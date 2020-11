O monolito escondido nos Estados Unidos e a luz acesa de novo no Amapá

Davi Alcolumbre: "A operação foi uma força-tarefa para tirar os amapaenses do sofrimento" (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados)







“Opa, opa, opa, deem a volta, deem a volta!” “Tem um negócio ali – nós temos que ir ver o que é!” Será algum detalhe da Operação Lava-Jato, aquela que investiga negócios escusos? Que nada! “O que diabos é isso” é isso então?





A localização exata do monolito não foi informada para evitar que ele comece a atrair eventuais exploradores. As ovelhas que acabaram dando origem ao episódio vivem em diferentes partes do Sul do estado. “Ninguém reivindicou a autoria da obra”, pelo menos até ontem.





Mr Hutchings said a biologist counting big horn sheep in the helicopter was the first one to spot the structure from the sky. “He was like, Whoa, whoa, whoa, turn around, turn around!”. Bastaria, mas ele acrescentou que gostou. What? Tem alguma coisa ali. Faça a volta. “There's this thing back there, we've got to go look at it!”. Nós temos que olhar o que é isso. E foram mesmo.





Quem também foi é a Polícia Federal (PF), que desencadeou a Operação Iniquidade. E foi em Minas. A lista começa com Belo Horizonte e incluiu Nova Lima, Sete Lagoas, Teófilo Otoni e Carlos Chagas. Teve também no Espírito Santo, mas deixe os capixabas para lá. Assim como os desdobramentos da ação policial. Melhor pedir data venia.





O jeito então é voltar, só que ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que, na segunda-feira, declarou em alto e bom som: “A corrupção reclama foco, vigília, e o perigo do prosseguimento da corrupção é o perigo da indiferença”. Teve mais, mas foi suficiente. Já basta.





Só que ontem teve um detalhe que chama a atenção e ele vem lá da pontinha do mapa oficial do Brasil. Direto ao ponto, então. O fornecimento de energia no Amapá foi normalizado na madrugada de terça-feira. A informação foi do Ministério de Minas e Energia.





E é óbvio que o amapaense e presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não perdeu a caminhada e publicou em suas redes sociais que “a operação foi uma força-tarefa para tirar os amapaenses do sofrimento”. Tanto que a sua agenda oficial já deixava claro: Terça-feira , 24 de Novembro de 2020. Não existem eventos para hoje.





Bastaria, né? Só um último registro. Desta vez, para não correr risco de desentendimento, a força-tarefa não foi da Lava-Jato. Melhor deixar bem claro, já que foi a luz que voltou no Amapá, não tão rápido quanto as operações da Polícia Federal que costumam deixar encrencados políticos corruptos.





Aqueles que não desistem e fingem que são bonzinhos. Fim!





No presente

A comissão externa que acompanha as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia discute, hoje, a existência de testes para a COVID-19 prestes a perder a validade. “O país precisa de todos os esforços possíveis para não passar por uma segunda onda tão trágica quanto a primeira”, alertou o presidente da comissão, deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ). O líder do PT, Enio Verri (PR), atacou o governo pelas redes sociais. “O desprezo de Bolsonaro pelos 170 mil mortos e mais de seis milhões de infectados não é só sádico, é criminoso. Seu governo pode jogar fora 6,8 milhões de testes da COVID, já que o estoque perde a validade mês que vem”.





Novo procurador-geral

O procurador Jarbas Soares Júnior será o novo titular da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, escolhido ontem pelo governador Romeu Zema para substituir Antônio Sérgio Tonet. Já o procurador Franklin Higino vai ocupar o cargo de desembargador proveniente do quinto constitucional. Os escolhidos foram os mais votados para os dois cargos. Após analisar os currículos dos candidatos e conversar com todos, Zema respeitou a manifestação do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, expressa pela maioria dos votantes, e optou por Jarbas Soares Júnior e Franklin Higino.





Nações Unidas

A ONU entrou na história da morte do João Alberto Silveira Freitas, aquele que não conseguia respirar. “The killing of João Alberto Silveira Freitas, an Afro–descendent beaten to death by two private security guards in the southern Brazilian city of Porto Alegre, is an extreme but sadly all too common example of the violence suffered by Black people in Brazil”. Nem precisa traduzir,0 só ressaltar que o comunicado ressaltava também o “ato deplorável”, acontecido na véspera do Dia da Consciência Negra. Tudo isso foi ontem, data: 24 Novembro de 2020.





O número 13

Mais um, é o décimo-terceiro da lista, que já tinha incluídos outros 12 ministros. Desta vez, é o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça (foto). Ele está com COVID-19. A informação é oficial. Foi divulgada ontem pela própria assessoria de imprensa do ministério. De acordo com a equipe que o acompanha no dia a dia, o ministro “está bem” e, como não poderia deixar de ser, “vai permanecer em isolamento na sua própria casa nas próximas semanas”. Para registro, ele deve se cercar de todos os cuidados. Afinal, já sofreu inflamação do músculo do coração, só que era um vírus, nada a ver com a pandemia.





Tem brevê?

“Como as famílias mais pobres usaram mais a poupança, provavelmente vão aterrissar no Bolsa-Família. Mais famílias devem entrar no Bolsa-Família, esta seria a aterrissagem em relação ao auxílio às famílias”. A declaração partiu, ontem, do secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. Ele participou de audiência na comissão que fiscaliza as ações do governo no combate à pandemia da COVID-19. O fim do auxílio emergencial preocupa os parlamentares. Eles cobram o fato de o governo ainda não ter apresentado um plano concreto para ser acionado a partir de janeiro. Registro: são cerca de 40 milhões de brasileiros que dependem deste dinheiro.





PINGA FOGO