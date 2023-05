Esquizofrenia se manifesta de quatro maneiras diferentes

(foto: Reprodução)

Em 24 de maio, é celebrado o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, transtorno mental grave que afeta cerca de 1,6 milhão de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Terceira maior causa da perda de qualidade de vida em pessoas entre 15 e 44 anos, a doença é caracterizada por delírios, alucinações e falsas convicções, entre outros sintomas, que variam de caso para caso. Em 24 de maio, é celebrado o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, transtorno mental grave que afeta cerca de 1,6 milhão de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Terceira maior causa da perda de qualidade de vida em pessoas entre 15 e 44 anos, a doença é caracterizada por delírios, alucinações e falsas convicções, entre outros sintomas, que variam de caso para caso.









“Na grande maioria dos casos, trata-se de um transtorno mental em que o paciente não consegue dar conta da própria vida”, afirma. Existem quatro tipos de esquizofrenia: paranoide, hebefrênica, catatônica e indiferenciada. A seguir, Ariel Lipman explica cada um deles:

Paranoide

É o tipo mais comum. Está associado a delírios e alucinações, os sintomas mais conhecidos da doença. “Os pacientes costumam ser desconfiados, pois acabam perdendo a noção do que é real e do que não é. Também por isso, é um tipo mais fácil de ser diagnosticado”, comenta o psiquiatra. Os sintomas também incluem insônia, muita irritabilidade e menor socialização nos ambientes de trabalho, escolares, etc.

Hebefrênica

O termo de origem grega está associado à palavra adolescência, pois esse tipo de esquizofrenia normalmente começa durante esta fase da vida. “O hebefrênico vem com a característica de respostas emocionais superficiais ou sem sentido para o contexto”, informa.





“As pessoas também podem ter falas desorganizadas e problemas comportamentais associados a essa desorganização, como, por exemplo, rir em momentos tristes e chorar com uma situação positiva”, complementa Lipman.

Catatônica

Neste caso, o comportamento motor do paciente chama mais atenção. “As pessoas podem ficar imóveis, mudas e perder parte de ações voluntárias”, comenta o psiquiatra. A catatonia, no entanto, não ocorre apenas em esquizofrênicos, também é observada em outras doenças mentais, como transtornos de humor. “Como estamos falando de uma condição que atrapalha a qualidade de vida, o diagnóstico passa a ser muito importante”, enfatiza.

Indiferenciada

Esse tipo de esquizofrenia mostra a diminuição lenta, e por isso mais difícil de ser percebida, de interesses e interações do paciente. Dificilmente as emoções se aprofundam. “É percebida a redução de atividade mental e de reação simples a situações do cotidiano. Podemos notar nesses pacientes a indiferença e a apatia”, observa Ariel Lipman.





Embora cada tipo de esquizofrenia se manifeste de forma diferente em cada pessoa, é importante ressaltar a importância de procurar um especialista, pois trata-se de doença mental grave, que compromete a vida do paciente.