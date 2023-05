Programa gastronômico: lançamento do Festival Fartura

Sônia Guimarães Diniz, Cibele Andrade, Dodora Botelho e Silvia Gontijo (foto: Isabela Teixeira da Costa/Em/D.A Press)





LEIA MAIS 04:00 - 13/05/2023 Para minha mãe, Lygia

04:00 - 12/05/2023 Um mundo de novidades tem me surpreendido ultimamente

04:00 - 11/05/2023 Esquizofrenia se manifesta de quatro maneiras diferentes



Elas rodaram 100 mil quilômetros em busca de histórias e receitas que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Segundo o empresário Rodrigo Ferraz, diretor-geral da plataforma, Na última sexta-feira, Rodrigo Ferraz recebeu um seleto grupo, na Casa Fartura, em torno de um brinde para lançar o Festival Fartura Dona Lucinha, que volta às cidades do Serro e Conceição do Mato Dentro. A renomada chef Roberta Sudbrack é madrinha do festival no Serro, que recebe o evento nos dias 20 e 21 de maio.De 26 a 28, é a vez de Conceição do Mato Dentro, que receberá Carolina Ferraz, entre outros nomes. A entrada é gratuita. Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país. As Expedições Fartura têm como curadoras a jornalista Carolina Daher e a chef Morena Leite, que já visitaram todo o território nacional.Elas rodaram 100 mil quilômetros em busca de histórias e receitas que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Segundo o empresário Rodrigo Ferraz, diretor-geral da plataforma,

cerca de 1 milhão de pessoas já participaram dos festivais Fartura em mais de 10 cidades, desde 2014.





HOSPITAL DA BALEIA

homenagem a parceiros





O Hospital da Baleia reconheceu seus principais parceiros com o 14º Selo Empresa Amiga do Baleia, pelo comprometimento com a causa maior do hospital, que é salvar vidas, durante o ano de 2022. Foram 126 empresas homenageadas, dentre as quais o jornal Estado de Minas, que contribuiu com a divulgação e o reforço para a sociedade do importante trabalho desenvolvido pelo hospital. Entre as Empresas Amigas do Baleia encontram-se diversos ramos de negócio, de alimentos, construção civil e comunicação até esporte, passando por eventos e indústria de químicos. O Hospital da Baleia é uma instituição beneficente – portanto, precisa da parceria de toda a sociedade mineira para continuar acolhendo pacientes vindos de cerca de 750 cidades de todo o estado, somando 95% de todos os procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para a diretora-presidente da Fundação Benjamin Guimarães, Tereza Guimarães, o selo é um gesto de agradecimento não só do

Baleia, mas de todos os pacientes acolhidos.





BIKEFEST 2023

cervejaria oficial





O Bikefest completa 31 anos de história. Nasceu do encontro de amigos motociclistas em Tiradentes e se tornou referência no país. Em 2017, foi realizado também em São Lourenço, com sucesso. A próxima edição está com data marcada em São Lourenço, de 19 a 21 de maio, na Praça João Lage, diante do Parque das Águas; e em Tiradentes, de 21 a 25 de junho, no Santíssimo Resort e na Praça da Rodoviária. São esperadas, em média, 30 mil pessoas. A mineira Krug Bier, a cervejaria oficial do evento, desenvolveu um rótulo especial para a cerveja oficial, exclusiva e com edição limitada, que já pode ser encontrada tanto no site da cervejaria, como na loja da fábrica.





PRÊMIO

internacional





Amanhã, o designer Gustavo Greco receberá um dos maiores prêmios do mundo, o iF Design Award, na categoria Instalação, num dos mais modernos teatros alemães, o Friedrichstadt Palast, em Berlim. A instalação “Siré (Xirê)”, exposta na Casacor Minas em 2021, feita com mogno africano, foi eleita um dos destaques da competição internacional, que reuniu 11 mil projetos de 56 países. Segundo Greco, “Siré (Xirê)” teve destaque diante do júri com 133 membros. Além da alegria de ver a ideia bem avaliada por um corpo de jurados altamente qualificado, prêmios como este estabelecem padrões criativos, educam, inspiram, promovem o bom design e colocam o Brasil mais uma vez no pódio. O iF Design Award tem sede em Hannover, Alemanha, e acontece desde 1953. Em 2023, recebeu

145 inscrições brasileiras, das quais 92 foram finalistas e 68 acabaram premiadas.

