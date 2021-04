Bolsonaro no ataque e nova aula jurídica do Supremo Tribunal Federal

Tweets do dia e logo de manhã, às 9:35 AM – 9 de abr de 2021: “A CPI que Barroso ordenou instaurar, de forma monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do governo federal. – Não poderá investigar nenhum governador que porventura tenha desviado recursos federais do combate à pandemia.” (Segue.)





“Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros. – Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política.” Pres. Jair Bolsonaro.





Ao falar com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro adotou um tom ainda mais duro: “Uma jogadinha casada entre Barroso e bancada de esquerda do Senado para desgastar o governo. Eles não querem saber o que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e uns poucos prefeitos também”.





Bastaria, mas o presidente preferiu a tática do ataque, em lugar de se defender: “Barroso, nós conhecemos seu passado, sua vida, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti (italiano extraditado em 2019, após ser condenado por homicídios em seu país). Use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Supremo”.





“Concordo com outras opiniões que foram dadas, isso para mim é uma interferência que não é devida. E, também, vamos colocar o seguinte: nós estamos vivendo um momento difícil, complicado, é um momento em que a gente precisa de união de esforços. E a CPI a gente sabe, vai ser aquela discussão, aquela geração de atrito e atrito não leva a nada, só faz perda de energia.” Dessa vez é o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), só que em entrevista no Palácio do Planalto. Nada de tweets.





Mas teve nota da mais alta corte de Justiça do país, que foi publicada logo depois de o mandatário do país, Jair Messias Bolsonaro, ter condenado a decisão do ministro Luís Roberto Barroso por causa da abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 no Senado.





“O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e que, dentro do Estado democrático de direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país.”





Aval do governo

A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) ressaltou que seu texto foi negociado com o Executivo, em especial com o Ministério da Economia e o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Ela alertou para a crise econômica no setor de eventos. É claro que se trata do efeito lockdown. O mercado de eventos é formado por, pelo menos, 52 segmentos: segurança, marketing, transporte, logística, hospedagem, alimentação e infraestrutura, entre outros. São mais de 60 mil empresas e 7,5 milhões empregos diretos, indiretos e terceirizados.





Setor de eventos

O fato é que a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Foram aprovadas as mudanças feitas pelos senadores no texto, que será enviado à sanção presidencial. Para registro, o projeto original era do deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), que ressaltou: “O setor de eventos é a principal engrenagem que move o maior patrimônio do nosso povo, que é a cultura”.





Tocha olímpica

O total de casos da COVID-19 do Japão superou, ontem, 500 mil infectados. Foram 9.331 mortes, segundo o Ministério da Saúde – o que é pouco na comparação com a maioria das grandes economias, mas as preocupações com uma nova onda de infecções estão aumentando, em especial com a proximidade da realização neste ano da Olimpíada de 2020. Ao fato: o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, disse que as restrições são necessárias para evitar que surtos regionais se tornem uma onda de alcance nacional. “Pedimos que as pessoas se abstenham de viagens desnecessárias.”





Nota oficial

A Associação Nacional de Juízes Federais (Ajufe) diz que “a postura do presidente da República é absolutamente incompatível com a independência judicial e com o respeito que deve sempre existir entre os representantes dos poderes de Estado. Assim agindo, o presidente da República apenas gera transtorno, desgaste e polêmica entre as instituições, agravando a crise que o Brasil e o mundo atravessam e dificultando, com isso, o retorno ao estado de normalidade”. Tinha mais, mas é suficiente esse trecho. Ele fala por si.





Luto real

O duque de Edimburgo, príncipe Philip Mountbatten, marido da rainha Elizabeth II, como reza a tradição, terá o seu funeral só no sábado que vem. Ele teve a sua morte anunciada ontem. A cerimônia será na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, onde ele residia. O seu corpo ficará no mausoléu de Frogmore Gardens – área reservada para a aristocracia britânica. A diferença nestes tempos atuais é que a cerimônia, como informou a realeza do Castelo de Windsor, não será aberta ao público. O motivo, como não poderia deixar de ser, é a pandemia da COVID-19.





PINGA FOGO