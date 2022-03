Bolsonaro e 'Wal do Açaí' podem ser indicados por ação de improbidade

Para o órgão, Bolsonaro tinha pleno conhecimento de que Wal não prestava os serviços do cargo e, mesmo assim, atestou falsamente a frequência dela ao trabalho em seu gabinete (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Ministério Público Federal (MPF) enviou à Justiça Federal em Brasília uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Jair Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar da Câmara dos Deputados Walderice Santos da Conceição, que ficou conhecida como “Wal do Açaí”.

Segundo a investigação, durante os 15 anos que esteve comissionada, Walderice nunca esteve em Brasília, não exerceu qualquer função relacionada ao cargo e ainda prestava, com seu companheiro, Edenilson Nogueira Garcia, serviços de natureza particular para Bolsonaro, em especial nos cuidados com a casa e com os cachorros do chefe do Executivo na Vila Histórica de Mambucaba.

O MPF pede que Wal do Açaí e o presidente Bolsonaro sejam condenados pela prática de improbidade administrativa e o ressarcimento dos recursos públicos indevidamente desviados.

Movimentação A análise das contas bancárias de Walderice, segundo o MP, revelou uma movimentação atípica: 83,77% da remuneração recebida nesse período foi sacada em espécie, sendo que, em alguns anos, os percentuais de saques superaram 95% dos rendimentos recebidos.

Para o órgão, Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento de que Wal não prestava os serviços correspondentes ao cargo e, mesmo assim, atestou falsamente a frequência dela ao trabalho em seu gabinete para comprovar a jornada de 40 horas semanais exigida pela Câmara dos Deputados.