Bolsonaro vai a Tocantins e faz discurso de quem terá novo mandato

Em viagem ao Tocantins, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), visitou duas obras que ainda estão em andamento: a expansão do aeroporto de Araguaína e a construção de uma ponte que fará a ligação do Norte do estado com o Pará.





E foi lá que ele já se considerou eleito na disputa eleitoral. “Este ano, não poderei estar por ocasião da inauguração da ponte, mas me comprometo a voltar no início de 2023 para tomarmos essa ponte de pessoas vestindo as cores verde e amarela da nossa bandeira.”





O presidente estava acompanhado de parlamentares e ministros, entre eles o da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e do ministro do Turismo, Gilson Machado, ambos candidatos nas eleições de outubro. Freitas deve disputar o governo de São Paulo e Machado, uma vaga no Senado Federal por Pernambuco.





Em volta ao passado, Jair Bolsonaro esteve em Xambioá, também ontem, no Tocantins, local onde os militares derrotaram a chamada guerrilha do Araguaia, durante a ditadura militar, numa operação que tem acusações de execuções de guerrilheiros rendidos.





E o presidente subiu no palanque, embora tenha sido um fato histórico. “Estou em uma cidade que em 1973 marcou a luta do bem contra o mal. O bem venceu, derrotamos os comunistas.” Ao começar seu discurso, Bolsonaro fez questão de elogiar a atuação das Forças Armadas no caso, que é criticada até hoje internacionalmente por entidades de direitos humanos.





“É necessário que se acrescente ao pensar o exercício de julgar, da capacidade de distinguir o certo do errado, o bem do mal. E é aqui que está o cerne dessa breve reflexão que faço para aplicar ao Brasil para os dias que vivemos. Estamos induvidosamente na antessala de uma nova banalização do mal.” O registro veio do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Edson Fachin, que dispensa maiores comentários.





Só que não dá para resistir, é necessário mais uma aula do ministro Fachin: “As fortes doses do populismo que se instalou no Brasil de cunho autoritário não vão depois dessas doses administradas na conduta, no pensamento, especialmente das gerações mais novas serem cunhadas com chazinho de camomila da compreensão clássica da democracia moderna”.





Em tempo, ainda sobre o ministro Luiz Edson Fachin: a declaração já registrada foi ao discursar no painel “Democracia, soberania popular, eleições gerais e cidadania”, organizado pelo Centro Universitário de Brasília (Ceub).





Pimentel absolvido

O ex-governador Fernando Pimentel (PT) foi absolvido, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG), que também anulou sua condenação a 10 anos de prisão. Cabe recurso, mas o próprio Ministério Público pediu a absolvição. Pimentel foi processado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (2011/2014). “O tribunal fez justiça, como sempre deve ser. Fui absolvido, por unanimidade, no processo em que, em 2019, na 1ª instância, tinha sido condenado de forma absurda e inusitada. Com fé em Deus e serenidade, sempre mantive a esperança de que a Justiça triunfaria ao final. O dia chegou, a verdade se restabeleceu”, afirmou Pimentel.





Tem que barrar

Senadores seguem tentando um acordo para a votação que muda as regras para registro e porte de armas de fogo e regula a atividade de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Ao deixar o encontro, o senador Humberto Costa (PT-PE) informou que, do jeito como está, a proposta é inadequada e não será aprovada. Ele e outros colegas alegam, com toda a razão, que o projeto, na verdade, vai ampliar o acesso da população às armas de fogo e fere o Estatuto do Desarmamento. Se não houver entendimento, a oposição vai votar contrariamente a essa matéria, alertou o petista.





Áudio vazado

A pressão cresce em torno do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Depois de várias denúncias sobre a influência de pastores na gestão da pasta, parlamentares pedem esclarecimentos e investigações. Ontem, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) apresentou notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele pede investigação sobre o ministro. Já o deputado federal Ricardo Silva (PSB-SP) também cobra explicações. Ele foi rápido e protocolou um requerimento de convocação de Milton Ribeiro para prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados sobre o áudio vazado.





A Lava-Jato

Lembram-se dela? Era uma operação bem respeitada na época, mas os tempos mudaram. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, ontem, por quatro votos a um, que o ex-procurador Deltan Dallagnol (foto) terá de indenizar em R$ 75 mil o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dano moral. Em entrevista coletiva em 2016, Deltan usou o PowerPoint para atacar . E pegou pesado: “petrolão + propinocracia”, “governabilidade corrompida”, “perpetuação criminosa no poder”, “mensalão”, “enriquecimento ilícito”, “José Dirceu”. Mas ainda cabe recurso.





E tem a guerra

De acordo com reportagem do jornal inglês The Guardian, que dispensa apresentações, a cidade ucraniana de Mariupol foi invadida por forças russas. A região é considerada estratégica pela Rússia por causa da sua posição geográfica, que estava cercada pelas tropas invasoras. A Human Rights Watch, a dos direitos humanos, descreveu a cidade como “uma paisagem infernal congelante, repleta de cadáveres e prédios destruídos”. Autoridades locais disseram que duas bombas grandes foram atiradas na direção da cidade com o objetivo de reduzi-la a cinzas.





