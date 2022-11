Jeans mineiro: Cedro Textil lança looks pra lá de especiais

Companhia aposta em técnicas inovadoras que demandam menor consumo de água (foto: Gustavo Marx/Divulgação)

A indústria da moda é a ponta da cadeia produtiva de um dos segmentos mais relevantes da economia brasileira. Apenas em 2021, foram movimentados mais de R$ 194 bilhões na indústria têxtil e em confecções, segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil (Abit).









Além de propor cinco novos artigos aderentes às necessidades do mercado latino-americano e de construir um editorial de moda cheio de referências, unindo o streetwear com peças mais aderentes ao corpo para ressaltar a liberdade de movimentos, a Cedro convidou cinco estilistas para criar coleção cápsula que retratasse a moda de Norte a Sul do Brasil.





“São estilistas que se destacam em seus estados e receberam o desafio de criar looks que unissem as heranças regionais da moda e das tendências para o futuro do mercado”, explica Carina Fonseca, estilista da Cedro Textil e responsável pela coleção de mostruário, referência da companhia.





Foi o que propôs Mariana de Vito, estilista do Paraná, que desenvolveu look na construção total denim, buscando modelagens que remetem aos anos 2000, porém com aplicações modernas como brilhos e marcações.





A presença do brilho, forte tendência para as próximas coleções, também pode ser vista nas criações de Edivaldo Piva, de Santa Catarina – que trouxe pedras em modelagens confortáveis, criando peças ideais para sair à noite – e do goiano Warley Barbosa.





O look de Warley trouxe também o trijunto como aposta. “Depois da pandemia, as pessoas retomam a vida social, mas sem abrir mão do conforto. Por isso, quis trazer proposta com três peças em denim 100%, com top bem feminino e decotado, mas com jaqueta ampla para jogar por cima e calça com aplicações de brilho na barra, que está super em evidência, deixando o visual sensual e confortável ao mesmo tempo”, diz.





Já o estilista mineiro Roniery Gomes chamou a atenção dos presentes no evento de lançamento da coleção Gerações, no lounge da Cedro em São Paulo, com sua jaqueta com mangas bordadas. Ele propôs a união do industrial e do artesanal, contando com a parceria de costureiras do Vale do Jequitinhonha, em criação original, cheia de simbologias.





“Quis trazer referências regionais para essa colab, então usei elementos do artesanato do Norte de Minas que são muito característicos. A tecelã Marlice teceu as mangas da jaqueta bomber com flores, canoas e casas típicas da região do Jequitinhonha e tingiu o tecido com tinta retirada da manga, uma fruta também típica da região”, revela o estilista. O look é finalizado com uma calça wide leg com recorte e camiseta de algodão.





Durante o evento, quem representou o estilista Josenias Junior, do Ceará, foi seu sócio na nova marca Banana Urbana. “Concebemos uma peça urbana e futurista, que as pessoas podem usar para ir trabalhar de bike, por exemplo. Então adicionamos proteções na calça, na jaqueta com capuz e incluímos bolsos nas pernas, que podem ser de grande utilidade. Foi tudo pensado considerando a mobilidade urbana e a praticidade da peça para o dia a dia, independentemente das variações do clima, por isso a peça com recortes e com um denim com bastante elastano”, conta Paulo Rabelo.





Além de participar da coleção cápsula, Rabelo é parceiro da Cedro na lavanderia BENAtêxtil, na qual é diretor.





Isso porque a Cedro mantém contato próximo com as principais lavanderias do Brasil, que testam os mais diferentes tipos de beneficiamento nos produtos que fazem parte do portfólio da empresa.





Segundo Carina, estilista da companhia, essa parceria é fundamental para criar um mostruário atual, inspirador e provocador. “Para a Cedro não basta chegar nos clientes com amostras de produtos. Queremos oferecer ampla variedade de possibilidades reais de modelagens, lavanderia e aviamento. Com um único produto, como acontece com nossa maior aposta da coleção Gerações, o Leminski, é possível criar uma coleção inteira”, destaca.





Entre as lavanderias parceiras que expuseram suas criações no lançamento da Cedro, todas apontaram a tendência de técnicas inovadoras que demandam menor consumo de água, como impressão e marcação a laser, injeção de ozônio e a, mais recente, espuma.





“É uma tecnologia bastante nova que veio como promessa antes da pandemia, mas que agora está retornando. Representa verdadeira revolução em relação à quantidade de água utilizada nos processos de estonagem, clareamento e tingimento”, finaliza Ismahir Wilson, técnico de lavanderia da Cedro.