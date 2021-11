Sem dar detalhes, Bolsonaro diz que 5G vai combater fake news

“É uma satisfação muito grande estar aqui com pessoas que fazem a diferença. É uma equipe. E toda semana esse governo tem algumas realizações a apresentar. Eu ando pelo Brasil, pelo mundo também. Estive há pouco na Itália. Todo o percurso de carro, total de duas horas, tinha internet. Me marcou quando fui visitar a Torre de Pizza (sic) e um garoto perguntou: ‘A Amazônia está pegando fogo?’”. A pronúncia correta é Pisa.





A declaração é do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ainda atrás de um partido. Foi ao discursar no leilão do 5G. Ele não deu mais detalhes sobre o assunto, mas defendeu que, com isso, “não vai ser só aquela fábrica de fake news que temos aqui no Brasil”.





E ele destacou que um dos benefícios será a geração de matérias jornalísticas por parte de indígenas sobre a Amazônia que serão enviadas mundo afora. Bastaria, mas tem ainda mais uma bobagem: ele foi oficializado como grão-mestre. E, diante disso, o presidente se tornou o primeiro negacionista científico a receber a condecoração. Basta, né?





A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou na manhã de ontem o projeto de lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera e ao Desenvolvimento de Produtos e Serviços Apícolas e Meliponícolas de Qualidade. Entendeu direitinho? Melhor explicar.





A iniciativa visa incentivar a produção de mel de abelhas exóticas do gênero Apis e das abelhas sem ferrão nativas brasileiras. O projeto, que veio da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável da relatora Soraya Thronicke (PSL-MS), e agora segue para análise do plenário do Senado Federal.





De acordo com o autor, o deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES), a organização da cadeia produtiva do setor no Brasil “ainda é muito precária”. Soraya Thronicke fez coro: “Estamos de acordo que a organização da cadeia produtiva da apicultura e meliponicultura ainda se mostra precária no país”.





Para registro, a apicultura é a criação de abelhas com ferrão, de espécies vindas da África e introduzidas no Brasil no período colonial. Seus produtos são o mel, a cera, a própolis, o pólen, a geleia real e a apitoxina, leia-se o veneno da abelha.





Só que a picada econômica deve ter doído ainda mais. O Índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, recuou 2,09%, aos 103.412 pontos. As ações de bancos tombaram feio, muito mesmo. Trata-se da pior pontuação de 2021 e a mais baixa desde 12 de novembro de 2020.





Diante disso, só resta esperar o fim de semana, a sexta-feira chegou e, pelo menos no Congresso, nada, ou quase nada, vai acontecer.





A nova imortal

A atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, foi eleita ontem para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Ela vai ocupar a cadeira 17, que foi de Afonso Arinos de Mello Franco, falecido em março de 2020. A eleição foi praticamente unânime, com 32 votos a favor do total de 34. Dois votos foram em branco. Para ser eleita, ela precisava de, pelo menos, metade dos votos. Como manda a tradição da ABL, os candidatos não podem estar presentes no momento da votação.





Segurança reforçada

As forças de segurança pública de Minas Gerais receberão verba suplementar de R$ 50 milhões do governo federal. Serão R$ 20 milhões para a Polícia Militar, R$ 20 milhões para a Polícia Civil e R$ 10 milhões para o Corpo de Bombeiros, a fim de fortalecer o sistema de inteligência e o combate à criminalidade no estado. O anúncio foi feito ontem, em Brasília, pelo diretor jurídico da presidência do Senado, Alexandre Silveira, representando o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD), em reunião com os dirigentes das corporações. “Esses recursos serão muito bem empregados em nosso estado”, disse o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas, Rogério Greco.





É uma viagem

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, cinco projetos de decreto legislativo contendo acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário e são relativos às cooperações gerais e operações de transporte aéreo e marítimo. Todos os projetos serão enviados ao Senado. Feito esse registro, logo em seguida foi encerrada a sessão. Dois acordos do Brasil com o Vietnã, um de cooperação técnica entre Brasil e Indonésia, mais um entre Brasil e Jordânia, e, por fim, mais um entre o Brasil e Benin.





Vale sustentar

A loteria eletrônica da corte desagrada quando uma ação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro foi sorteada para o ministro Luís Roberto Barroso, uma das vozes mais eloquentes do tribunal em defesa da ciência e do combate à pandemia da COVID-19. A ação em questão foi movida pelo partido Rede Sustentabilidade, aquele da Marina Silva, para derrubar portaria do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Ela impede que empresas exijam comprovante de vacinação. O Planalto quer é blindar quem recusar a se vacinar.





Só vacinado

Já estão à venda os ingressos para a 20ª Bienal Internacional do Livro Rio, que será realizada de 3 a 13 de dezembro, no Centro de Convenções Riocentro, na Barra da Tijuca. Aberta desde ontem, a venda de ingressos será feita exclusivamente pela internet. A diretora da GL Events, responsável pela Bienal, Tatiana Zaccaro, destacou que os organizadores do evento decidiram “ser mais conservadores do que exige hoje a lei no Rio de Janeiro”. Para ter acesso à Bienal, os maiores de 12 anos deverão apresentar comprovante de vacinação contra a COVID-19 e usar máscara.





PINGA FOGO