PRÊMIO

Cartier





A Cartier acaba de anunciar as vencedoras do Cartier Woman’s Initiative 2023 – premiação que busca impulsionar a mudança através da capacitação de empreendedoras à frente de negócios de impacto social ou ambiental. A brasileira Emily Ewell, fundadora e CEO da Panty’s, marca de calcinhas absorventes, ganhou o primeiro lugar da América Latina. Foi a única empresa do país concorrendo ao prêmio. Lançado em 2006, o programa concede apoio financeiro, social e de capital humano para primeiro, segundo e terceiro lugares. Desde sua implementação, o CWI apoiou 298 mulheres de 63 países, concedendo US$ 7,4 milhões em subsídios para elas investirem nos respectivos negócios. A edição deste ano tem o tema “Forces for Good” e lançou luz sobre a gama de atores que se reúne para enfrentar injustiças globais e a crise climática, construindo sistemas melhores para o planeta e para a sociedade. Foram nove prêmios regionais (América Latina e Caribe, América do Norte, Europa, África anglófona e lusófona, Oriente Médio e Norte da África, Leste Asiático, Sul da Ásia e Ásia Central, África subsaariana francófona e Oceania) e dois prêmios temáticos (Prêmio Pioneiro em Ciência e Tecnologia e Diversidade, Equidade e Inclusão). As vencedoras do primeiro, segundo e terceiro lugares foram anunciadas na cerimônia Cartier Women’s Initiative, na noite de quarta-feira, em Paris.

A primeira colocada levará para casa US$ 100 mil, enquanto a segunda e terceira receberão US$ 60 mil e US$ 30 mil, respectivamente. São elas: América Latina e Caribe: Emily Ewell, Brasil, Pantys; América do Norte: Wendy Owens, Estados Unidos, Hexas Biomass Inc.; Europa: Iva Gumnishka, Bulgária, Humans in the Loop; África subsaariana francófona: Yvette Ishimwe, Ruanda, IRIBA Water Group; África anglófona e lusófona: Dupe Killa-Kafidipe, Nigéria, Platinum Fisheries; Oriente Médio e Norte da África: Khadija Elbedweihy, Egito, PraxiLabs; Leste Asiático: Woori Moon, Coreia do Sul, 40FY; Sul da Ásia e Ásia Central: Denica Riadini-Flesch, Indonésia, SukkhaCitta; Oceania: Ingrid Sealey, Austrália, Teach Well. Prêmio Pioneiro em Ciência e Tecnologia: Poulami Chaudhuri, Índia, Helex; e Prêmio Diversidade, Equidade e Inclusão: Blake Van Putten, Estados Unidos, CISE.

ARTESANATO

Feira Nacional





Na próxima quarta-feira, será lançada a 34ª edição da Feira Nacional do Artesanato, durante café da manhã no Palácio da Liberdade. A feira integra o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Coordenada pelas ONGs Centro Cape e Mãos de Minas, é o maior evento do gênero da América Latina em representatividade. Registra, em média, a participação de 3 mil artesãos de todo o Brasil, público de 120 mil visitantes e o envolvimento de cerca 2 mil prestadores de serviço. O desempenho no faturamento é expressivo: mais de R$ 40 milhões em compras imediatas e R$ 15 milhões em vendas futuras. A edição de 2023 será em dezembro e terá como tema a arte naif. No lançamento estarão presentes Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais; Leônidas de Oliveira, secretário de Cultura e Turismo; Fernando Passalio, secretário de Desenvolvimento Econômico; Tania Machado, presidente do Centro Cape; Marcelo Souza, presidente do conselho do Sebrae Minas; e Nadin Donato, diretor da Fecomércio.

Ordenação

de dom Walmor





A coluna pede a maior desculpa por não ter atendido ao convite para a celebração eucarística da ordenação episcopal do arcebispo metropolitano Dom Walmor Oliveira de Azevedo. E deseja que ele continue por muitos anos mais anunciando o Evangelho com alegria.





GASTROBAR

novo espaço





Reconhecido por seus tradicionais bares e restaurantes, o Prado recebe, no próximo dia 20, o Candiá, gastrobar que vai oferecer gastronomia, música e cultura. A decoração traz pinturas que retratam os pontos turísticos de BH, como a Igreja da Pampulha e o Mineirão, e outros de Minas, além de alguns objetos com inspiração na própria casa. Tudo feito pelo artista pernambucano Alexandre Lisboa. O cardápio é assinado pelo chef André Correia. A casa pertence aos sócios Rafael Marra e Caio Almeida.





BURN EXPERIENCE

10ª edição





A 10ª edição do Burn Experience será realizada no sábado (27/5), no Retiro San Jose Residence, no Bairro Dom Cabral. A principal atração do tão aguardado evento gastronômico será a experiência prática dos consagrados chefs da equipe Carnívoros BBQ, que comandam 32 postos desde o Pitmaster 2012, entre eles Carlos Tossi, o pioneiro do churrasco americano no Brasil. Estarão lá o chef Barão, do restaurante Cantinho de Minas, e o chef Idro Giusti. Entre os shows, muito rock and roll com a banda Lurex, apresentação de Acoustic Sessions, Underground Rock Band e

muita gente mais.

RAUL SOARES

comidarias





A região da Praça Raul Soares, em BH, está definitivamente retomando o esplendor que possuía nos anos 1940 e 1950, quando era endereço bacana na cidade. Só que, agora,volta com a turma de descolados a partir da “restauração” do Mercado Novo e seus mudernos. O novo point é a Galeria São Vicente, onde comidinhas rápidas gourmetizadas são sucesso. Para coroar o assunto,

o McDonald’s acaba de anunciar que vai abrir unidade na própria praça. O movimento da arte de rua vai centrar sua próxima edição naquela região.





