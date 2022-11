Queijo mineiro miolo mole, casca dura

(foto: Christiane Brandao/Divulgacao) As boas novas para o queijo mineiro artesanal não ficam apenas na campanha para reconhecer o modo de fazê-lo, como Patrimônio Imaterial da Humanidade, lançada na quinta-feira. Recentemente, também conquistou (mais uma vez) várias medalhas no World Cheese Awards, no País de Gales. O vencedor absoluto (superouro), saiu da Serra das Antas: o queijo ‘Lua Cheia’. Fora ele, ainda houve mais seis premiados com ouro, prata e bronze. Essas conquistas, entretanto, parecem que não chegaram ao balcão, com o produto sendo entregues em saquinhos de plástico. Mereciam, pelo menos, serem embrulhados em papel-manteiga e lacrados com selinho da classificação honrosa – como se faz em qualquer fromagerie europeia.

Antônio, Marilúcia e Aninha Linares (foto: arquivo pessoal)

ANIVERSÁRIOS

happy hour e almoço





A dinâmica Vera Comini completa hoje 80 anos, e comemora a data com um happy hour só para mulheres no restaurante Benvindo, em Lourdes. Ms o marido Afrânio e os filhos Bernardo e Leandro falaram que não vão perder o parabéns. Chegam no final para ver a aniversariante soprar as velas.





***





No dia 3, é a vez de Marilu Araújo fazer aniversário. Animadíssima, ela não abre mão de comemorar a data com uma festança, geralmente na fazenda da família em Sete Lagoas, sua terra natal. Porém, desta vez preferiu reunir as amigas no salão de festas do prédio da sua filha, Lilian Tunes, em Lourdes, para um almoço, sem hyora para terminar.





EXPOSIÇÃO

Serra do Cipó





Com a mostra Serra do Cipó e outros Caminhos, a artista plástica Raisa Lage retorna ao circuito das exposições exibindo uma série de 20 aquarelas, que têm como centro a Serra do Cipó, mas flertam com outros temas que a cativaram, como os recantos bucólicos do Parque Municipal. A abertura será no dia 26 de novembro, na Livraria da Rua, Savassi.





PENSÃO ALIMENTÍCIA

sempre um problema





A coluna anda indignada com a lentidão da justiça para definir alguns casos de pensão alimentícia para filhos menores de idade, em casos que foram para litígio. Sabemos que essas questões são morosas, mas é difícil entender como o juiz não determina, temporariamente, um valor para alimentação e mensalidade escolar para os pequenos. Tomamos conhecimento de alguns casos que as mães não têm renda suficiente e os pais, empresários muito bem-sucedidos, simplesmente dizem que não vão pagar as escolas no próximo ano e os juizes não se manifestam. Espantoso.





***

Por outro lado, tomamos conhecimento de decisão inédita da Justiça de São Paulo que autorizou pagamento de pensão alimentícia para estudante até que ela finalize a faculdade, independentemente de sua idade. Apesar de o entendimento geral da Justiça ser o de que menores de 18 anos e maiores que estejam estudando, até os 24 anos, tenham direito à pensão, a decisão favoreceu jovem de 25 anos cujo pai tem condições financeiras de arcar com a pensão até que ela conclua os seus estudos. Vale ressaltar que a decisão foi contra o pedido do pai de acabar com a

pensão. Aí sim.

DESAFIO

inconsequente





Volta e meia aparecem “brincadeiras” com uma boa dose de perigo nas redes sociais. Dessa vez, o jogo da moda é o “desafio do cotonete”, no qual jovens são incentivados a acender um cotonete e tragar a fumaça, como se fosse um cigarro. Esse desafio se espalhou pelo Brasil, França e Portugal. De acordo com o pneumologista Gleison Marinho Guimarães, isso pode desencadear doenças respiratórias graves, orque a combustão do plástico e do algodão gera substâncias tóxicas que vão direto para o pulmão e podem causar traqueíte, bronquiolite, bronquite, pneumonia de hipersensibilidade, além do risco de queimaduras da via aérea e queimadura labial e na boca, já que o cotonete é feito de plástico, que é combustível ao ser aquecidos. Essa é a verdaeira ideia de girico.





