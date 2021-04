Lazer na vida conjugal

“Preciso viajar com meu marido. Estou estressada, preciso de diversão na companhia dele. Trabalhamos muito, só pensamos em ganhar dinheiro e quase não nos divertimos. Fale da importância do lazer para o casamento.” “Preciso viajar com meu marido. Estou estressada, preciso de diversão na companhia dele. Trabalhamos muito, só pensamos em ganhar dinheiro e quase não nos divertimos. Fale da importância do lazer para o casamento.”





Efigênia, de Belo Horizonte





relegadas a segundo plano, quando não são esquecidas completamente.



LEIA MAIS 04:00 - 11/04/2021 Tenho medo de ser feliz

04:00 - 21/03/2021 Como ter equilíbrio

04:00 - 07/02/2021 Casamento e suas peculiaridades estresse, vamos encontrar pessoas que se tornaram incapazes de descansar e se divertir. A ludicidade, ou seja, a competência de brincar, é que energiza nossa vida, dando-lhe fluência, leveza e alegria. Os gregos davam a esse aspecto da vida uma importância tão grande a ponto de supervalorizar o teatro, a música e outras formas de lazer. A ideia de sucesso, traduzido em fama, riqueza, prestígio e status, está arraigada até a medula dos nossos ossos. A sociedade enfatiza de tal forma essa ideia que outras dimensões da vida tão ou mais importantes sãoa segundo plano, quando não são esquecidas completamente.Em todos os casos graves de, vamos encontrar pessoas que se tornaram incapazes de descansar e se divertir. A ludicidade, ou seja, a competência de brincar, é que energiza nossa vida, dando-lhe fluência, leveza e. Os gregos davam a esse aspecto da vida uma importância tão grande a ponto de supervalorizar o teatro, a música e outras formas de lazer.





Todos nós temos dois lados: o lado direito do trabalho, da luta, do sucesso social, da competição, da imagem, e o lado esquerdo da alegria, da poesia, da dança, da diversão, da criatividade e do coração. Esses dois lados não são contraditórios e o equilíbrio vital exige a satisfação de ambos.



Todos nós, principalmente os homens, temos dificuldade nessa síntese. Há uma carga cultural muito forte que nos encaminha para um excesso de responsabilidade e obrigações.





Ainda há muito preconceito com relação à alegria, o ficar à toa, o descanso e o lazer. Também não é para menos. Quantas vezes fomos martelados com o famoso: “Primeiro as obrigações, depois as devoções”.



A fábula de La Fontaine mais famosa entre nós é a da formiga e da cigarra, onde a primeira é compensada com opulência e tranquilidade por uma árdua vida de trabalho à exaustão e a cigarra é castigada com fome e desalento no inverno por ter cantado no verão. Até quando teremos de escolher entre ser formiga ou ser cigarra?





Antigamente, eu entendia a palavra responsável apenas como aplicável àquela pessoa que cumpria fielmente as suas obrigações. Hoje, eu a defino como aquela pessoa que responde tanto às suas obrigações quanto às suas necessidades. Há uma passagem no evangelho que contrasta com a moralidade laborativa de La Fontaine.



De certa vez, estando Jesus visitando as duas irmãs Marta e Maria, foi interpelado por Marta, que se queixava de trabalhar muito nos afazeres domésticos, ao passo que Maria se dedicava apenas a escutar o Mestre. A resposta de Jesus foi clara: “Marta, você anda muito preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta nunca lhe será tomada”. Por mais difícil que seja, temos de sintetizar Marta e Maria, a formiga e a cigarra, em nossas vidas.





A relação conjugal se compõe de três espaços fundamentais. O espaço do marido enquanto indivíduo e, portanto, com direito às próprias escolhas e a um tempo pessoal que ele vai estruturar da maneira que melhor lhe aprouver.



O espaço da esposa, que, semelhantemente ao marido, também deve usufruir da própria autonomia, nela incluindo um tempo pessoal com atividades de livre escolha. Um terceiro espaço que constitui propriamente o casamento, onde os dois, constantemente, vivem a relação.





Esse espaço, se falta, enfraquece o laço amoroso conjugal e torna rotineira a relação. Enganam-se aqueles que acham que pelo fato de estar casados não precisam de um tempo próprio do casal. Esse espaço deve prioritariamente ser preenchido pela brincadeira: passeios, lazer, conversas descontraídas, sexo etc.



Mesmo tendo filhos, o casal não pode abrir mão de um espaço temporal só deles. Se o objetivo do casamento é a administração da alegria do casal, não tem sentido estruturar o tempo apenas em torno das obrigações, dos problemas e das preocupações.





Mais que de obrigações, o casamento se consolida e é prazeroso a partir das devoções. Muita ansiedade, muitas brigas, muito estresse presente na relação conjugal vêm pelo fato de que, uma vez casados, os amantes perdem a capacidade de se divertir como faziam quando namorados.





É na brincadeira que vamos buscar energia, prazer e ânimo para dar conta também do trabalho e das tarefas que tanto nos assoberbam no dia a dia.