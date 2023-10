Exemplo para copiar

699

Sylvia Klein entre Claudia e Joana Mourão (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A Pres) Há cinco anos, a grife e loja Le Lis apoia o Instituto Protea, ONG que promove acesso ao tratamento de câncer de mama para mulheres de baixa renda. Todo ano, em outubro, a marca cria uma linha de produtos especiais em que 100% dos lucros são revertidos para a iniciativa. Porém, o lema da marca é: na Le Lis é Outubro Rosa o ano inteiro, por isso, a empresa também faz uma doação anual à instituição. Desde 2018, 1.220 mulheres já foram beneficiadas com a parceria, e destas, 40 mulheres completaram o tratamento, da descoberta à cura da doença. Amiga da marca, a apresentadora Ana Furtado acaba de lançar seu livro “Até nunca mais”, em que relata sua vitoriosa luta contra o câncer de mama, graças ao diagnóstico precoce da doença. Assim como a grife, Ana doará a renda da venda do seu livro para o Instituto Protea ajudar ainda mais mulheres. Enfrentando as longas filas de espera no sistema público de saúde, que atende mais de 75% da população, essa organização não-governamental se dedica a custear cirurgias, exames, consultas, radioterapias e quimioterapias para combater o câncer de mama, uma missão vital que ganha força graças a essa parceria.





04:00 - 26/10/2023 Cuidado contra o HPV pode começar aos 9 anos A cantora lírica mineira Sylvia Klein, que há anos tem uma carreira internacional de grande sucesso, e reside na Alemanha, não abre mão de vir a BH no fim de ano para visitar a família e amigos e aproveita para fazer o seu tradicional e famoso bazar A Poderosa Chiffon. Neste ano não será diferente. Sua fiel escudeira Andréa Dário já está organizando tudo por aqui. A dupla já marcou a data, dias 18 e 19 de novembro, e essa edição será na Casa Brasópolis, de Mariângela Gusmão, um novo espaço de eventos, no Bairro Floresta, que será inaugurado com o bazar de Sylvia. Entre as participações já confirmadas, estão a Bricolage, Fabiana Trombino, Julia Bianchi, Perfetto Saboaria, Baba de Fada, Quarto Crescente, Casa da Índia e IT Me de Raquel Bambozzi.

A 1ª edição da Bienal da Gastronomia de Belo Horizonte promove o Fórum Internacional de Gastronomia (FIG-BH), no Sesc Palladium, dias 30 e 31, com programação gratuita e aberta ao público, mediante inscrição pelo Sympla. O Fórum contará com diversos palestrantes, entre eles a chef Ju Duarte, da Cozinha Santo Antônio, que divide o palco com Flávio Trombino (Xapuri) e o professor José Newton Meneses (UFMG). O tema deste encontro é "Gastronomia mineira e o legado de Eduardo Frieiro".

Recorde de inscrições para participar da 3ª edição da FLAC – Feira Livre de Arte Contemporânea. No total, 176 artistas passarão por uma seleção e 30 terão a oportunidade de mostrar seu trabalho. Eles também participarão de oficinas sobre precificação de obras de arte, marketing e divulgação para artistas independentes. O resultado da seleção será divulgado até 31 de outubro. A 3ª edição será de 23 a 26 de novembro na Galeria de Arte Mama / Cadela.





Perda sentida por familiares e amigos foi a do pecuarista mineiro Josemar Costa, conhecido na intimidade como Marzinho, falecido em Goiás, onde residia há alguns anos. Sua ligação com BH era tão forte que ele manteve inalterada sua casa na orla da Pampulha, mesmo morando no vizinho estado. Seus filhos continuam os empreendimentos. Um deles, Renato Costa, é o atual presidente da Friboi.





A pré-estreia da ópera “Matraga”, no interior da gruta de Maquiné, foi uma ótima ideia para promover o espetáculo, que fica em cartaz até hoje, no Palácio das Artes. A encenação em Cordisburgo mostrou, também, o bom estado da iluminação do monumento, instalada ali pelo governador Rondon Pacheco, e reacendeu holofotes sobre o vizinho Museu Casa Guimarães Rosa. O toque diferente na montagem ali foram os sinais dos intervalos, marcados por berrantes. Mais Sagarana, impossível.





A Fermentaria Lambe Lambe marcou um belo tento ao levar 1,5 mil litros de sua bebida para o Festival Mondial de la Bière, que, apesar do nome afrancesado, aconteceu no Rio. Há edições também no Canadá e França. Consumo rápido e pedidos de quero mais. O objetivo foi mostrar qualidade e atrair investidores. Parece que conseguiram ambos.





Quase todo mundo que usa aplicativos de transporte com frequência já deve ter percebido que está cada vez mais difícil conseguir um carro pelo Uber. Daí, muita gente mudando para o 99 ou para o app nativo de BH, o User Drive, entre outros.





A razão, dizem, são as vantagens, um pouco maiores, para os motoristas nesses últimos.





Um grupo de felizardos embarcou, na quarta-feira, em voo de luxo, saindo de Campinas, para um périplo por oito países, do Chile ao Oriente Médio, passando pela Espanha. O luxo está na configuração executiva de toda a aeronave (que veio da Islândia), médico à disposição, bufê de alta gastronomia e acomodações em terra cinco estrelas. Preço do mimo: R$751 mil por pessoa. São 50 turistas.





Não faz muito tempo, descobrir endereços ‘secretos’ nas capitais mundiais onde se podia comprar roupas de grife mais baratas era uma (deliciosa) aventura. Com a chegada dos outlets, o mistério acabou. Agora, esses centros de compras com preços remarcados estão ficando mais fortes que os malls tradicionais. Que o diga o gigantesco outlet paulista Catarina, cuja festa marcando a nova expansão atraiu pesos-pesados da moda nacional e tem mix impressionante de marcas de prestígio. Os daqui, aos poucos, também estão indo nessa direção.

Casa Birman inaugura ateliê para criação e customização sob medida de Claritas, sandália ícone da marca. Construída na década de 1950 pelo arquiteto Miguel Juliano, a Casa é um projeto inovador de Alexandre Birman, ambientado com mobiliário brasileiro assinado e obras de arte, em São Paulo. É um hub criativo e estratégico para proporcionar experiências imersivas e de personalização para clientes.Na próxima terça-feira, Uberlândia ganha um cidadão novo e mais do que valioso. Henrique Moraes Salvador Silva, diretor presidente da Rede Mater Dei de Saúde, receberá o título de cidadão honorário da cidade. A proposta foi do vereador Raphael Leles.Dia 7 de novembro, às 13h30, o Memorial Vale recebe a exposição CATA – Mudanças Climáticas e Catadoras, da artista plástica e fotógrafa Verônica Alkmim França. A mostra reflete o encontro entre as artes plásticas, a sociologia e a educação popular através da cooperação entre a rede internacional Mulheres no Trabalho Informal Globalizando e Organizando (WIEGO em inglês) e a Universidade de Sheffield. A curadoria é da própria fotógrafa e da socióloga Sônia Maria Dias.Famosa por sua gastronomia, BH agora está ficando famosa pelo bom preço da comida. Pelo menos é o que revelou recente pesquisa sobre valor de almoço para quem trabalha fora de casa, com nossa cidade obtendo a menor média do país. Um PF fica em torno R$ 33 ou até bem abaixo disso. Se for em um self-service a quilo, chega a R$ 41. Embora ainda caro para a maioria, se comparado com Florianópolis (a mais cara do país) é quase a metade do preço. Pelo visto, o KAOL do Café Palhares fez escola.