ALMOÇO

da moda





Alexandre Birman recebeu convidadas especiais para um almoço no qual comemoraram o mais novo lançamento de alto verão da Schutz. O lançamento é marcado pelo mood veraneio que explora tons vibrantes, texturas sofisticadas e visual moderno alinhado às tendências da temporada.

Lançamento

de livro





O cardiologista sete lagoano Ivan Coelho Maciel tem outro livro pronto. Trata-se de “Memórias do coração – histórias de um médico” escrito durante a pandemia. Reúne casos colecionados em seus 52 anos de profissão. O lançamento está marcado para a próxima quarta-feira, dia 23 e será realizado no Centro Cultural Unimed-BH,à Rua da Bahia 224,Lourdes

EXPOSIÇÃO

A GAL





Galeria abriu sua última exposição de 2022, uma inédita individual da artista carioca Maria Palmeiro, que fica poderá ser visitada até 4 de fevereiro. A mostra, é resultado do feliz encontro da artista com o curador mineiro Lucas de Vasconcellos. Nesta exposição, a produção artística de Maria Palmeiro nos anuncia diferentes variações estéticas acerca da ilusão ótica de imagens ludibriadas.

ÁGUAS APRISIONADAS

rios invisíveis





A artista plástica Isabela Prado, cuja luta para identificar os cursos d’ água ‘escondidos’ sob canalização em vários pontos da cidade, agora empreende uma luta maior ainda. Ela pretende que aqueles existentes fora da avenida do Contorno sejam identificados e recebam placas indicativas. Tanto esforço até resultou no livro “Sobre o Rio’, que ela lançou em outubro. Para quem não sabe, BH tem mais de 200 quilômetros de cursos d’água invisíveis, mas, felizmente, essas galerias estão proibidas desde 2019.





MEDALHA

Mérito Consular





O Corpo Consular de Minas Gerais fará solenidade de entrega da Medalha do Mérito Consular de 2022, nesta terça-feira, às 19h, e depois recebe os agraciados e convidados para um coquetel. Os agraciados são o cônsul honorário da Guatemala, Marcos Leal Valias; Maria Elvira de Salles Ferreira; o presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador e o presidente do CDL BH, Marcelo Souza e Silva. Quem está à frente da organização é o Cônsul Honorário da República Tcheca em Minas. Luiz Guadalupe.





TOM FORD

bilhão sem gestão





A notícia fashion da semana foi a compra da marca Tom Ford, pela gigante dos cosméticos Estée Lauder, por US$2,3 bilhões. Para quem acha muito, a estimativa dos entendidos era do preço chegar a US$3 bilhões, mas a Kering (que disputava a marca do estilista texano) desistiu por aí. O detalhe curioso é que o setor de moda da grife será licenciado para a (Ermenegildo) Zegna – que já vendia a linha masculina e, agora, vai cuidar também da feminina. Desde que a moda priorizou gestão no lugar da criação, muitos estilistas se desencantaram com o negócio – inclusive Ford.

SÃO PAULO

quinzena mineira





O estilo mineiro esquentou a primeira quinzena do mês em São Paulo. Para começar, o megadesfile da Charth, na bienal, com Isabel Goulart puxando a turma e muita roupa bonita. Na semana seguinte, foi ao ar o bacanérrimo desfile da Nexlevel, que teve, inclusive, roupas da Iorane – com o filho dela, Gustavo Rabello, recebendo a turma. Para fechar, o estilista Eduardo Amarante realizou desfile no mall JK Iguatemi com sua grife soft mostrando o inverno 2023. E tem mais: as marcas daqui foram as mais festejadas nos cinco salões de negócios realizados ali na temporada.





CASA NÔMADE

sucesso em NY





Foi um sucesso a expô ‘Parênteses’ assinada pelo fotógrafo Renato Weil, com flagrantes das viagens que fez com a esposa, a jornalista Glória Tupinambás, realizada em Nova York. Logo na abertura, várias fotos foram vendidas – garantindo uma boa doação para a Fundação Ozanam, de Itaúna – terra do casal. Cerca de quase cem convidados circularam pela apArt Gallery, situada no sofisticado UpEast Side. Além de boa música, teve também mágicos e drinks rolando. Na ocasião, também autografaram o livro ‘A Casa Nômade’, projeto com qual viajam mundo afora.

