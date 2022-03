Bolsonaro disse que a decisão de Moraes fere a Constituição (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), foi, ontem, em pleno sábado de calor, a uma barbearia do Cruzeiro, que é uma região administrativa do Distrito Federal (DF). Mas não ficou nisso.





Ele também esteve em uma casa lotérica localizada na mesma área. O chefe do Executivo disse que fez “uma fezinha” no 22, que é o número de seu novo partido, o Partido Liberal. Motivo ele teve. A Mega-Sena ficou acumulada em nada menos que R$ 190 milhões.





Bolsonaro cumprimentou apoiadores e segurou crianças no colo. Na oportunidade, o mandatário do país ainda comentou a suspensão do Telegram no Brasil, que foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. “Ela não encontra nenhum amparo no Marco Civil da Internet e em nenhum dispositivo da Constituição”





Mais cedo, o presidente Bolsonaro participou da cerimônia de filiação de aliados ao Partido Liberal. O evento ocorreu na sede da sigla, em Brasília. A janela partidária, que iniciou no último dia 3 de março e vai até 1° de abril, possibilita que deputados federais, estaduais e distritais possam trocar de partidos sem o risco de perder o mandato.





E tem mais gente acordando bem cedinho. Foi nada menos que a Advocacia-Geral da União que lançou estratégia, na madrugada deste sábado para derrubar a suspensão do Telegram. E tem o detalhe, já que o presidente adora e costuma postar no aplicativo até nas madrugadas afora.





Antes disso, na sexta-feira, Bolsonaro havia classificado de “inadmissível” a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender o Telegram no Brasil.





“Aqui em Rio Branco tive uma notícia no mínimo triste. A decisão de um ministro de simplesmente banir do Brasil o aplicativo Telegram”, disse ainda o presidente Bolsonaro em um encontro de pastores em Rio Branco, no Acre. pra lá.





Afinal é melhor trazer uma esperança de paz no cenário mundial, neste domingo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu, ontem, negociações de paz abrangentes com Moscou para interromper a invasão da Ucrânia.





Ele fez questão de acrescentar que se isso não for feito, a Rússia levará várias gerações para se recuperar de suas perdas na guerra.









Motivo de saúde





O ministro Carlos Mário Velloso Filho renunciou, na sexta-feira, ao cargo de juiz substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em curto comunicado enviado ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE, ele alegou motivos de saúde. “Venho, pela presente, por motivo de saúde, manifestar renúncia ao mandato de juiz substituto do Tribunal Superior Eleitoral, decorrente da recondução levada a efeito pelo Decreto de 30 de julho de 2021 (publicado no Diário Oficial da União de 30/07/2021). Na oportunidade, reafirmo as expressões de estima e consideração”.









Vacância no TSE





Pela Constituição, o TSE é formado por três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois juristas. A mesma composição é aplicada para os ministros substitutos. Com a renúncia do ministro Carlos Velloso, o TSE comunicará ao Supremo a vacância do cargo, e o STF deverá formar uma lista com indicações e encaminhá-la ao presidente Jair Bolsonaro, a quem cabe indicar o novo nome.









Ator francês





“Sou a favor da eutanásia. Primeiro porque moro na Suíça, onde a eutanásia é legal, e também porque acho que é a coisa mais lógica e natural a fazer”, disse o artista em entrevista à TV. “A partir de certa idade, de certo momento, a pessoa tem o direito de sair tranquilamente, sem passar por hospitais, injeções e o resto...”, declarou Alain Delon. A notícia esteve nos jornais de sábado. O ator francês Alain Delon, imortalizado por sua atuação em filmes como “O sol por testemunha,” não que ser hospitalizado quando a saúde faltar. Ele era símbolo sexual nas décadas de 60 e 70.









Maior bancada





Ontem, isso mesmo, na manhã de sábado, deputados federais deixaram o partido União Brasil e se filiaram ao Partido Liberal (PL), do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Entre eles, além do filho, Eduardo Bolsonaro, estava também Bia Kicis. A parlamentar estima que, com as trocas, a bancada da legenda na Câmara tem potencial para chegar a 68 integrantes. “O PL hoje já é a maior bancada da Câmara dos Deputados”, fez questão de registrar a deputada Bia Kicis.









(foto: YURI CORTEZ/AFP)





Ele teve alta





“O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (foto) (PSDB) recebeu alta ontem do Hospital Israelita Albert Einstein. O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis e seguirá o tratamento da fratura do colo de fêmur em casa”. É o que consta no boletim médico assinado pelo dr. José Medina Pestana, nefrologista no Hospital Israelita Albert Einstein junto com o dr. Miguel Cendoroglo Neto. O ex-presidente fez a cirurgia no domingo passado depois de ter fraturado o fêmur. A cirurgia aconteceu sem intercorrências. Hoje com 90 anos, FHC presidiu o Brasil duas vezes.







Pinga





(foto: ANDY BUCHANA/AFP)





Ainda tem a guerra. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson (foto), considerou que os que “acham que seria melhor se acostumar com a tirania estão enganados”. Ele acrescentou que seria um passo errado voltar às relações normais com a Rússia, mesmo que a invasão da Ucrânia cessasse.





Em tempo, os dois objetivos militares russos mais importantes, de acordo com Ronaldo Carmona, pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), diz que “nenhuma grande cidade sitiada, sem armas, sem luz, sem gêneros alimentícios sobrevive muito tempo”.





Tem mais um Em tempo: “Dificilmente os russos vão tentar fazer um combate rua a rua, casa a casa. Na história militar dos russos há a batalha de Stalingrado. Os nazistas entraram nessa cidade, rua por rua, casa por casa, e foram derrotados pelo Exército Vermelho”.





“O Telegram, até o presente momento, cumpriu parcialmente as determinações judiciais, sendo necessário o cumprimento integral para que seja afastada a decisão de suspensão proferida em 17/3/2022”. Começou o despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.





Ele determinou, ontem, que o aplicativo cumpra, em até 24 horas, uma lista de determinações judiciais emitidas pelo STF e ainda pendentes. Já que é assim, é melhor esperar o desfecho. Basta por hoje. FIM!