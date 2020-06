(EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS) PESSIMISMO

“Sou professor universitário de filosofia, casado há 12 anos. Tive uma depressão dois anos atrás e tenho medo de que ela volte, principalmente agora com todo o inferno da pandemia. Minha mulher diz que vejo sempre o lado ruim das coisas. O que leva uma pessoa ao pessimismo?”





José Luiz, de Betim





O mundo não está e nunca estará pronto. E a cada questão respondida, sob qualquer aspecto, inúmeras outras se abrem. Tomemos, por exemplo, o transporte na nossa vida. Do lombo do cavalo ao avião, passando pela carroça, trem e automóvel, muitas e enormes melhorias foram alcançadas. Todas elas aumentando gradativamente o conforto, a rapidez, as possibilidades de ir mais longe. Apareceram outros problemas: maior número de acidentes, poluição do ar, gasto excessivo do petróleo etc.





A tecnologia e a ciência avançam sem fim, dando respostas às nossas dificuldades e criando outras. Isso se repete em todas as dimensões da nossa existência. Por mais que nos incomode, sempre teremos problemas. Viver é resolver problemas emocionais, técnicos, financeiros, religiosos e de relacionamento. O mundo e o homem são incompletos por natureza e isso significa, a um só tempo, desafios e possibilidades.





É na incompletude das coisas e das pessoas que podemos criar, reinventar, crescer e progredir. É, pois da essência da vida a mudança, a melhoria e a transformação. O pessimista pensa e deseja neuroticamente o contrário disso. Ele deseja um mundo perfeito, completo, terminado. Seu sofrimento é consequência da luta incessante contra a realidade. Ele quer organizar a vida que, por princípio, é relativa, INORGANIZÁVEL.





Toda ordem é uma organização temporária do caos. Toda harmonia se faz no gerenciamento e na conciliação dos opostos. Já dizia o filósofo Heráclito. Para nossa mente mecânica, linear e lógica, é difícil perceber o material fazendo parte do espiritual, o erro fazendo parte do acerto, a loucura fazendo parte da sanidade. O pessimista vê tudo pelas metades, com o agravante de enxergar prioritariamente a banda podre da existência.





Diante de uma roseira florida ele se fixa no esterco que a rodeia e reclama do seu mau cheiro.





A pandemia escancarou a imperfeição do planeta e das pessoas. Negar ou resistir à desgraça que nos acomete, no momento, é insanidade. O que devemos fazer para ajudar a resolver essa situação? Cada um vai encontrar seu jeito de reconstruir, menos o pessimista.





Imaginem alguém que ficasse insatisfeito e reclamasse todas as vezes que visse as cores das coisas. O pessimista sofre e se queixa do erro, da queda, da doença, dos negativos. Essas coisas colorem o mundo, sobretudo, do verde. Verde esperança. A esperança é a melhoria “possível” do ruim. A luz é a possibilidade esperançosa das trevas. O pessimista não acredita nas pessoas. Não as vê em processo. Daí a sua desconfiança. A estrutura mental do pessimista, fruto de sua forma maniqueísta de ver o mundo, leva-o inevitavelmente à depressão e acomodação.





Depressão porque ele se culpa, se acusa, tem pena de si mesmo, ao se perceber feito de barro. Ele não se perdoa pelas suas fraquezas.





Eu “deveria”. Você “deveria”. O mundo “deveria”.





Acomodação porque na estupidez da sua lógica moralista nega o mundo que é, infelizmente, e não tem jeito de não ser do modo como é.





O mundo é mau, está cada vez pior, é muito violento, rumina o pessimista.





E sua contribuição reduz-se ao quei-xume. Duas atitudes podem informar nossa atitude diante da realidade negativa: Situar-se nas lamentações, no choro, na tristeza, na postura de vítima ou situar-se na resolução dos problemas, na construção da realidade, na participação ativa da melhoria contínua. As pessoas se dividem em dois blocos: os que fazem e os que criticam. Os que agem e os que assistem à vida, sofrendo. Os que amam e lutam e os que invejam e sucumbem.





O pessimismo cria uma linha paralisante entre mim e as condições humanas. Nosso destino, ainda que não queiramos, é fazer do barro um vaso, da perda um ganho, da morte um existir intenso. Qualidade é divertir-se com o quebra-cabeça diário dos nossos problemas.





A vida não é pra ser analisada ou decifrada, é para ser vivida e transformada. A alquimia consiste em transformar o chumbo em ouro. Isso exige paciência e, sobretudo, humildade.





O pessimismo é orgulhoso. Está acima da realidade. É juiz de tudo. Ele pensa a vida e vai-se enclausurando, perdendo contato com o diamante que se esconde atrás do cascalho. Para quem quer ser Deus, é horrível ser humano. Felizmente, em todo pessimista existe escondida a sua verdadeira natureza de um ser amoroso, criativo, cheio de luz e de energia. Apenas precisa de um “despertar” e de um empurrãozinho para sair da sua zona de conforto, para sair da sua casca ilusória e defensiva. Resta-lhe apenas descobrir que o entusiasmo vem do botar a mão na massa.





Que esse artigo nos ajude a sair do conforte mórbido dos que não querem ver. Uma rosa é uma rosa com todos os seus espinhos.