No último dia 24, o ensaísta, poeta, professor contista e romancista mineiro Silviano Santiago – meu amigo de longa data – tomou posse na Academia Mineira de Letras. Infelizmente, não consegui comparecer, conforme tinha planejado, porque tem dias que minha coluna ainda dói e me impede de fazer algumas estripulias. Mas tive notícias de que a sessão estava lotada e que ele foi aplaudido de pé por mais de cinco minutos, após seu discurso que durou uma hora e prendeu a atenção de todos. Isso não me surpreende nem um pouco. Silviano é de uma inteligência e cultura ímpares e sua fala seria a representação de tudo isso. Sua presença em BH e seu lugar na Academia Mineira de Letras enaltecem Minas. Ganhamos muito com sua eleição. Com a publicação do discurso no Pensar na última sexta-feira, fiquei feliz, porque ele citou, entre os amigos chegados, meu marido Cyro Siqueira.

Na semana passada, publicamos matéria sobre o escritório de advocacia Carvalho Castro Meireles, mas erramos o nome dos sócios na legenda da foto. Pedimos desculpas e segue a correção: Ana Meireles, Laís Amoni, Jéssica Castro e Henrique Carvalho (foto: Divulgação)





LEILÃO

DE ARTE





A Errol Flynn Galeria de Arte faz leilão amanhã e terça, 3 e 4, em formato presencial e on-line, às 19h30, com transmissão ao vivo. As obras que serão leiloadas podem ser conhecidas hoje, na exposição, das 10h às 20h, na galeria (Rua Curitiba, 1862, Lourdes). Aceitam lances prévios até duas horas antes do leilão, que será comandado pelo leiloeiro Errol Flynn Júnior.





Amigo em

Portugal





Portugal transformou-se num ponto de encontro de alguns profissionais mineiros que para lá vão de mudança definitiva, como Renato Nogueira e Nelva, com a filhota Sofia, e Jefferson e Ana Maria Birman, que estiveram passando uns dias por aqui, e em eventuais temporadas, como o cirurgião ocular Fernando Trindade, que tem até casa lá.





MODA CONCEITUAL

no Palácio da Liberdade





O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Cemig e Fiemg, promove, no dia 10 de abril, o desfile de abertura do Minas Trend, nos jardins do Palácio da Liberdade, abrindo a semana de moda de Belo Horizonte. A Passarela da Liberdade será realizada pela Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais (A.Criem), por meio de Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Cerca de 50 estilistas apresentarão os looks inspirados no tema Barroco Tecnológico. Entre veteranos e jovens talentos, a intenção da instituição é valorizar o trabalho desses profissionais responsáveis pela criação das coleções das marcas mineiras, que terão a oportunidade de dar asas à criatividade com looks conceituais. O evento conta com a curadoria do presidente da A.Criem, Antônio Diniz, responsável pela coordenação dos trabalhos, e dos diretores Victor Dzenk e Renato Loureiro, três estilistas bem representativos da cena fashion de Belo Horizonte.





Além do desfile de abertura nos jardins do Palácio da Liberdade, no dia seguinte (11) terá outro desfile de peso, no Minascentro, com as marcas Skazi e Tufi Duek. O salão de negócios vai até 13 abril. Nessa edição, há muitas novidades, entre elas a concentração no local da feira apenas dos estandes de vendas – com exceção de um ou outro talk on-line. Já as palestras, workshops & afins acontecerão no PC7, Museu da Moda, Casa Una e mais. Mas o grande diferencial será a presença das confecções que trabalham com pronta-entrega, que terão espaço especial no terceiro andar, com 32 marcas. Uma virada positiva no evento, que é promovido pela Fiemg.

