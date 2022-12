Feira Nacional de Artesanato, com 900 estandes, começa na próxima terça

Peças do Vale do Jequitinhonha estão entre os destaques da Feira Nacional de Artesanato (foto: juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 8/12/21)





Belo Horizonte vai sediar, mais uma vez, a tradicional Feira Nacional de Artesanato (FNA), de 6 a 11 de dezembro (terça-feira a domingo), no Expominas, na Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira, nos seguintes horários: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado, das 10h às 21h; e domingo, das 10h às 20h.





Estarão à disposição do público oficinas artesanais gratuitas, apresentações culturais, manifestações artísticas do folclore e do cancioneiro nacional, cortejos e shows.

Haverá três praças de alimentação, com lanchonetes e restaurantes, além do Butiquim, na área externa do Expominas.





A estrutura do evento contempla também lounge para descanso, guarda-volumes, espaço criança com monitores, fraldário, telão em LED de 30 metros quadrados e seis TV's de 75 polegadas espalhadas pelo pavilhão, que transmitirão, ao vivo, a programação esportiva diária.





A feira é destinada ao público e a lojistas. Ingressos deverão ser retirados com antecedência pelo Sympla, ao preço de R$ 17,50. Maiores de 60 anos, menores de 12 anos e pessoas com deficiência não pagam, mas devem retirar a entrada na plataforma virtual. Na portaria, os ingressos serão vendidos a R$ 20, e o estacionamento terceirizado cobrará a diária de R$ 60.





A expectativa é de que o evento retorne aos resultados de antes da pandemia, quando, em 2019, chegou a 130 mil visitantes e a movimentar cerca de R$ 60 milhões ao longo dos seis dias. A previsão é da organizadora Tânia Machado, do Instituto Centro Cape, que conta que a feira vai gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos – sem a inclusão dos cerca de 3 mil artesãos e artistas – e mais ou menos 20 mil indiretos.





Organizada pelo Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cape), a FNA integra o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e é considerada atualmente a maior feira da América Latina.

Em 2022, a Feira Nacional de Artesanato conta com o patrocínio da Belotur/PBH, Cemig, Sistema Ocemg, Sebrae Nacional, Lei Estadual de Incentivo à Cultura/Governo de Minas, além do apoio do Sesi Nacional e da Neooh como mídia partner.





O tema “200 anos da revolução industrial na Feira Nacional de Artesanato” será o mote da exposição “A arte do oficio”, com apoio do Senai Nacional/CNI, além do Sebrae. A exposição será exibida na entrada principal do Expominas – área de 2.400 metros quadrados – e mostrará a história da produção artesanal de 6000a.C até os dias atuais, em espaços interativos e participativos, onde o visitante terá a oportunidade de viver a jornada dos nossos antepassados.





“Vamos contar a história do homem através de suas ferramentas, começando lá na Idade da Pedra Lascada e terminando em 2022, demonstrando como o fazer artesanal ainda é importante, por exemplo, para a preparação dos protótipos de carros, motores, móveis e até foguetes. Também daremos enfoque para o ano de 1844, quando 28 tecelões criaram a primeira cooperativa nos moldes das que conhecemos hoje. A exposição vai demonstrar como ofícios de cestaria, cerâmica, tecelagem, funilaria, marcenaria e couro, entre outros, ainda são usuais”, revela Tânia Machado.





Uma novidade é que o evento acontecerá também no modo virtual. Plataforma realizará a gravação em 360 graus de todos os estandes. Internautas de qualquer parte do Brasil e do mundo poderão “passear” por eles (a exemplo de visitas virtuais a museus), contatar os expositores e fazer as suas compras.

A plataforma ficará no ar até novembro de 2023, transformando a Feira Nacional de Artesanato em um evento de 365 dias. Nesta edição, a FNA reunirá e divulgará projetos de parceiros em espaços exclusivamente para tal.

O Espaço Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), por exemplo, contará com a participação especial de 150 municípios mineiros, sendo que 20 serão homenageados por meio de seus Núcleos Artesanais no foyer do Expominas, apoiados pela Cemig.

Com enfoque na gastronomia, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) também terá o espaço “A liberdade mora em Minas”.





Haverá ainda um local onde 70 artesãos da terceira idade, apoiados pelo Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores (IPPE), vão expor seus produtos A organizadora conta que haverá programa de sensibilização para a coleta seletiva do lixo durante toda a feira e que, ao término da mesma, banners e materiais aproveitáveis serão doados para os artesãos e artistas.