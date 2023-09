Alguns preferem esconder a traição; outros, divulgar

699

A cantora Luisa Sonza decidiu expor num programa de grande audiência na TV que foi traída pelo influenciador Chico Moedas (foto: Instagram/Reprodução)

Quem não conhece traídos? Uns levam numa boa, outros transformam a traição numa notícia nacional, com inúmeros traumas.



Além de um provável fim do relacionamento, a autoestima de quem é traído fica extremamente abalada.



Esta situação é tão complexa que algumas pessoas preferem colocar um fim no relacionamento. Um caso recente foi o da cantora Luísa Sonza , que anunciou, em rede nacional, o fim de seu relacionamento com o influenciador Chico Moedas.





Luísa afirmou que o fim da relação se deu por conta de uma traição da parte de Chico, e chegou a citar um texto em que detalhou sua dor.



“Hoje eu quebro o ciclo por minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que vi a minha vida inteira sendo traídas, e que por muitas vezes não tinham nem para onde ir, acabando de ter que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho mesmo que me doa, mesmo que por algumas vezes eu não queira, mesmo te amando. Hoje, eu me protejo e não vou te proteger.”





Outra situação recente foi o caso da influenciadora Bruna Biancardi com o jogador de futebol Neymar Jr. Em junho, o jogador foi acusado de ter traído sua namorada e recebeu, além de diversas críticas, muitos elogios de seus amigos e colegas ao publicar um pedido de desculpas nas redes sociais.





Porém, neste mês, o jogador foi visto na companhia de duas mulheres em uma boate de Barcelona. Novamente com a repercussão, Bruna, que está grávida do jogador, se pronunciou nas redes sociais.



“Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e somente nisso que vou pensar no momento.”





Diferentemente de Luísa Sonza, que optou por dar um fim no relacionamento, Bruna preferiu manter sua relação, o que gerou grande discussão na internet e levantou questões: “Até que ponto vale perdoar uma traição?” e “Até que ponto é saudável se manter uma relação após uma traição?”.





O especialista em relacionamentos e comportamento Maicon Paiva traz uma resposta a estes questionamentos. “Receber a notícia de uma traição pode nos fazer encarar a relação como algo potencialmente tóxico.



Após entender em que pontos aquilo te machucou, é viável encarar o processo de perdão e seguir com a pessoa, assim como é viável optar por não dar seguimento com o relacionamento, mesmo tendo perdoado a traição. É delicado e demanda tempo. Não é nada saudável quando acreditamos que a nossa personalidade ou aparência são responsáveis pela traição.”





Com essas situações, surge também a dúvida na internet: “O amor acaba após a traição?” Maicon Paiva responde.



“Consolidamos memórias do quanto nos faz bem estar na relação, da importância do outro em nossas vidas. Portanto, não vá pensando que deixamos de amar de um dia para o outro, ou que fomos traídos por não sermos amados. Quem trai até pode amar o seu parceiro, mas, por alguma razão extremamente única e individual, acabou cedendo ao novo.”





Algumas dicas de como recuperar a autoestima após ser traído.



1. Identifique e valorize suas qualidades. Reconheça os seus pontos fortes, as suas habilidades, os seus talentos e as suas conquistas;





2. Desafie seus pensamentos negativos. Muitas vezes, os pensamentos negativos são fruto de crenças limitantes, de medos, de inseguranças e de experiências passadas;





3. Estabeleça metas e celebre suas conquistas. Ter metas claras e realistas é uma forma de aumentar a sua autoconfiança e a sua autoestima, pois te ajuda a focar nos seus objetivos, a medir o seu progresso, a superar os obstáculos e a reconhecer os seus esforços;





4. Cuide de sua saúde física e mental; ela afeta diretamente a sua autoconfiança e a sua autoestima. Procurar ajuda profissional quando necessário também é uma forma de autocuidado;





5. Exercício da afirmação. Esse exercício consiste em repetir frases positivas que reforçam a sua autoestima e o seu amor-próprio.