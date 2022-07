Os húngaros e os russos próximos do Brasil e o jeito mineiro de ser

Jair Bolsonaro se encontrou ontem no Palácio do Planalto com a presidente da Hungria, Katalin Novák (foto: Sergio Lima/AFP)

Ao desembarcar no país, no último sábado, Katalin Novák afirmou ter sido convidada para visitar o país por compartilharem as mesmas políticas no tema família. Ela ainda se disse ansiosa para o encontro com o mandatário brasileiro..





Antes da agenda com o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), Novák visitou um centro naval no Rio de Janeiro e se reuniu com estudantes húngaros e descendentes húngaros que moram no Brasil. Cerimônia oficial de chegada da Excelentíssima Senhora Katalin Novák, presidente da Hungria..





E teve agenda no Palácio do Planalto. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), em reunião com a Excelentíssima Se- nhora Katalin Novák, que é a presidente da Hungria, afirmou ontem que o Brasil pode receber, em até 60 dias, óleo diesel vindo da Rússia.

“Está acertado que em 60 dias já pode começar a chegar aqui. Já existe essa possibilidade. A Rússia continua fazendo negócios com o mundo todo.”





A declaração foi dada a jornalistas enquanto Bolsonaro se preparava para receber a presidente da Hungria em agenda oficial, no Palácio do Planalto.





O presidente não detalhou os termos desse acordo. Mais cedo, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que o diesel vindo da Rússia seria mais barato. Na se- mana passada, pela primeira vez na história, o preço do diesel no Brasil superou o da gasolina.





“Vejo como um encontro natural, institucional e importante para a demonstração de que as instituições neste país conversam, dialogam. Podem não convergir sempre, mas que há um ambiente de diálogo e de muito respeito mútuo entre todos.” Quem afirmou, com o jeito mineiro de ser na política foi o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)..













E tem o tweet O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou o assassinato de Marcelo Arruda durante a comemoração de seu aniversário, em Foz do Iguaçu (PR). Em sua conta na rede social, ele afirmou que “o assassinato de um cidadão, na comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula, é a intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, o que é viver na barbárie”. Disse que “devemos todos, líderes políticos, lutar contra o ódio, que vai contra os princípios da vida em família, em sociedade e em uma democracia”. O fato é que Pacheco deve ter encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) amanha, dia 13. Como é, 13? O petista vai gostar da data. É o jeito mineiro de ser. Tanto que destacou consi- derar que é algo muito natural.