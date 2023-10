Mulheres na Inovação

699

No aniversário de 22 anos da Alphorria, os estilistas Cassio Vital e Thalita Carvalho com Karla Thibau (foto: Alana Ramalho/divulgaçãO)



Denise Hills, ex-diretora de sustentabilidade da Natura e atualmente conselheira consultiva da Rede Mulher Empreendedora, será palestrante da Maratona da Inovação da ArcelorMittal, que contará com palestras e painéis sobre a temática ESG, futuro e inovação, na quarta-feira, dia 4, no Palácio das Artes. Além dela, Roberta Machado e Tatiana Nolasco são destaques. O valor arrecadado com a venda dos ingressos da Maratona da Inovação será totalmente revertido para o Centro Cultural Lá da Favelinha.

Segunda Mana com Jornada Solidária





Rebeca Azevedo, Thayane Lasmar, Deborah Cordeiro e Silvia Yamaguchi promovem, no próximo sábado, dia 7, mais uma edição da sua feira Segunda Mana (@feirasegundamana), no Rooftop Eleven, na Rua Espírito Santo, 250, 11º andar, das 10h às 17h. A feira visa fazer a moda circular com foco na sustentabilidade. As três primeiras edições foram sucesso absoluto na Savassi, mas o espaço ficou pequeno e o quarteto levou a proposta para o novo endereço, mais central. Em frente ao prédio tem estacionamento gratuito para clientes, sujeito à capacidade do local. Os DJs Andreia Around, Xereu e Ricky vão animar a tarde.





***





A Jornada Solidária estará presente com roupas de festa de marcas como Barbara Bela, Printing e Atmo, entre outras, de coleções passadas e com preços especiais. Oportunidade única, já que o programa social dos Diários Associados em Minas não fará bazar este ano. Entre cerca de

25 expositores estarão Butic Bardot, Coisas de Maluka, WishList, Xodó Brechó, XRU, Hazô com a Lupa, Desapegos da Sara, Mix N Match, Maisis, Única, DesaPeguei, MClara Ateliê, Perfetto Saboaria, Óleos Essenciais Da Terra, Madame Sophie Brechó, Meu Avesso Brechó, Conceito Cigana, Lorrane Brito Consultoria de Imagem, Muito Mais que Brechó, Estilo B Brecho, Marlene Miranda Crochês e Patrícia Santos Artesanato em Crochê. Além da Jornada Solidária, a feira está apoiando a Casa de Maria e terá box solidário para arrecadar doações de itens de higiene pessoal para mulheres. O bar funcionará o dia todo com drinques e menu especial de finger food desenvolvido pelo chef Adilson, do Eleven Rooftop, especialmente para o evento, além do menu brunch oferecido na parte da manhã até o começo da tarde.

22 anos da

alphorria Store





A Alphorria, fundada pela estilista e empresária Edna Thibau há 38 anos, celebrou, no dia 21 de setembro, os 22 anos da loja conceito da marca, que é uma das principais de Minas Gerais. A festa ocorreu na Alphorria Store, no Bairro Cidade Jardim, para clientes e convidados e foi anfitrionada pela diretora-executiva, Karla Thibau, da segunda geração da família, ao lado dos estilistas Cassio Vital e Thalita Carvalho e da gerente Cristine Bicalho.

Forno verde





Com as altas temperaturas, os japoneses pesquisaram e descobriram que sempre estivemos enganados ao achar que a cor preta é a que mais absorve o calor. Provaram que é o verde-escuro. Mas o branco continua sendo a cor que mais alivia o desconforto, refletindo quase 40% dos raios solares.









Demi-luxe





Eleito o melhor hotel sul-americano, o noviço Rosewood (SP) realmente tem espaços de convívio social bacanas. Já os apartamentos não correspondem ao nível palace, referência para hospedagem de alto nível. Em contrapartida, os preços ficam entre R$ 3 mil (simples) a R$ 12 mil (luxo) a diária. Convertidos em euros, não cobririam os custos de um palace parisiense.

Noite de cabaret





O Dorival está com programação especial nas noites de terça-feira. O bar/restaurante vai voltar no tempo com música, cancã, franjas e luz de velas, resgatando o tradicional cabaré francês, com ambiente intimista e misterioso. A atração pode ser conferida às terças-feiras, a partir das 20h, em comemoração aos 11 anos do Dorival Bar. Intitulado Cabaret do Dori, o evento promete trazer para a noite um estilo único.

Por ai...

O queijo Minas é mesmo abençoado. E agora com garantia oficial do papa Francisco, que enviou carta agradecendo o branquinho curado recebido de presente e dizendo que apreciou o queijo do Ivair, feito na Serra da Canastra. Nem precisa dizer que a família produtora está no

céu, tamanha a felicidade.





Foi pra lá de animado o Baile da Olho que Zeca Perdigão promoveu no espaço da Hogar, na Savassi. Ele pediu e a turma atendeu: todo mundo caprichou nos looks diferenciados, brilhantes e bacanas.

Bem no clima jazz club.





Foi um sucesso o curso da chef Sabah Saliba ensinando receitas árabes, em promoção da Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban). Ajudando ali, as integrantes da entidade social Flor de Cedro. Entre elas, Sonia Aburachid, que colocou a mão na massa para elaborar as delícias.





O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, passou na frente e criou lei fazendo de

23 de outubro o Dia do Pequi. Minas disputa com o vizinho a liderança na produção do fruto. Mas se fosse mineira, a data seriaem dezembro ou janeiro, auge da produção nativa aqui.





Com o tema “Felicidade no trabalho”, o Sebrae e o IEL realizaram palestras mostrando que o estado emocional positivo é essencial para a alcançar a produtividade laboral, até 31% a mais do que a habitual. Atualmente, é o curso mais disputado em Harvard. No auditório da Fiemg, falaram Adriana Vidal e Carla Furtado. O evento teve apoio do Sindivest-MG.





Mesmo com a tarde quente, foram sucesso os shows (no mirante do Olhos D’Água) de pesos-pesados da MPB – tais como Gilberto Gil e família, Jorge Ben Jor e Maria Bethânia. Opinião unânime: o show da baiana de Santo Amaro da Purificação foi o que mais levantou o público. Muitos jovens. No camarote VIP, a amiga dela, Sonia Penna, e o historiador Adalberto Matheus.





O tempo quente já recebeu várias definições curiosas. No Brasil rural, era “sol de estalar mamona”. No país urbano, “calor de frigir ovos no asfalto”. Em tempos de virtualidades, dizem que agora temos “um sol pra cada um”. A evolução da canícula confirma.





Os franceses estão escandalizados com o rei Charles III, que, no banquete de Estado, em Versalhes, em sua homenagem, posicionou uma secretária atrás dele à mesa. Mesmo vestida a rigor, a moça teve que levar sua imensa bolsa de trabalho. Um descompasso. É mais uma das manias do monarca, que parece carregar o cargo como um fardo.