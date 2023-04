Iogurte é probiótico que ajuda a perder peso (foto: Reprodução)





Tenho alguns sobrinhos que descobriram essa injeção que é dada na barriga para emagrecer. Um deles já perdeu, com a primeira aplicação, nada menos de 11kg. Está dando um tempo para tomar a outra picada, porque custa bem caro.









Quando não está funcionando corretamente, o intestino tende a afetar a perda de peso. Alimentos processados, ricos em gordura e açúcar, podem alterar o equilíbrio da microbiota intestinal, composta por milhões de bactérias benéficas. Elas contribuem para o bom andamento do sistema imunológico, do processo de digestão e da absorção de nutrientes, além da proteção do próprio órgão. Também ajudam a manter o equilíbrio neurológico.





Por isso, quando a microbiota está desequilibrada, pode haver inflamações, resistência à insulina e outras condições que dificultam a perda de peso.





“Para manter o intestino saudável, é importante ter alimentação equilibrada, rica em fibras, vitaminas e minerais. Ingerir frutas, verduras, legumes, cereais integrais e fontes de proteína magra contribui para o bom funcionamento intestinal.

Microbiota equilibrada e saudável ajuda a regular o metabolismo, a controlar o apetite e a absorção de nutrientes, além de melhorar a resposta à insulina. Isso leva à redução da inflamação no corpo e à melhor queima de gordura”, explica Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa Vigilantes do Peso no Brasil.





Outra forma de contribuir para saúde intestinal é consumir prebióticos e probióticos. Os prebióticos são encontrados em alimentos como banana, trigo, aveia, cebola e chicória. Eles favorecem a proliferação de bactérias benéficas ao intestino, aumentam a absorção de nutrientes, regulam a absorção de açúcar, ampliam a saciedade e ajudam no trânsito intestinal.





Os probióticos são micro-organismos vivos benéficos à saúde. Contribuem para a regulação do trânsito intestinal e a melhora da digestão, reforçando nossa imunidade. São encontrados em alimentos como iogurte, leite fermentado, kefir e kombucha.





Manter alimentação equilibrada e adotar hábitos que levem a mudanças duradouras, a longo prazo, é a chave para o estilo de vida mais saudável. Uma das razões pelas quais as pessoas escolhem o Vigilantes do Peso e obtêm sucesso com esse método vem do fato de não precisarem mudar seu estilo de vida de forma radical, nem retirar do cardápio os alimentos de que mais gostam.





Na verdade, elas aprendem a ter “inteligência alimentar”, fazendo adaptações e boas escolhas que contribuem para a saúde e auxiliam no processo de perda de peso.