Paulo Guedes está otimista com a economia brasileira no segundo semestre

Melhor começar o dia de forma otimista. E quem se mostrou, pelo menos um pouco, foi o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. “Teremos queda da atividade menor e mais breve do que no ano passado com a vacinação em massa. Vamos entrar no segundo semestre com outra visão das possibilidades do país, com um ritmo de crescimento bem mais forte e com a população tendo a saúde preservada, o que permitirá o retorno seguro ao trabalho garantido.”





Bastaria, mas o ministro da Economia fez questão de, antes de mais nada, ressaltar que “esse resultado mostra enorme capacidade de adaptação das empresas brasileiras em meio ao tsunami que foi o impacto dessa pandemia. E o ministro Guedes acrescentou: “As empresas conseguiram se recuperar, se recompor.

As companhias listadas na bolsa de valores estão registrando aumento de receita, redução de custos e, o que é ainda melhor, aumento de lucros”. E tudo isso depois das idas e vindas com o Congresso. No meio do caminho, as emendas parlamentares. A conta ficou em R$ 16,5 bilhões.

Apesar do agravamento da pandemia da COVID-19, a indústria do aço segue otimista. A produção brasileira de aço bruto foi de 2,8 milhões de toneladas em março, alta de 4,1% em comparação com o mesmo mês do ano passado. O registro vem do o Instituto Aço Brasil. Já na Assembleia Legislativa (ALMG), o que mais chama a atenção é a novela envolvendo o suplente Antônio Jorge, do Cidadania, diante da morte do deputado estadual Luiz Humberto Carneiro (PSDB), vitimado pela COVID-19.

Só que Antônio Jorge ainda não se decidiu se assume o mandato ou se vai para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), uma autarquia federal que trata da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e de prestação de serviços de transporte terrestre.

Se pode piorar, grandes redes de lojas sofrem pouco porque contam com as vendas on-line, estão faturando bastante. Mas e as pequenas mercearias, os trabalhadores informais, os bares e restaurantes? A pergunta é do deputado Carlos Pimenta, resumindo o posicionamento dos demais colegas.

Falar nisso, vale a lista dos colegas: Arlen Santiago (PTB), Carlos Pimenta (PDT), Zé Reis (Pode), Gil Pereira (PSD), Tadeu Martins Leite (MDB), Virgílio Guimarães (PT), Betinho Pinto Coelho (Solidariedade), Charles Santos (Republicanos) e Sávio Souza Cruz (MDB). FIM!





O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, agradeceu ao governo da Espanha pelo apoio aos esforços do Brasil no combate à pandemia. Segundo o Itamaraty, a Espanha anunciou a doação de medicamentos do kit intubação para abastecer os estoques dos hospitais brasileiros ainda nesta semana. “No seu discurso de posse, o ministro Carlos França enfatizou a prioridade que iria conferir à 'diplomacia da saúde' e já temos esse importante anúncio, resultado de uma conversa mantida entre o chanceler brasileiro e a sua contraparte espanhola na terça-feira. É isso que se espera da nossa diplomacia”, afirmou Aécio. O parlamentar enviou também mensagem ao embaixador da Espanha no Brasil, Fernando García Casas, a quem agradeceu a pronta resposta às tratativas da diplomacia brasileira.





“O presidente da República despachou diariamente com todos os seus ministros e assessores. Só nesse período, assinou um decreto, sete medidas provisórias e sancionou seis projetos de lei. Então, só por aí a gente entende que o presidente não estava de férias. Ele estava a trabalho fora do local costumeiro onde ele realiza suas atividades.” Quem diz é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União (CGU), o capitão do Exército Wagner de Campos Rosário. Ele é auditor e militar.





Se uma foto fala mais que palavras… O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), intensificou uma aglomeração de pessoas na praia nessa segunda-feira. Ele passeava de moto aquática na companhia de seguranças e do filho deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e também da sua filha Laura em São Francisco do Sul (SC). Mito! Mito! Gritavam seus apoiadores. Isso foi em 15 de fevereiro de 2021.





“Após me reunir com diversos setores produtivos nos últimos dias, conseguimos dar uma boa notícia e atender a uma importante demanda: os comerciantes que possuem dívidas de contas de luz e água poderão parcelar os débitos sem entrada e em até 12 vezes sem juros. Estamos juntos, ouvindo e analisando cada sugestão nesse momento tão difícil para todos nós.” Foi o tweet. O encontro de fato foi por videoconferência e fechado à imprensa. O governador Romeu Zema (Novo) se reuniu com integrantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais (FCDL).





Do Romário, sempre que tem um registro pertinente. O edifício principal e a cúpula do Senado estarão iluminados com a cor azul, entre hoje e 29 de abril, para lembrar a passagem do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril. A iniciativa, aprovada pela 1ª Secretaria do Senado, é dos senadores Romário (PL-RJ) e Izalci Lucas (PSDB-DF) em apoio ao Movimento Orgulho Autista Brasil. A ação visa dar visibilidade às pessoas com transtorno do espectro autista e combater preconceitos.





