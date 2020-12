Ideal de democracia para o continente e a suprema mudança

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e o do Brasil, Jair Bolsonaro, vistoriam obra da Ponte de Integração Nacional, em Foz do Iguaçu (foto: Norberto Duarte/AFP)

Será uma premonição? E que vem diretamente do comandante político do país, Jair Messias Bolsonaro? “Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Alguns querem perpetuar alguns benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso”. “Pior que uma decisão, até mesmo mal tomada, é uma indecisão. Nós temos que decidir. Nós temos que operar pelo nosso povo, pelo nosso país”.









Para registro, o que está a cargo do Brasil é a obra custeada pela margem brasileira da Itaipu Binacional, empresa que dispensa maiores detalhes. Só o fato é de que mais uma obra que vai ligar Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Puerto Presidente Franco. O investimento nacional será de R$ 463 milhões.





Melhor clarear: “a Ponte da Integração Brasil – Paraguai atingiu quase 45% de execução em novembro, um ano e três meses após o início da construção, no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu (Oeste). O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu os presidentes Jair Bolsonaro e Mario Abdo Benítez e os acompanhou na vistoria à obra. A visita foi uma comemoração ao estágio da construção.





E teve eleição. Isso mesmo. “A mim é uma honra voltar a presidir essa primeira turma, ainda tendo na sua composição o ministro Marco Aurélio, com quem muito aprendi e aprendo. Espero poder corresponder à confiança dos eminentes colegas e poder conseguir manter esse padrão de atividade, de atuação”.





O fato para clarear de uma vez é que o ministro Dias Toffoli, ele mesmo, o ex–presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), será o próximo presidente da primeira turma na mais alta Corte de Justiça do país. Ele substitui no cargo a ministra Rosa Weber, que conduziu os trabalhos por um ano.





Já que a praia é esta, Durante as sessões de ontem teve problema técnico que foi capaz de interromper a transmissão das duas turmas por videoconferência por mais de uma vez. Apenas a primeira turma conseguiu finalizar a pauta prevista.

O próprio site oficial do Supremo Tribunal Federal (STF) avisou que se tratava de um “problema técnico de uma das operadoras que fornece o serviço de internet”. Mas fez questão de deixar claro que qualquer sistema tenha sido alvo de hackers.





Derrapou

O campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, está com a COVID–19. A escuderia alemã confirmou que o piloto não participará do GP de Sakhir no próximo fim de semana. Ele agora faz companhia na lista que inclui também o mexicano Sergio Perez e o canadense Lance Stroll. Novos testes ainda serão realizados para determinar se o multicampeão participará da última corrida da temporada, prevista para o dia 13, em Abu Dhabi.



Roda Viva

Ela continua girando. Faça então a sua escolha: “Parabéns BH, pela reeleição deste belo projeto de ditador, ou melhor, prefeito”. Declaração do deputado federal Carlos Bolsonaro (PSL–SP). “Se estão achando que a doença acabou, eu fecho tudo de novo. E disse em alto e bom som lá na entrevista coletiva, se quando eu precisava de voto eu fechei, imagina agora que eu não preciso”. Desta vez é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). A propósito, ontem foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) que a prefeitura vai ampliar o uso de leitos hospitalares para os idosos que são vítimas da COVID–19.





Serra do Sol

“Para resolver o problema de queimadas e desmatamento ilegal, nós precisamos resolver a regularização fundiária. A questão da demarcação de terras indígenas, esse é um ponto de insegurança jurídica. O Supremo já definiu lá, no caso Raposa Serra do Sol, as condicionantes, mudar a interpretação nesse momento traz insegurança jurídica”. Quem diz é o deputado Sérgio Souza (MDB–PR), que foi eleito para o comando da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a conhecida bancada ruralista.





E tem tweet

“Informo que o Congresso Nacional analisará a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021 no dia 16 de dezembro. Além disso, estão previstos na pauta da sessão o exame de 22 vetos presidenciais”. Quem publicou foi o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM–AP). O fato é que o Senado não teve sessão deliberativa ontem. Já hoje e amanhã estão previstas sessões deliberativas remotas para votação. E tem o detalhe oficial: a decisão segue previsão de ato do Congresso. É que a regra exige um prazo de 24 horas entre a publicação da pauta e a votação das matérias no plenário do Senado.





Terrorismo

O senador Jorginho Mello (PL–SC) disse ter “total confiança que nossas forças de segurança estão atuando firmes pra botar esses marginais na cadeia”. O senador Esperidião Amin (PP–SC) expressou “profunda solidariedade à nossa gente de Criciúma, que foi submetida a um ataque assustador”. Já o senador Dário Berger (MDB–SC) destacou que Criciúma “é cidade de povo ordeiro e trabalhador” e tratou o episódio como “assustador” e “certamente terá, resposta rápida das forças de segurança”. Mas o melhor veio do vizinho: Alvaro Dias (Podemos–PR): “Criciúma viveu noite de terror ao ser invadida por uma quadrilha de criminosos que sitiou a cidade”.





Pinga-fogo

Em tempo, vale destacar mais uma vez o deputado Carlos Bolsonaro: “Com o voto impresso não se leva nenhum comprovante para casa mostrando em quem você votou, ainda há como se auditar a eleição e apuração segue rápida”. Ele insiste? Ah! Deixa para lá.





Mais um em tempo, desta vez mais um detalhe sobre a bancada ruralista: o atual presidente da frente, deputado Alceu Moreira (MDB–RS) ressaltou os avanços tecnológicos que foram conquistados no campo.





A propósito, a Comissão Mista do Congresso não é instalada por divergências sobre quem será o novo presidente, mas o conflito vem de um degrau a mais, uma briga maior: quem será eleito o sucessor de Rodrigo Maia, no comando da Câmara dos Deputados, a partir de fevereiro.





“Então não existe nenhum contratempo nem nada. É só que talvez seja melhor passar mais uma noite para acelerar a recuperação”. Eu, hein! É trocadilho? O fato é que Romain Grosjean passará mais uma noite no hospital. Ele se recupera da colisão violenta que sofreu no GP do Bahrein.





Sendo assim, com os devidos cuidados, o jeito é acelerar a coluna por hoje. Só lembrar que quem deve substituí–lo deve ser o Pietro Fittipaldi. Bandeirada final!