CINEMA

e literatura





O diretor mineiro Helvécio Ratton leva ao cinema seu novo longa, “O Lodo”, baseado no conto homônimo de Murilo Rubião, marcado por uma atmosfera gótica com algo de kafkiano e sufocante. Produzido pela Quimera Filmes e distribuído pela Cineart Filmes, o filme chega aos cinemas em 13 de abril. Entre os atores do elenco, estão os integrantes do Grupo Galpão Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Teuda Bara, Renato Parara, Fernanda Vianna e Rodolfo Vaz, além de Samira Ávila, Maria Clara Strambi e Cláudio Márcio.





ALMOÇO

no Parque





Conhecido por seu brunch e cafés especiais, o Magrí também é procurado por quem quer um almoço fora do comum durante a semana,e agora serve no Magrí Palácio, que fica nos jardins do Palácio das Mangabeiras, no pé da Serra do Curral, de quarta a sexta, das 11h30 às 15h.

OURO BRANCO

Festival de Violoncelos





Começou ontem e vai até o dia 8, na Casa de Música de Ouro Branco, a 9ª edição do já tradicional Festival de Violoncelos. Apesar de ser em Ouro Branco, o festival conta com uma apresentação especial em Belo Horizonte no dia 8. O Festival de Violoncelos tem uma programação de concertos, master classes e o Concurso de Violoncelos. Entre os professores e convidados, estão nomes de destaque da música erudita como Matias de Oliveira Pinto (que é também diretor artístico do Festival), Fábio Presgrave, Kayami Satomi, Eduardo Swerts, Marcio Carneiro, Hugo Pilger, Matias Estiagarribia (núcleo infantil Suzuki). Além disso, o festival este ano recebe as atrações internacionais Henry-David Varema, Nani Celloquartett, Olaf Niessing e o duo formado por um dos violoncelistas mais importantes do Brasil, Antônio Meneses, e pelo pianista Cristian Badu.

LUZIENSES

cartuchos & bolinhos





Como é da tradição luziense, a cerimônia de homenagem aos 125 anos de Mariinha Moreira e ao centenário de José Bento Teixeira de Salles foi prolongada no modo festivo. Uma festa bem mineira, com bolinhos de feijão, cartuchos de amêndoas (famosos na cidade) ilustrados com foto da antiga máquina de escrever do saudoso jornalista e som de saxofone do Bruno Souza. A viúva do homenageado, Maria Amélia, foi com filhos, netos e bisnetos – que deram uma circulada pela exposição de documentos, artigos, etc. Enquanto isso, outro grupo esticou até a Casa Alta Vista, um espaço de eventos que Flávio Carneiro montou na ex-residência da família, na Rua Direita.

SAMBA

no Topo





Com a revitalização de alguns prédios do Centro da cidade, várias opções de lazer surgiram na região. Um bom programa para hoje é curtir o pôr do sol no Mira!, que fica na cobertura do Edifício Dona Júlia, na Praça 7, ouvindo um bom samba. Começa hoje o programa “Samba no Topo”, uma roda de samba não convencional, formada por músicos, amantes de ritmos e arranjos como João Myrrha, Mayra Tardelli, Vitin Gontijo, Rodolfo Buarque e Nagli, a partir das 16h.





PRÊMIO

para construção





O Grupo Patrimar está concorrendo ao Prêmio Produtividade do Mesmo Lado da Construção, que busca incentivar e valorizar as empresas que fazem a diferença no setor da construção civil e é organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). A votação é popular e o público pode conhecer melhor os projetos concorrentes até o dia 10, pelo site. Para conhecer mais sobre o case e votar na Patrimar, basta acessar o site da premiação: https://produtividadedomesmolado.com.br/ voto-3edicao/.

BRAZIL

fora da moda





O quiproquó com os vestidos do estilista libanês Elie Saab, retidos em Guarulhos (SP), revela uma das razões do país ficar de fora da cena fashion mundial. As peças vieram para a mostra de lançamento de prédio de luxo em São Paulo, voltando depois a Paris. Como a alfândega entendeu que a burocracia não foi cumprida, prendeu tudo. Deve ser por essas que as coleções Cruise das grandes marcas (que correm mundo afora), jamais baixam por aqui. A Louis Vuitton chegou até a desfilar uma no museu Niemeyer, em Niterói (RJ) – mas se arrependeu, amargamente.





