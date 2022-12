Moda sustentável ganha negócios e passarelas

Vincunha está entre as indústrias que investem no segmento de inovação para que moda e sustentabilidade caminhem juntas (foto: Vicunha/Divulgação)

A sexta edição da BEFW CoCriar o Futuro promoveu 21 desfiles, 18 painéis, 30 workshops e espaços temáticos. E também foi o momento de dialogar sobre o 1º Programa de Moda Circular e Inovação BEFW, projeto realizado com curadoria da equipe de especialistas em circularidade e sustentabilidade do Instituto Senai de Tecnologia Têxtil e de Confecção do Senai Cetiqt. Ainda teve o lançamento da página da BEFW na plataforma de e-commerce Mercado Livre. Uma ação para ampliar as vendas on-line de marcas participantes do evento, que contou com a participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o lançamento da identidade visual da marca Sebrae Fashion (SBR FSHN).









O espaço também contou com lounge para incentivar a convivência e a interação do público. Entre os brindes distribuídos, bolsas ecológicas com QR Code e links para que o visitante obtivesse mais informações sobre as ações do setor de Moda do Sebrae.





A cenografia da mostra e do evento em geral buscou ressaltar as ações de sustentabilidade e inovação ao utilizar desde tecidos reciclados da empresa parceira EcoSimple, que compunham o fundo da passarela, ao pioneirismo em realizar a primeira passarela de material reciclado em um evento. Com mais de 20 metros, a passarela foi produzida com fibras de jeans usados, numa fusão de plástico reciclado, látex natural, uma cocriação da Therpol Inovations, da CottonMove e da Retalhar.





No pilar dos conteúdos, destaques para participações de importantes empresas e indústrias no segmento de inovação para a sustentabilidade. Entre as empresas que estavam nos palcos desta edição destacam-se Rhodia, Malwee, Renner, Fashion Hub, Vicunha, Colabora Moda Sustentável e Senai Cetiqt, que promoveram excelentes reflexões e debates em prol de futuro próspero para a indústria da moda.





A sexta edição da BEFW teve patrocínio máster da Renner e do Mercado Livre, e patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Nacional e apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac. A Vert, além de copatrocinadora, ofereceu tênis sustentáveis para as marcas usarem nos desfiles.





Vale destacar que, desde a primeira edição, a BEFW – semana de moda sustentável – tem recebido apoio da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) em diferentes ações, como convite de compradores e da imprensa internacional. Também tem as parcerias com o programa Texbrasil da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex Brasil para internacionalização de marcas e produtos nacionais, além da Associação Brasileira de Estilistas – Abest.