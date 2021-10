O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (ainda sem partido), embarca, hoje à noite, para participar da cúpula do G20, o grupo que é encarregado de promover o debate construtivo entre países industrializados e emergentes sobre assuntos importantes destinados ao equilíbrio econômico global e reúne analistas. Só que será bem rápido.





Nos dias 30 e 31, sábado e domingo, Bolsonaro estará com seus ministros na cúpula do G20. Ao longo do fim de semana, estão previstos painéis sobre saúde pública global e sustentabilidade. São dois temas delicados para o governo brasileiro, criticado no exterior pela gestão da pandemia e por sua política ambiental. A Amazônia, como não poderia deixar de ser, vai incomodar o presidente.





Não é à toa que o presidente Bolsonaro escolheu a dedo quem deveria representá-lo na COP-26. Será, como não poderia deixar de ser, o seu ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. “É uma estratégia nossa”, fez questão de não esconder o mandatário do país.





E pelo jeito deve ser questionado também sobre a pandemia da COVID-19. Afinal, “o Tribunal de Contas da União (TCU) precisa avançar nas investigações, uma delas nos hospitais do Rio de Janeiro, onde existem indícios fortíssimos de má conduta que precisam ser investigados. Como se trata de verbas federais, não tem órgão mais apropriado que o TCU para fazer isso. Há esse compromisso da presidente do TCU”. É questão que pode aparecer também no G20.





Quem deixa claro é o presidente da comissão, senador Omar Aziz. Foi na entrega do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia da COVID à presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes. Os senadores agradeceram à ministra pela ajuda de técnicos do órgão, que ficaram os últimos seis meses à disposição da CPI.





Enquanto o presidente voa, técnicos do Congresso especialistas em Orçamento alertam que o pagamento do Bolsa-Família pode ser inviabilizado a partir de 10 de novembro, pois a medida provisória que criou o Auxílio Brasil revoga a lei que instituiu o Bolsa-Família. Publicada em 10 de agosto deste ano, a MP 1.061 determina, 90 dias após a sua publicação.





Ou seja, a medida estará revogando a lei de 2004 que criou o programa Bolsa-Família. De acordo com os técnicos, como a lei deixa de valer em 10 de novembro, a partir dessa data não há base legal para o governo transferir o dinheiro por meio do programa Bolsa-Família.





Diante de tudo isso, o jeito é esperar para ver como será o desfecho dessa confusão, só por causa de nomes. O que anda mesmo é um cenário estranho, difícil de decifrar. Melhor aguardar como será o fim da novela.



Ao trabalho