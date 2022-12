Os franceses estão em estado de graça, porque sua famosa baguette entrou na lista de bens imateriais da Unesco. A proposta esteve sob análise no encontro da entidade, nesta semana, no Marrocos. Na verdade, a maneira de fazer esse famoso pão do dia a dia francês é única. Só não falaram da maneira de carregá-lo – sempre debaixo do braço e sem embalagem. Diferente do bem material (um local ou monumento), o imaterial valoriza o saber-fazer de algo, desde receitas até música. Diretores do Instituto Tragaluz Tadeu Bandeira, Joel Padula, Pedro Navarro e Alexandre Lanna Resende (foto: Divulgação) FEIRA Artes e Design

Hoje é o último dia da Feira Artes e Design em Presentes Criativos, no Memorial Vale, e poderá ser visitada das 10h às 15h30, com entrada gratuita. A Feira do Memorial acontece desde 2015 e traz sempre novidades. Os expositores dessa edição são: Cerâmicas Maná, Orapronóbis, Rivera Criações, Arte da Lilica, Miucha Atelier, Litchi, Recicl-A-rte, Regina Paulinio, Walmir Monteiro, Shine Wood Joias, Gatas Bordadeiras, Zebra Cards, Íon Acessórios, Dois na Foto, Atelier Arte em Cores, Valéria Fiche, Botões Zinhos, Flores do Carmo Tecelagem Artesanal e Coletivo Bordadeiras de Ipoema. A coletânea tem curadoria assinada pelo designer Ronaldo Fraga, e apresenta produtos e vivências inéditas.

JARDINS flores tropicais

Entre as inúmeras mudanças que o aquecimento global está provocando, está a alteração nos jardins europeus. O fato é que o verão do hemisfério norte está se prolongando até outubro – mudando o ciclo de vida das plantas florais. Com isso, os biólogos estão testando novos espécimes (de origem tropical) para adaptar por lá. Resumo: antes, o chique era copiar o estilo Le Nôtre (Versalhes), agora é tentar copiar o estilo Burle Marx – criado aqui.

RAQUETE Nadal no Mineirinho

Considerado figura de importância mundial, o tenista espanhol Rafael Nadal teve uma discretíssima passagem por Belo Horizonte, para uma exibição especial no Mineirinho. Embora esse esporte seja bem disseminado na cidade, a torcida acabou impactada pelo clima de Copa do Mundo de Futebol – que já estava no ar. O importante é que marcou, com brilho, a despedida das quadras do mineiro Bruno Soares. Mas, o curioso é que daqui, Nadal seguiu para outra exibição – na Bolívia.

QUERMESSE segundo tempo

Vai ter a segunda dose da Quermesse da Mary, edição fim de ano. Em função do jogo do Brasil pela Copa do Mundo, na sexta feira, as datas foram alteradas. A abertura será na quinta-feira, dia 8. Na sexta, dia 9, a Quermesse não abrirá, mas retornará no sábado, e domingo. O funcionamento será, nos dias 8 e 10, das 10h às 19h, e no dia 11, das 10h às 17h. Vale ressaltar que serão novos expositores com trabalhos selecionados pelo olhar da curadora do evento, Mary Arantes Figueiredo.

FEMININA Rede de negócios

A mentora em marketing e gestão de negócios Isabela Lapa realizou a façanha de criar um verdadeiro networking entre mulheres empreendedoras. Com MBA em Marketing pela USP, lançou seu curso on-line em 2020 e, desde então, já atendeu quase mil alunos – 99% são mulheres, caminho motivado tanto por razões pessoais quanto por estratégia de mercado. A meta é contribuir para que mais mulheres se enxerguem como empresárias competentes. Isabela acaba de conquistar o faturamento de R$ 1 milhão, autenticado pela plataforma digital Hotmart, com direito a placa comemorativa.

ARQUITETURA E DESIGN

exposição onírica





Imperdível a exposição Onírica, que abriu na última quarta-feira e poderá ser visitada até sábado,

dia 10, na Residência Falci Mourão, localizada na av. Bias Fortes, 225, em Lourdes.

Um grupo de empresários mineiros que valoriza o design se uniram para fazer a mostra

na casa projetada por Oscar Niemeyer. Pé Palito, A. de Arte, Espaço 356, Donatelli

abraçaram o projeto e o resultado ficou um charme. A casa fica aberta durante a semana, das 16h às 20h, e no sábado das 10h às 14h. Vale ressaltar que no dias dos jogos do Brasil a mostra ficará fechada.

SEBRAE

retorno da feira





Após dois anos fora do ar, a Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae-MG, voltou à cena – agora, instalada no Expominas. Um dos pontos altos ali foi a loja-conceito, projetada pela dupla Raquel Canaan e Karina Hanum (responsáveis pelos projetos de moda na Unidade de Indústria, Comércio e Serviços) com curadoria fashion do Rodrigo Cezário. O entra e sai foi intenso, mostrando que o setor continua vigoroso. Interessante, também, a expô sobre a trajetória do órgão por aqui, desde quando era chamado Cebrae e passando pelo CEAG – época em que ganhou um espaço na Savassi. Uma participação decisiva para ajudar as pequenas e médias empresas.