CARDÁPIO

de Negócios





Belo Horizonte vai sediar a segunda edição do Cardápio de Negócios no dia 11, evento gratuito e exclusivo para o setor de bares, restaurantes, boates e produtores de eventos, que visa promover negócios entre fornecedores e potenciais compradores. Serão mais de 35 empresas apresentando seus produtos e serviços, a fim de fazer negócios com o setor de alimentação e bebidas (AB). Marcas como Chandon, Ambix, Läut, Campari dentre outras terão presença confirmada no evento.

MINEIRÃO

Big Fest BBQ





O Mineirão receberá um dos maiores eventos de churrasco de BH, no dia 29 de abril, sábado. Além do churrasco, o evento vai juntar mais duas paixões dos brasileiros: futebol e cerveja. O Big Fest BBQ será no entorno do gramado. O palco, com shows das bandas U2 Cover Brasil e Mosh para animar a galera, será montado na arquibancada.

MODA FAKE

Papa de puffer





Quando comentamos aqui que a Rihanna vestindo blusão puffer (inflado) no Super Bowl indicava essa tendência na moda (horrorosa, diga-se), jamais poderíamos imaginar que o assunto chegaria até ao Papa Francisco. Pois foi o que aconteceu com ele vestindo um casaco assim, branco,

embora através de montagem fake feita por Inteligência Artificial. Viralizou. A força da nova onda da I.A., criando moda apenas virtual (óbvio), é tão poderosa que, em abril, será realizada a primeira IA Fashion Week, em Nova York. As imagens de divulgação são incríveis.

POR AÍ...





Quem movimentou a região da Lagoa Seca, na sexta-feira e ontem, foi a estilista e empresária Maria Antônia Calmon ao lado de Fernanda – leia-se Deluxe Basic e Juliana, com a sua Fofíssimo Bolos. O trio fez lançamento da coleção de outono e de itens para a Páscoa. Foi um entra e sai de amigos e clientes que varou a noite e todos ficaram encantados com as belezas e delícias.





A Ima Têxtil apresenta, depois de amanhã, a viscose com pegada ecológica – que é o primeiro produto da linha EcoIma.





O lançamento oficial será durante o evento “Sustentabilidade como Estratégia de Inovação”, no showroom de São Paulo, com palestras da especialista em sustentabilidade Ana Sudano (coordenadora da Brasil Eco Fashion Week) e da diretora de design da Ima, Ana Luiza Moura Rocha. Também falará a consultora Denise Morais.

O encontro terá café da manhã, palestras e bate papo.





A bonita Sabrina Costa comemorou, discretamente, seu aniversário – dando uma pausa no batente da Fleche d’Or, onde está lançando o seu inverno 2023. Muito bacana a mensagem do marido, Wallace Gonçalves, nas redes sociais – reforçando o romantismo do casal.





Na lista de eventos off-Minascentro programados para a Minas Trend, a agenda indica boas dicas. Uma delas é a palestra de Rodrigo Cezário sobre como gerar valor no varejo com a economia circular, durante uma live (dia 12), e, também, sobre como transformar incertezas em oportunidades (dia 14), que será presencial, na Casa Una. Outra atração bacana é o workshop da Thais Mol, falando sobre experimentação têxtil para o styling de moda – marcada para o Museu da Moda, no dia 14.





A Frente da Moda Mineira promoveu encontro mensal da turma, dessa vez tendo como convidada a secretária-adjunta da Cultura, Milena Pedrosa. Na pauta, a apresentação do programa executivo da moda mineira e uma exposição sobre as ações fashion-culturais no estado. Quem coordenou o assunto foi Giovanna Penido.