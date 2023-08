Depressão atinge mais as mulheres. Conheça os sintomas deste transtorno

(foto: Vecteezy/reprodução)

A depressão é um transtorno mental que afeta parte considerável da população. De acordo com a Pesquisa Vigitel, 11,3% dos brasileiros, em média, relataram ter recebido o diagnóstico médico da doença. A maior frequência ocorreu entre as mulheres (14,7%), em comparação com os homens (7,3%).