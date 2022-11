(foto: FLopes/CB/D.A Press)



Uma das consequências da COVID-19, que volta a assustar a população com a chegada de novas variantes, é a ansiedade, entre outros distúrbios envolvendo a saúde mental. Lidar com o problema não tem sido fácil. A psicóloga Marihá Lopes, especialista em terapia cognitiva comportamental e doutora em psicologia social, esclarece dúvidas sobre a questão:

Esse sofrimento pode ser entendido como ansiedade social ou fobia social. Não vamos aqui dar diagnóstico, mas refletir sobre mudanças detectadas por profissionais de saúde mental. Em meu site, até o início do ano, a maioria das palavras-chave de busca eram 'transtorno de ansiedade', 'o que é transtorno de ansiedade' e 'ansiedade generalizada'.

Porém, conforme os meses se passaram, as palavras-chave 'fobia social' e 'ansiedade social' foram aparecendo de forma mais expressiva, chegando a ser os termos mais buscados.

A ansiedade social faz parte dos transtornos de ansiedade. Ela pode estar no pavor de se apresentar em público, no pânico em se expor a multidões, no medo de ir a festas, na aversão a participar de reuniões, na ansiedade de encontrar pessoas desconhecidas em um barzinho, por exemplo.

É comum a pessoa acreditar que está sempre sendo observada para ser criticada. Ela deixa de fazer algumas atividades, passando a fugir de situações sociais, acadêmicas e até de trabalho.

Esse tipo de demanda aumentou no consultório. É compreensível, pois muitos voltaram a trabalhar presencialmente ou de forma híbrida. São pessoas que eram vistas como mais tímidas ou retraídas e até mesmo com o diagnóstico formalizado, mas elas foram se expondo e conseguiram viver socialmente devido a essa exposição. Com o retorno das atividades, têm dificuldade em voltar a socializar e participar de atividades no trabalho, escola ou faculdade.

O que fazer? A ansiedade segue uma espiral, que sobe e chega ao ápice nas crises de ansiedade ou pânico. Para frear a subida, o entendimento dos pensamentos disfuncionais, ou seja, que não nos fazem bem, é importante para identificar que regra o cérebro está elaborando para se manter nessa situação.

É comum a pessoa sentir aumento do batimento cardíaco, sudorese e tremor. Ela pensa que será avaliada negativamente, foca nos aspectos negativos de si mesma, confirmando sua crença de inadequação social.

O acompanhamento psicoterapêutico e/ou psiquiátrico ajuda na flexibilização dos pensamentos, aumenta o repertório de habilidades sociais, diminui os sintomas de ansiedade e possibilita que a pessoa possa retornar a suas atividades.

É importante lembrar que, na verdade, essas situações sociais são eventos geralmente inofensivos. Então, caso tenha dificuldade de enfrentá-las sozinho, uma boa dica pode ser modificar o foco de atenção, ao invés de valorizar as apresentações nas quais julgou não ter ido bem.

Lembre-se das situações sociais que conseguiu vivenciar. O nosso cérebro foi desenvolvido para focar no que poderia dar errado. Isso fez com que nossos ancestrais pudessem permanecer vivos. Ainda carregamos essa estrutura, então é necessário um pouco de esforço de revisitar tudo o que já conseguimos realizar e vivenciar socialmente.”

A especialista faz um alerta: não procure ajuda só quando você já estiver totalmente paralisado.

“Quanto mais cedo iniciar um tratamento, mais rápida é a melhora”, garante a psicóloga Marihá Lopes.