ARTESANATO

feira no Expominas





A 33ª Feira Nacional de Artesanato vai reunir cerca de 3 mil artesãos e artistas de todo o Brasil e de representantes de outros países de 6 a 11 de dezembro, no Expominas, e deve movimentar cerca de R$ 60 milhões. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado, das 10h às 21h e domingo, das 10h às 20h. Nesta edição, os visitantes encontrarão aproximadamente 900 estandes com apresentação de produtos de todo o país e de representantes de outros da América Latina, África e Europa e de mais de 30 etnias indígenas. Terão oportunidade também de participar de oficinas artesanais gratuitas, apresentações culturais com manifestações artísticas do folclore e do cancioneiro nacional, cortejos e shows musicais. Contarão ainda com três praças de alimentação. A organização é do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro CAPE).

LEILÃO

de arte





A Errol Flynn Galeria de Arte promove seu último leilão de arte de 2022, dia 12, às 20h30, em formato presencial, mas também com transmissão ao vivo. Serão aceitos lances prévios. As obras estarão expostas a partir de quarta-feira, e poderão ser conferidas de perto até o dia 11, sempre das 10h às 20h, inclusive no sábado e domingo. A Galeria fica na rua Curitiba, em Lourdes. O leiloeiro será Errol Flynn Júnior





MINEIRA

em destaque





O Grupo Patrimar, incorporadora e construtora mineira, está cheia de motivos para comemorar. A construtora, que atua nas classes econômica, média e alta no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e interior de São Paulo, foi premiada em duas categorias do Prêmio Destaque Ademi Rio de Janeiro, considerado um dos maiores do setor na Cidade Maravilhosa. Com o Atlântico Golf, a Patrimar ganhou na categoria Concepção Arquitetônica. Já com o Oceana Golf, ganhou na categoria Marketing e Comercialização de Empreendimentos.

QUEIJO MINEIRO

sabor de vitória





A turma da Associação dos Produtores de Queijos Artesanais de Minas, que foi ao Marrocos levar a proposta da inclusão do modo de fazer o queijo artesanal mineiro na lista de patrimônio imaterial da Unesco, está voltando animada. Os trâmites iniciais obrigatórios foram cumpridos e, agora, a esperança é chegar lá. Enquanto isso, mais uma edição de premiação do Melhor Queijo Artesanal Mineiro foi realizada, semana passada, aqui em BH, mas o resultado só sai na quarta-feira, dia 7. Mais de 80 marcas entraram no páreo.

POR AÍ...





Há tempos atuando na moda mineira, Ivone e João Lobato levaram sua Fit-Laser para a Feira do Empreendedor – com o sucesso de sempre. Há 22 anos, começaram lançando um equipamento que fechava sozinho as flores de fuxico e, atualmente, oferecem mais de 300 moldes para diversos produtos artesanais. Um sucesso.





Os 26 anos do Ourominas, Dolce by Wyndham (novo nome do hotel) foram comemorados, na quarta-feira, com Erica Drumond recebendo para coquetel, no qual várias novidades foram anunciadas. Entre elas, a ampliação dos espaços de entretenimento, dentro do conceito de resort urbano – operada em parceria com a Wyndham Hotels & Resorts, espcializada no assunto.





A obra de Joan Miró interpretada com toque lúdico é o que propõe a expô ‘O Jardim das Maravilhas’, que será aberta no Pátio Savassi, no próximo sábado, dia 10. Essa releitura foi proposta do poeta Rafael Alberti. Em vários momentos da visita, será possível uma interação com as obras.





Já no dia 12, será a vez do lançamento do livro ‘Década’, que a artista plástica Ana Rocha elaborou para marcar os 10 anos da editora Polvilho – criada por ela. Especializada em livros de arte, já publicou trabalhos realizados em varas técnicas, desde fotografia, a serigrafias e outras.





Depois da São Paulo Fashion Week, o circuito da moda na paulicéia já se movimenta para o Brasil Eco Fashion Week, em sua 6ª. edição. O vaivém das modelos será no Senac Faustolo e as palestras serão no Unibes Cultural. O assunto termina na próxima terça-feira.





A RP Manu Diniz, depois de ter sido lançada com cantora pela Jornada Solidária Estado de Minas, em 2019, não largou mais os palcos e agora divide seu tempo entre as duas profissões. Seus shows são verdadeiros sucessos e enchem os espaços. Ontem, ela se apresentou ao lado de Nega Kelly, no show Divas, no Bareto (Hotel Fasano) – palco de sua estreia –, com casa lotada

LIVRO

Ziviani





Foi lançado ontem o livro “Articule-se”, da bailarina e pedagoga do movimento Irene Ziviani. A publicação é resultado de 40 anos de pesquisas sobre o movimento, com contribuições importantes, como a de Klauss Vianna, e aborda o desenvolvimento do método Articule-se de reeducação

do movimento. O livro foi escrito em parceria com a artista e pesquisadora Júlia Ziviani Vitello