EM se consolida com recorde de audiência e alcance nas eleições

(foto: Reprodução)



A tecnologia se tornou nos últimos anos ferramenta fundamental nas coberturas de grandes eventos no Estado de Minas. Este ano, diante de cenários de polarização, exploração de fake news para desinformar e desacreditar o jornalismo profissional, e tantas outras turbulências previstas o Estado de Minas planejou e desenvolveu uma cobertura das eleições que reafirmou ao mercado a importância das mídias dos Diários Associados na vida do povo brasileiro. Com visão ampla e plural, transparência e foco em informações justas, igualitárias, antirracista - sempre guiadas por dados próprios gerados em tempo real - a audiência do Estado de Minas teve aumento de 154% no período de julho a outubro, com recordes sucessivos, segundo o Google Analytics.





CONSTRUÇÃO Os números impactam o mercado e consolidam o EM por sua capacidade de se conectar e engajar com todos os públicos. Porém, internamente, esse crescimento foi estrategicamente construído. Com investimentos em profissionais especializados e a utilização de ferramentas modernas e adequadas, os resultados foram surgindo dia a dia, como explica Alexandre Magno, Diretor de Operações do Grupo Diários Associados. “Olhando só para os números, eles são muito agressivos. Mas o crescimento não chegou de uma vez. Ele vem desde de abril, com uma cobertura executada mês a mês, e tivemos crescimento todos os meses. Foi um crescimento construído ao longo do ano, na integração da tecnologia com a redação para, no final, colhemos os louros”, avalia o diretor.





CONCORRÊNCIA NACIONAL Orientados em tempo real por dados sólidos, com o acompanhamento dos movimentos e tendências políticas e sociais provocados pelos presidenciáveis e candidatos ao governo de Minas e ao Senado, a equipe da redação produziu conteúdos equilibrados e manteve seu foco nas frentes estadual e nacional. Debates, como dos presidenciáveis no primeiro e segundo turnos, por exemplo, receberam intensa cobertura, com média de 50 reportagens a cada evento. Com essa dinâmica e um segundo turno presidenciável ainda mais polarizado, além das presenças constantes do atual presidente Jair Bolsonaro e do presidente eleito Lula, na busca dos votos dos mineiros, o Estado de Minas também alcançou uma amplitude nacional surpreendente.





DADOS ANALÍTICOS “O Estado de Minas é um veículo regional que sempre se propõe à cobertura de todos os fatos nacionais. Só que nos tornamos concorrentes dos veículos nacionais com esse nosso alcance. Tivemos em São Paulo alcance de 20%, no mesmo percentual médio dos veículos nacionais e igual ao alcance em Minas. No Rio, onde temos outros grandes veículos nacionais, nosso alcance foi de 10%. No Sul, na soma dos principais estados, chegamos a 14%; no Nordeste alcançamos 18%. Enfim, um alcance sensacional”, comemora Alexandre Magno, que destaca a importância da sintoniza da redação com o Núcleo de Criação Multimídia do Estado de Minas e Portal Uai. “Quando editores trabalham com dados analíticos e vai interpretando e intensificando a cobertura com conteúdos de qualidade, é possível alcançar excelência na cobertura regional e nacional. Toda nossa equipe é preparada para saber ler e interpretar esses dados oferecidos por nossa tecnologia, e devolver ao público conteúdos mais qualificados”, acrescenta.





REDES SOCIAIS O grupo investiu também nas redes sociais, para produção de conteúdos mais dinâmicos e factuais. Em maio, a empresa contratou profissionais exclusivos para trabalhar na distribuição desse novo conteúdo e realizou obras de adequação de um estúdio na Redação para a gravação de videocasts. E o resultado veio com o EM conseguindo avançar de forma expressiva no público mais jovem. A empresa também adotou as melhores práticas de Search Engine Optimization, ou SEO, o que garante um melhor posicionamento do jornal nos resultados do Google. Com isso, conseguiu dominar as buscas nos tópicos regionais, e foi o único veículo regional de comunicação a quebrar constantemente o domínio de portais sediados em São Paulo e Rio de Janeiro.





VITRINE O Twuitter, classificado pelo Statcounter GlobalStats como a quinta rede social em percentagem de uso no Brasil, transformou-se na vitrine da produção de conteúdo do EM, onde várias informações foram divulgadas primeiro. E com a prática diária de criar Moments sobre temas relevantes, o EM, por várias vezes, conseguiu destaque nessa ferramenta, criada para organizar histórias de forma prática para os leitores sobre fatos atuais.

No Instagram, a terceira rede social mais usada no Brasil, o alcance do EM aumentou em mais de 70% somente em outubro. E, no Facebook, que lidera com folga o percentual de uso no Brasil, conforme o Statcounter, o alcance da página do EM subiu mais de 100% no mesmo mês. “E este ano entramos também no Tik Tok com produção de conteúdos específicos, com linguagem adequada, direcionada ao público mais jovem. E o nosso YouTube do Portal Uai também ganhou conteúdo novo, mais quente. Passamos a usar pautas mais factuais, o que resultou em audiência excelente (mais de 400 mil inscritos)”, enumera Alexande Magno.





FUTURO O Estado de Minas faz parte do Portal Uai, que teve mais de 178 milhões de pageviews no período de cobertura eleitoral. “Agora, o trabalho é manter nossa ampla cobertura política, que continua como assunto muito forte. Mas já começamos fortes também com a cobertura da Copa do Mundo, uma tradição no grupo. Temos um repórter multimídia no Catar, para trazer os bastidores exclusivo do evento. A cobertura diária, no Superesportes, está intensa, com números em tempo real e muita informação e tecnologia. E o site Sou BH, que já faz parte do portfólio do Portal Uai, está preparando ampla cobertura do Natal, do Réveillon e das férias. Enfim, mudamos a pauta, mas mantemos nosso foco de cobertura intensa, com utilização de todas nossas mídias, que inclui também a TV Alterosa, e sempre buscando novos recursos tecnológicos”, conclui.