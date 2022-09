Primavera colorida

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)







A grife mineira Printing, de Márcia Queiróz, tem como essência construir coleções e propor peças que tenham estilo contemporâneo para mulheres sofisticadas, que acompanham as novas tendências e buscam principalmente por qualidade e durabilidade.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

Quando foi criada, seu foco era na moda festa, roupas que eram feitas com extrema qualidade, bom gosto e inovação. Há alguns anos, porém, a marca passou a fazer a linha casual. Cores especiais, formas e técnicas singulares são pontos importantes na label, comandada pelo trio Márcia, Maria Luiza e Fernanda Queiroz, que estão sempre atualizando e modernizando a identidade da Printing. Em uma curadoria cuidadosa dos elementos que compõem as coleções de forma atemporal, Márcia torna o processo criativo muito intuitivo e dinâmico, suas escolhas são resultado de suas experiências e de seu olhar apurado na busca do belo.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)





novas texturas Tendo a qualidade como uma das principais características, presente em todas as coleções na construção de novas texturas a partir de sobreposições, trabalhos manuais, desenvolvimento de cores, tecidos e estampas, as peças têm como propósito evidenciar a beleza da mulher e tornar seus momentos únicos.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

A coleção primavera 2023 – como em todos os lançamentos da marca – traz peças que podem ser usadas em diversas ocasiões e prima pela escolha dos tecidos, cores, e nos trabalhos manuais. As modelagens leves e fluidas estão presentes nos vestidos de seda, que surgem em cores vibrantes, desenvolvidas com exclusividade. A variedade de modelos é grande, indo dos lisos, em comprimento mídi ou longos, aos vestidos com trabalhos manuais como os drapeados e misturas de cores, passando pelos bordados e aplicações de babados. A alfaiataria continua sendo um dos pontos fortes da grife, que trabalha uma modelagem de excelência, trazendo blocos de cores vibrantes, deixando a proposta moderna e elegante.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)





transição Pela primeira vez, a Printing dividiu o lançamento da coleção em duas etapas: acaba de lançar a primavera 2022, com produtos adequados para as necessidades de consumo atual das clientes, como peças de transição de estação, jeans, alfaiataria com blazers coloridos de comprimento alongado, peças em linho bordado e vestidos para festas e casamentos.

Já o verão 2023 será lançado em um segundo momento, e a coleção é composta de produtos pensados para as festas de fim de ano, como Natal e réveillon, além de famílias completas em tecidos como linho, algodão, seda. Peças leves e frescas ideais para serem usadas durante a temporada de férias e viagens de fim de ano, ou seja, na estação mais quente.