pretendem votar em Lula, enquanto 27% avaliam votar no presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Já 9% estão divididos entre os demais candidatos.





Já que estamos na seara petista, Lula teve agenda cheia. Em encontro com empresárias e empresários de pequenos negócios na manhã de ontem, o ex-presidente petista defendeu que o governo deve considerar o contexto de pandemia e levar a sério a renegociação para evitar que essas empresas morram por causa de dívidas contraídas no período.





“O futuro pode até esperar que a gente faça uma coisa nova, mas a gente não pode deixar que vocês morram por causa da dívida que contraíram por conta da pandemia”, afirmou ele. O ex-presidente se sensibilizou com depoimentos que ouviu de empresários, no encontro em um hotel de São Paulo, relatando as dificuldades. “Vamos ter que levar muito em conta e muito a sério a negociação das dívidas de vocês.” É ainda do candidato petista.





Já o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) se reuniu, no meio da tarde, com Pedro César Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. O único registro foi que o Ministério Público Eleitoral (MPE) informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o presidente da República não apresentou todos os documentos para oficializar a candidatura.





E como não poderia deixar de ser, fez ataques em suas redes sociais. “O aliado do descondenado na Nicarágua persegue cristãos. Na Venezuela, fecha jornais e deixa o país mais pobre que o Haiti. Em Cuba, prende opositores e proíbe cidadãos de deixarem o país. Outros aumentam impostos e liberam drogas. Mas há quem diga que ele não apoia nada disso.”





E continuou pegando pesado: “É estranho o PT esconder dos brasileiros essas relações e suas pautas mais íntimas, como a liberação das drogas e do aborto, no período eleitoral. Se julgam ser bandeiras tão benéficas para o Brasil, deveriam premiar, não banir, aqueles que fazem o favor de divulgá-las”.





Vale alçar voo

Ampliar a oferta de voos pelo Nordeste e gerar novas oportunidades de negócio são os objetivos da proposta da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura para fortalecer a malha área regional. O plano pretende abrir novas rotas e incrementar atividades econômicas e aumentar a atuação dos aeroportos regionais como pontos estratégicos para a integração modal. O secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro, elogiou a iniciativa da Sudene e destacou a articulação com as empresas aéreas.

(foto: Vincenzo Pinto/AFP )

Santo desmaio

Um guarda suíço passou mal e desmaiou, ontem, durante a audiência geral do papa Francisco na Sala Paulo VI, no Vaticano. A cerimônia precisou ser interrompida por alguns minutos por causa do imprevisto, mas o agente foi socorrido e a audiência recomeçou. Um pouco antes da retomada da cerimônia, os fiéis presentes no local mandaram força ao guarda suíço com uma calorosa salva de palmas. A Guarda Suíça atua na segurança do papa desde 1506 e é formada por diversos militares de elite. Eles precisam seguir as regras estipuladas há mais de 510 anos.





Urnas eletrônicas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que tomou posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fortaleceu a confiança das urnas eletrônicas em seu discurso. Foi aplaudido pelo público presente na cerimônia, exceto pelo presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que já deu várias declarações contra o sistema eleitoral brasileiro. O ministro reforçou que o Brasil é “a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência”. E acrescentou: “Isso é motivo de orgulho nacional”.





“Tempo e história”

A TV Justiça retoma o programa “Tempo e história”, com homenagem histórica e emocionante ao ministro Teori Zavascki, cuja morte completa um ano no dia 19. Lembram-se? É aquele que o episódio aborda a vida do jurista, sua trajetória na magistratura, docência, a relação com familiares e amigos. Essa homenagem soma-se a outras na Suprema Corte em memória do ministro Teori Zavaski, que integrou o STF por quatro anos, entre 29 de novembro de 2012 e 19 de janeiro de 2017, quando o avião que o transportava, com outras quatro pessoas, caiu no litoral de Paraty (RJ).





Melhor voar

“Oleg, largue tudo e volte”, um controlador de voo pediu a Artemyev do controle da missão em Moscou, conforme ouvido em transmissão ao vivo do áudio entre espaço e solo. “Largue tudo e comece a voltar imediatamente. Volte e conecte-se à energia da estação.” Artemyev voltou à câmara de ar e conectou seu traje à energia da estação espacial. Os controladores de voo russos optaram por encerrar a caminhada espacial, já que Denis Matveev, o outro cosmonauta que caminhava no espaço, posicionou o braço robótico que eles estavam atualizando de volta à sua posição correta.





PINGA FOGO

Em tempo, sobre a nota ‘Melhor voar’: a estação espacial, um laboratório de pesquisa do tamanho de um campo de futebol em órbita baixa na Terra, abriga tripulações internacionais de astronautas há mais de duas décadas. A estação espacial é um consórcio que inclui a Rússia, os Estados Unidos, o Japão, o Canadá e a Agência Espacial Europeia entre os principais usuários do laboratório. Artemyev “nunca esteve em perigo”, garantiu o porta-voz da Nasa, Rob Navias.

O general de Exército Lourival Carvalho Silvatomou posse, ontem, no cargo de ministro do Superior Tribunal Militar (STM). O militar foi indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e teve o nome aprovado pelo Senado Federal. O general foi empossado na cadeira do ministro general de Exército Luís Carlos Gomes Mattos, que deixou o tribunal em julho ao completar a idade limite de 75 anos para permanecer no cargo. É praxe na força do país.

Chegou então a hora de encerrar. Já basta por hoje, melhor sair voando, afinal tem a Nasa. FIM!