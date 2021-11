Wagner Tiso vai contar trajetória do Clube da Esquina (foto: MARCIA FOLETTO/DIVULGAÇÃO )

“O lamentável acidente aéreo que aconteceu perto de Caratinga e ceifou cinco vidas, incluindo a da cantora #MariliaMendonca, abrirá um novo capítulo na #CPIdaCemig”, escreveu, em sua conta no Twitter, no início da tarde de ontem, o deputado estadual Professor Cleiton (PSB), que é sub-relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cemig. E ele avisa: “Os responsáveis serão identificados e devidamente responsabilizados”.





Bastaria, mas o Professor Cleiton ainda avisou: “A negligência da atual diretoria, a avidez pela privatização do atual governo, que tem levado ao sucateamento da empresa, e a corrupção na Cemig podem ter provocado mais essa tragédia. Os responsáveis serão identificados e devidamente responsabilizados”. Feito esse registro, melhor mudar de assunto. Que tal um mais leve?





Autor entre tantas outras canções, de “Coração de estudante”, de 1983, em parceria com Milton Nascimento, que se tornou um hino da campanha das Diretas e que até hoje é executada nas grandes manifestações políticas do país, o pianista, compositor e maestro Wagner Tiso tem um encontro com o governador Romeu Zema (Novo).





Será na terça-feira, no Palácio Mangabeiras. O músico vai lançar um songbook que contará a história de sua carreira de sucesso, tendo a cultura mineira como pano de fundo. O fato é que Wagner Tiso será protagonista de uma série de eventos para celebrar a data, que vão acontecer em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde o artista mora.





A produção do maestro apresentará o projeto para o governador, onde estão previstos um songbook físico e virtual, já que agora virou moda, contando a história do movimento. Cerca de 1.000 exemplares serão distribuídos em escolas públicas e bibliotecas.





É que Tiso é um dos fundadores do antológico Clube da Esquina, movimento musical nascido em Belo Horizonte, cujo lançamento do primeiro disco, o “Clube da Esquina I”, de 1972, completará 50 anos em 2022.





Para encerrar, centenas de manifestantes se reuniram, ontem, em pleno sábado, em frente à Prefeitura de Paris para celebrar o Dia Mundial de Ação pela Justiça Climática, entoando o grito de guerra: “Não existe justiça climática sem justiça social”.





Manifestantes brasileiros e franceses fizeram questão de erguer as letras que formaram a frase “Presidente Jair Bolsonaro ecocida”. Ficamos assim, está dado o recado.





Voar e sonhar

Saymon Starley, de 9 anos, é apaixonado por futebol. E é esse amor pelo Atlético e o sonho de conhecer o atacante Hulk ( foto ) que o ajudam a enfrentar desafios inimagináveis para alguém tão jovem: ele já passou por 17 cirurgias. O sonho de conhecer Hulk está próximo de ser realizado. Empresários e torcedores se mobilizaram para ajudar o menino a ficar frente a frente com o ídolo atleticano. Voar é um dos sonhos do Saymon. Uma vez eu viajei de avião a trabalho e ele ficou me perguntando: “Como é lá em cima, vozinha? Dá pra encostar no céu? Como que é?”





Boa tentativa

O diplomata norte-americano elogiou o desempenho do governo brasileiro na COP-26 até o momento e destacou que espera, na próxima semana, avanços nas negociações entre os países em torno do Acordo de Paris. O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) no Brasil, Douglas Koneff, deixou claro esperar a ajuda do governo brasileiro para encontrar consensos sobre o mercado de carbono durante a Conferência sobre o Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP-26.





De motocicleta

Depois de ter estado no Paraná na sexta-feira e no sábado, o presidente Jair Messias Bolsonaro (ainda sem partido) participou junto com apoiadores de um passeio de motocicleta. Quem anunciou foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), que, como de costume, fez questão de publicar. O grupo saiu por volta das 10h de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do estado. E junto com Barros, Bolsonaro seguiu viagem pela PR-151 até Ponta Grossa. A distância entre os dois municípios é de cerca de 100 quilômetros.





Uma científica

Os cientistas abaixo-assinados, condecorados com a Ordem Nacional do Mérito Científico, em decreto presidencial de 3 de novembro de 2021, vêm a público declarar sua indignação, protesto e repúdio pela exclusão arbitrária dos colegas Adele Schwartz Benzaken e Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda da lista de agraciados, em novo decreto presidencial na data de 5 de novembro de 2021. Tal exclusão, inaceitável sob todos os aspectos, configura mais um novo passo do sistemático ataque à ciência e tecnologia por parte do atual governo.





Faça a escolha

Bahia: Após 50 anos de espera, dada mais uma largada! Com canal do sertão baiano, o @gov alcançará mais de 70 mil produtores rurais e mais de 1 milhão de brasileiros com acesso à água. O canal tem potencial para gerar 45 mil empregos. @jairbolsonaro. Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. @chapecoense.





Pingafogo





>> Em tempo, sobre a nota Uma científica: “Tal exclusão, inaceitável sob todos os aspectos, torna-se ainda mais condenável por ter ocorrido em menos de 48 horas, ou seja, logo depois da publicação inicial, em mais uma clara demonstração de perseguição a cientistas”.





>> “Obviamente, o dia de ontem (sexta,5) foi bastante proveitoso para nós, mas também um dia triste pelo passamento da cantora Marília e mais quatro pessoas que estavam na sua aeronave. Mas essa é a vida.” O registro é do presidente Bolsonaro, em vídeo publicado em uma rede social.

>> Em 1871, foi organizada a primeira igreja cristã de fé batista em solo brasileiro, em Santa Bárbara dos Toledos, hoje, município de Santa Barbara D'Oeste, em São Paulo. Com autorização do imperador à época, Dom Pedro II (foto) , a igreja edificou o primeiro templo protestante no país.





>> O Ministério da Saúde realizou, ontem, em Manaus, o Dia de Combate à Malária nas Américas. O evento teve ações de prevenção e controle da doença. A iniciativa tenta sensibilizar a população sobre os perigos da malária, ou seja, prevenir e controlar até eliminar a malária.





>> Bem precavido, portanto, o jeito é encerrar por hoje. Um bom domingo a todos. FIM!