CINEMA

no “finde”





A expansão das plataformas que oferecem filmes e séries acabou por pressionar as salas de cinema em todo o mundo. A pandemia piorou as coisas. Agora, o novo normal dos cineminhas de rua (na verdade, de shoppings centers) é ter sessões à tarde somente de quinta-feira a domingo. Vale dizer, no fim de semana. No início da semana, só exibições noturnas. Salas vazias, energia cara e público acostumado ao streaming, no conforto da telinha no lar ,levaram a isso. Mas a telona mantém sua magia – por enquanto.

VIVIENDAS

alerta espanhol





Os espanhóis estão em ebulição por causa da Lei das Viviendas, que visa abrir crédito imobiliário especial para jovens (até 35 anos de idade), desapropriando imóveis desocupados para repassá-los para o chamado “aluguel social”, isto é, abaixo do mercado. Tudo para conter a especulação imobiliária, em explosão. Um quartinho na Madri periférica é alugado por 400 euros/mês. Para a oposição, é pirotecnia eleitoral. Para o governo, a salvação da pátria. Para todos, um alerta sobre a gravidade deste assunto.

BRECHÓ

enjoou





As perdas do brechó Enjoei no primeiro trimestre do ano, beirando R$ 9 milhões em valor de mercado, acenderam a luz amarela nessa tendência de vendas de moda. Até aqui, o movimento era crescente – tanto para quem vende virtualmente quanto para brechós físicos. Ancorada na onda de sustentabilidade e economia circular, isto é, moda consciente, a atividade continua a fazer sucesso – porém, em ritmo mais lento. Mas é bom que se diga: apesar das perdas, as metas a longo prazo do Enjoei estão sendo alcançadas.





CARLOS III

festa & coroas





Um carnaval. A definição de um apresentador de TV para a festa de coroação do rei Carlos III, da Inglaterra, ficou na folia das ruas, piqueniques nos parques e venda de penduricalhos. No cortejo real, o novo monarca mostrava o enfado de sempre, enquanto a desproporcional coroa da nova rainha gerou memes, com ela equilibrando a peça como lata d’água na cabeça. Alegrando o reino, Kate Middleton usou arco de flores em pedrarias na cabeça (não era tiara) e brilhou ao lado do príncipe William – um sopro de renovação. A inevitável lista das convidadas reais mais elegantes foi liderada pela rainha Letícia, da Espanha, em rosa fumée e chiquésima. A nossa primeira-dama Janja da Silva foi salva pela grife mineira Printing, no jantar oferecido pelo novo rei, com modelo adequado para a ocasião. Comprido protocolo cumprido.

GAUGUIN





A abertura da exposição de Paul Gauguin, em São Paulo, acabou por mostrar a quantas andam afloradas as sensibilidades nestes novos tempos. O artista francês morou por anos nas ilhas da Polinésia – onde se integrou aos costumes locais. Por isso mesmo, pintou o cotidiano, as pessoas e as paisagens dali. Pois, em reportagem, um dos curadores (quase) pediu desculpas pelo artista

(morto há 120 anos) ter pintado mocinhas nuas, ter se casado com moçoilas e, possivelmente, insinuado que o ambiente por lá era selvagem. Felizmente, a mostra continua (com sucesso) no

Masp até o mês de agosto.

POR AÍ...

minitalks e outras ações especiais, haverá gastronomia assinada pelo prestigiado Léo Paixão. À frente de tudo está Josette Davis.





Rodrigo Cezário deu um rasante em Campo Bom ( RS), onde foi conhecer o centro de atividades do grupo Arezzo & Co. Ficou impressionado com a dimensão e a organização, além do dinamismo da turma que lá trabalha. Por falar nele, no próximo dia 20 realiza o curso “Desengaveta”, mostrando como elaborar projetos culturais nas áreas de economia criativa. Ingressos pelo Sympla.





Um circuito interessante foi montado pela RB Gastronomia e será levado ao ar pela Gás Produtora, com algumas turmas percorrendo o Circuito do Pão de Queijo da cidade. Gastrô e turismo juntos. O encerramento terá palestras, muita comida e música no Sesc Palladium. Acontece entre 8 e 10 de junho.





Os 50 anos da CMH Medicina Hospitalar serão comemorados com sessão especial na Assembleia Legislativa, a pedido do deputado Gustavo Valadares, no próximo dia 18. Haverá homenagem especial à fundadora Nidia Pereira e também aos diretores Emerson Fidelis Campos e Cimar Eustáquio Marques da Silva.





Uma exposição com bordados feitos pelo grupo de artesãs que atuam na Casa Kubitschek, na Pampulha, vai comemorar os 80 anos do conjunto arquitetônico criado por Oscar Niemeyer – tema do trabalho. A mostra será aberta no próximo dia 19, mas o local estará aberto já a partir deste fim de semana.

O Prédio Verde da Praça da Liberdade será o novo local da mostra “Modernos Eternos”, que ocorrerá de 20 de junho até 9 de julho. Participarão 36 profissionais. Além de artes, mobiliário, cultura,