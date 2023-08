Material utilizado no revestimento de panela pode causar problemas de visão

699

A coluna de hoje traz o texto texto do professor Ricardo Guimarães, diretor do Hospital de Olhos de Minas Gerais.









A história conta que Nero era conhecido por beber grandes quantidades de vinho em taças feitas de chumbo, situação que pode ter levado a uma intoxicação crônica pelo metal.





Estudos revelaram que a intoxicação por chumbo produz agitação, irritabilidade, comportamento impulsivo, agressividade, insônia, tudo de ruim que se atribui a Nero. O que pode ter contribuído para seu comportamento errático, assim como para a deterioração de sua saúde mental e física.





A conscientização sobre os efeitos nocivos do chumbo na saúde humana levou a regulamentações mais rigorosas sobre o uso do metal em utensílios de cozinha, tubulações e outros produtos, minimizando a intoxicação.





As panelas atuais têm revestimento químico, levantando a desconfiança de químicos e agências de controle de qualidade. Alguns estudos já revelaram que componentes como o perfluoroalquil, pertencente ao grupo das PFASs, apresentam malefícios relacionados ao surgimento de tumores e alterações na tireoide, entre outros. As últimas pesquisas também apontaram riscos para a saúde ocular.





O perfluoroalquil é uma substância utilizada pela indústria, muito parecido com o teflon, usado para tornar as panelas antiaderentes e resistentes a manchas. Pesquisa foi realizada em uma cidade chinesa com muitas fábricas e produtos químicos para ver como as substâncias afetavam os olhos. O levantamento envolveu 1.202 pessoas, entre 22 e 90 anos, moradoras de cinco zonas por pelo menos 20 anos. Cada pessoa passou por exame oftalmológico completo para identificar possíveis doenças e problemas oculares. A avaliação incluiu medida da acuidade visual, análise da história ocular e exame do olho.





Constatou-se que os níveis sanguíneos de PFASs eram maiores no grupo com uma doença ocular, sem nenhum diagnóstico afetando a saúde da visão. A exposição às substâncias foi associada a doenças oculares.





Outro estudo mostrou que pessoas com maiores níveis de PFASs no sangue têm mais chances de ter problemas oculares. Esse grupo também era composto por pessoas mais velhas e com menos hábitos saudáveis, como não praticar exercícios e fumar.





Os ácidos perfluoroalquil e substâncias polifluoroalquil foram os que mais apresentaram associações adversas com causas oculares. A situação inclui infecções e erros refrativos, como miopia.





Portanto, é importante escolher utensílios de cozinha que não comprometam a saúde e a qualidade de vida, inclusive a visão. Como diz o famoso ditado, melhor prevenir do que remediar. Porém, como fazer, se não é possível saber se uma panela usa substâncias como PFASs em sua fabricação apenas olhando para ela?





Só nos resta perguntar ao Google sobre como podemos nos prevenir. Recebemos as seguintes dicas:





• Escolha panelas com materiais feitos de aço inoxidável, ferro fundido, vidro e cerâmica.





• Evite panelas com revestimento antiaderente, especialmente aquelas com sinais de desgaste ou arranhões





• Evite aquecer panelas antiaderentes a altas temperaturas e usar utensílios de metal que possam danificá-las.”