Aberta a

Temporada Fartura





Feliz e realizado, Rodrigo Ferraz lançou a Temporada Fartura com uma sequência de cinco jantares com chefs internacionais em Belo Horizonte e Nova Lima. Na capital, os menus foram servidos na Casa Fartura, inaugurada para ser um espaço dedicado à gastronomia. O jantar de quinta-feira foi assinado pelo chef português Rodrigo Castelo, que comanda o restaurante Ó Balcão, em Santarém, parte da lista de Bib Gourmand do Guia Michelin. Quem estava entre os convidados era o prefeito de BH, Fuad Noman. Também sentaram-se à mesa o presidente da Belotur, Gilberto Castro, além de representantes do Mercado Central, Mercado Novo, Senac, Inhotim e Hotel Fasano. Ferraz, que é diretor do Projeto Fartura, agradeceu o apoio de todos os presentes nesta iniciativa para honrar o título de BH como cidade criativa da gastronomia. Antes disso, o chef presenteou os convidados com saborosos peixes e frutos do mar. O menu de cinco etapas começou pelo ceviche, servido em um canudinho, seguido pela sopa de peixe curado com ovas. O bacalhau teve como acompanhamento magusto, nome que os portugueses dão ao aproveitamento de sobras de pão e couve. Por fim, arroz cozido em caldo de siri com lagostim e pistache. A Temporada Fartura já passou por Lisboa, Brasília e Florianópolis. Neste fim de semana, estará em São Paulo e Belém. Depois segue para Fortaleza, onde se encerra nos dias 25, 26 e 27.

PEQUI

sem espinhos





O nosso pequi não vai mais depender (apenas) da resiliência genética para sobreviver aos desafios do Cerrado. É que um instituto de pesquisas desse bioma (o maior do país), em Goiás, desenvolveu uma linhagem que pode ser clonada e usada em processos de enxertia que abreviam, em quatro anos, a produção de frutos. E mais: os caroços não tem espinhos e a polpa é mais carnuda. Mas os amantes da fruta discriminaram a novidade e já chamam a fruta do campo de ‘pequi raiz’ e o aperfeiçoado em laboratório de ‘pequi nutela’. O perfume é o mesmo.

TOQUINHO

Orquestra Opus





A Orquestra Opus sobe ao palco do Grande Teatro do Palácio das Artes, hoje, às 19h, com o cantor e compositor Toquinho para apresentação inédita. O show terá a participação do saxofonista Derico Sciotti e da cantora Camilla Faustino e a regência é do maestro Leonardo Cunha, diretor musical da orquestra. Os ingressos custam a partir de R$ 45 a meia entrada e podem ser adquiridos no site do Eventim (https://www.eventim.com.br/artist/toquinho/) ou na bilheteria do teatro. Os grandes sucessos de Toquinho que estarão no repertório ganharam arranjos exclusivos do maestro. Entre as canções estão: Tarde em Itapuã, Samba de Orly, Regra Três, A Casa, O Caderno, Aquarela, Eu Sei Que Vou Te Amar, Onde Anda Você, Bachianinha, Escravo da Alegria, Que Maravilha, O Bem Amado, Tonga da Mironga, Ao Que Vai Chegar e Chega de Saudade.

POR AÍ...





A tradicional árvore de Natal do BH Shopping continua com o título de maior da cidade, com seus 42 metros. No interior do mall, neste ano, a figurinha do ursinho virou tema da decoração. Mas bacana mesmo é sua ação social natalina, onde o cliente retira um cartão com nome de criança de instituições assistenciais e compra um presente-doação para o sorteado.





E, por falar em ação social, a nova edição da Restaurante Week (que vai até o dia 27, em 40 endereços da cidade) terá um percentual destinado ao Hospital da Baleia. E vale a pena: cada menu-padrão, criado especialmente para a ocasião, terá preço pouco acima de R$50. Mais informações no site do evento.