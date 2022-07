Arthur Lira adia a votação da PEC para a próxima terça-feira (foto: NAJARA ARAÚJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS)





A Câmara dos Deputados fez uma sessão de um minuto ontem para agilizar a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições de outubro. As sessões do plenário servem para contagem de prazo da comissão especial que analisa o tema. Por isso a sessão desta quinta, ainda que tenha durado um minuto, serviu para agilizar a votação da proposta.





Além da sessão de um minuto, a Câmara dos Deputados tem adotado outras medidas, a fim de agilizar a votação da PEC, que prevê, entre outros pontos, aumento do valor do Auxílio Brasil, ampliação do auxílio-gás e um voucher para os caminhoneiros.





Mas, apesar da pressão, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adiou a votação para terça-feira por causa da falta de quórum no plenário.





Minuto de silêncio é a expressão para um período de contemplação, oração, reflexão ou meditação silenciosa. Similar ao ato da bandeira em meio mastro. É também um gesto de respeito, em especial no luto com aqueles que morreram recentemente ou como parte de um evento histórico trágico.





Logo depois desses registros, o Senado Federal aprovou, ontem, a medida provisória que aumenta o limite de crédito consignado para a maioria dos assalariados, e autoriza essa modalidade de empréstimo também aos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Renda Mensal Vitalícia (RMC) e o Auxílio Brasil.





Aprovada na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV), a matéria segue para a sanção do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL). A medida provisória contou com o relatório favorável do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-MP).





A medida provisória define em 40% a margem consignável de empregados celetistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos. Aposentados do Regime Geral de Previdência (RGPS) terão a margem ampliada de 40% para 45%, mesmo valor aplicado a quem recebe BPC ou RMV. Em todos esses casos, 5% são reservados exclusivamente para operações com cartões de crédito consignado.





A crise do custo de vida global está empurrando mais 71 milhões de pessoas para a pobreza nos países em desenvolvimento, alertou, ontem, novo relatório publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).





E o próprio Pnud aponta, aind,a que, nos 12 meses até maio deste ano, os preços globais das principais commodities energéticas e de alimentos tiveram altas acentuadas.





A homenagem

A Assembleia Legislativa (ALMG) promoveu, ontem, reunião especial para homenagear a Igreja Universal do Reino de Deus pelos 45 anos de sua fundação. A reunião solicitada por 28 parlamentares teve os deputados Charles Santos e Carlos Henrique, ambos do Republicanos, como primeiros signatários. A importância da Igreja Universal no ensino da palavra de Deus e no trabalho social realizado durante o período da pandemia da COVID-19 são destacados.





Grana na cultura

A Lei Paulo Gustavo, que vai destinar R$ 3,8 bilhões para ações no setor cultural, vai beneficiar Minas Gerais com R$ 380 milhões. Todos os municípios mineiros vão receber recursos oriundos da lei. O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) destacou a importância dos recursos para os municípios mineiros. “São recursos fundamentais que serão implementados ainda neste ano. As cidades de Minas Gerais vão receber os recursos de acordo com o número de habitantes. O setor cultural sofreu muito na pandemia da COVID-9.





Gerar empregos

A cultura, além de história da nossa gente, é também geração de emprego e renda. E esse recurso impulsiona a economia, ressaltou o senador, que era suplente de Antonio Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Dos R$ 380 milhões previstos pra Minas, R$ 182 milhões serão repassados diretamente ao governo estadual. Os outros R$ 177 milhões serão divididos entre os municípios mineiros. Com a aprovação, todas as 853 cidades mineiras serão beneficiadas. Tudo isso será importante para a retomada do setor cultural neste pós-pandemia.





Fila de russos

Autoridades russas fizeram fila para comemorar a queda de Boris Johnson, ontem. Um importante magnata classificou o líder britânico de “palhaço estúpido” que finalmente recebeu sua justa recompensa por armar a Ucrânia contra a Rússia. O fato é que Boris Johnson anunciou sua renúncia depois de ser abandonado por ministros e parlamentares de seu Partido Conservador, que disseram que ele não estava mais apto a governar. De um ano pra cá, Boris Johnson era um sobrevivente. Resistiu a vários escândalos, entre eles acusações por demorar a negar o perigo da COVID-19.





Galo e bombeiro

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Aihara, e o ex-presidente do Atlético Sergio Sette Câmara viajam a Brasília para participar, semana que vem, da formatura da turma de 2021-2022 da escola de formação política RenovaBR, da qual eles fizeram parte. O bombeiro, que ganhou notoriedade ao aparecer na TV explicando os trabalhos da corporação no resgate aos corpos da tragédia de Brumadinho, decidiu fazer o curso para se lançar candidato a deputado federal pelo Patriota em Minas.





Pinga-fogo

Em tempo: o primeiro templo da Igreja Universal foi construído no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, a Igreja Universal teve início em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Hoje, a instituição está presente em 376 municípios, contando com aproximadamente 700 igrejas distribuídas pelo estado.





Mais um Em tempo, sobre as notas de cultura: para além do montante, que será importante para a retomada do setor cultural no pós-pandemia, a descentralização de recursos é a principal vantagem do projeto. O dinheiro vem do superávit financeiro de receitas do Fundo Nacional de Cultura.





Mais um Em tempo: “Ele não gosta de nós, nós também não gostamos dele”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que fez questão de deixar claro que também não era fã do líder britânico, cujos pais o chamaram de Boris em homenagem a um emigrante russo.





Tem mais Em tempo, sobre a nota ‘Galo e bombeiro’: já Sette Câmara, que é advogado, foi conselheiro da OAB por 20 anos e presidiu o Atlético no triênio 2018-2020. Para registro, a RenovaBR é uma escola de formação de lideranças políticas.





Sendo assim, só resta encerrar por hoje. FIM!