O presidente Jair Bolsonaro participou ontem da Marcha para Jesus em São Paulo (foto: Redes Sociais/Reprodução)





“Nós temos uma posição: somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria no país. A maioria do bem.

E nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá mais uma vez”, afirmou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL).





Ele participou ontem de manhã da Marcha para Jesus em São Paulo. O evento é uma promoção das igrejas evangélicas, como a Renascer em Cristo.





A concentração da 30ª edição da Marcha para Jesus aconteceu na altura do Metrô Luz, na Avenida Tiradentes. A marcha, que reuniu uma multidão em torno dos carros de som, seguiu em caminhada na direção da Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo.





O presidente do evento no Brasil, Estevam Hernandes, discursou na abertura em carro de som e pediu que este fosse um dia de bênçãos e que Deus abençoasse as famílias brasileiras. “Esta marcha será um divisor de águas, porque nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o senhor”, disse.





O ato de pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ontem, em Diadema, na Grande São Paulo, marcou a pacificação da aliança PT-PSB no estado em torno do ex-ministro Fernando Haddad (PT) para o governo. O ex-governador Márcio França (PSB) anunciou ontem a retirada na disputa e vai concorrer ao Senado Federal.





A resolução de palanque único em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, era prioridade para Lula. Na visão da pré-campanha, a possibilidade de os dois concorrerem poderia diminuir não só as chances de vitória no estado como enfraqueceria a chapa federal. Entre elogios e afagos, os presentes fizeram questão de deixar claro que o assunto agora ficou resolvido.





Márcio França falou por cerca de 10 minutos. Ele voltou a explicar que está cumprindo um combinado sobre lugar nas pesquisas para retirar a candidatura, como fez no vídeo divulgado, e sem falar em Senado ele reiterou o apoio a Lula e Haddad e reforçou que cumpre o combinado.









(foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press/Reprodução %u2013 16/12/2008)

Fernando Haddad retribuiu o gesto, repetindo que França é “um homem de palavra e digno e pedindo que o elejam ao Senado”. “Não é fácil imaginar o que foi a construção desse palanque. Nós, ao longo de um ano praticamente, começamos a construir uma solução que contemplasse todos os partidos que estão aqui representados. Estamos aqui num esforço incrível de unir o país contra o arbítrio e contra o autoritarismo.”

Doença de Chagas

O 9 de julho foi instituído pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) como Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca, em homenagem ao aniversário do pesquisador Carlos Chagas, cientista cardiovascular pioneiro e responsável pela descoberta da doença de Chagas, fator de risco importante para a insuficiência cardíaca. Na Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj), durante todo o mês de julho estão sendo realizados encontros com cardiologistas, dedicados à educação continuada da classe médica sobre a insuficiência cardíaca.





Basta o currículo

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas (foto) foi um biólogo, médico sanitarista, infectologista, cientista e bacteriologista brasileiro, que trabalhou como clínico e pesquisador. Atuante na saúde pública do Brasil, iniciou sua carreira no combate à malária. Ele nasceu em 9 de julho de 1879, em Oliveira, Minas Gerais. Foi diversas vezes laureado com prêmios de instituições do mundo inteiro, sendo as principais como membro honorário da Academia Brasileira de Medicina e doutor honoris causa da Universidade e Harvard e da Universidade de Paris. Nada mais é necessário registrar, não é mesmo?





Haja polícias

A Polícia Civil informou que busca o responsável pela fábrica de cigarros clandestina onde foram encontrados ontem 23 paraguaios trabalhando em regime análogo à escravidão. De acordo com a polícia, as máquinas usadas na fábrica estão sendo encaminhadas à Cidade da Polícia, sede das delegacias especializadas do Rio de Janeiro. Já a Polícia Federal informou, por meio da assessoria de imprensa, que vai abrir um inquérito, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT), para apurar a questão relativa ao uso de trabalho escravo dos estrangeiros que estão no país.





Fica sem grana

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes decidiu pela suspensão da licença remunerada de promotores do Ministério Público do Estado de São Paulo que pretendem concorrer às eleições de outubro deste ano. Gilmar Mendes destacou que o STF já decidiu pela “absoluta proibição de qualquer forma de atividade político-partidária, inclusive filiação a partidos políticos, a membros do Ministério Público que ingressaram na instituição depois do regime jurídico da Constituição Federal

de 1988”.





US$ 6,5 milhões

A Índia impôs uma multa de US$ 6,5 milhões à unidade local da Anistia Internacional por crimes financeiros. Foi depois de uma investigação considerada uma caça às bruxas pela organização de defesa dos direitos humanos. A unidade da Anistia na Índia afirma que as acusações contra a organização são falsas. E fez questão de informar que “pressionar seus críticos por meio de acusações inventadas no âmbito de leis repressivas se tornou rotina para este governo indiano”, fez questão de denunciar a organização, que é de fato da paz, no Twitter.





pingafogo

.Em tempo, sobre a nota ‘Fica sem grana’: na decisão, Gilmar Mendes destacou que o STF já decidiu pela “absoluta proibição de qualquer forma de atividade político-partidária, inclusive filiação a partidos políticos”.





.Pela Constituição Federal de 1988, membros do Ministério Público precisam pedir exoneração do cargo se quiserem disputar eleições, caso tenham ingressado no órgão depois da Emenda Constitucional 45/2004. E ainda dos registros de Gilmar Mendes.





.Melhor uma notícia bonitinha, embora com um pequeno atraso: após passar por um transplante de médula óssea em um hospital de São Paulo, a pequena Ana Lis Tavares, de 8 anos, foi homenageada durante o voo de retorno para casa, no Ceará.





.O vídeo emocionante, em que a tripulação e os passageiros batem uma salva de palmas para a pequena, foi compartilhado nas redes sociais pela mãe da menina, Brena Tavares, em 1º de julho. É possível ouvir um dos membros da tripulação contando a história de Ana Lis para os passageiros.





.“Em nome do comandante Fabrício e de toda a tripulação, eu queria a atenção de todos, por gentileza, mas se eu chorar, vocês me desculpem. Ela fez transplante de medula e está curada”, disse o tripulante com a voz embargada. Já que é assim, chegou a hora de decretar o já manjado FIM!