Bazar Tecendo Sonhos estará aberto nesta quarta (9/11), no Funcionários

A delicadeza do bordado é marca registrada das peças criadas por voluntárias da Associação Cristã Feminina (foto: ACF/reprodução)



A empresária Nice Lima e Júnia, irmã dela, se dedicam integralmente ao famoso e concorrido bazar Tecendo Sonhos, em benefício do Lar Recanto Feliz São Francisco de Assis. As duas decidiram dar continuidade ao trabalho da mãe, Glorinha Lima, e de suas amigas Diva Coscarelli e Jacira Fonseca, que criaram o bazar em 1973. A empresária Nice Lima e Júnia, irmã dela, se dedicam integralmente ao famoso e concorrido bazar Tecendo Sonhos, em benefício do Lar Recanto Feliz São Francisco de Assis. As duas decidiram dar continuidade ao trabalho da mãe, Glorinha Lima, e de suas amigas Diva Coscarelli e Jacira Fonseca, que criaram o bazar em 1973.









Após o confinamento social, Nice e Júnia arregaçaram as mangas, reuniram o grupo, que contou com bom número de novas adesões, e trabalharam para produzir as peças.





“Com muita determinação e carinho, passamos o ano bordando toalhas, lençóis, panos de prato, porta-óculos, jogos americanos e sachês para conseguirmos retomar o Tecendo Sonhos presencial. Somos 60 voluntárias bordando, tricotando, costurando e fazendo coisas lindas”, conta Nice.

Nesta quarta-feira (9/11), a partir das 12h, quem aprecia coisas boas, bonitas, de qualidade, e, ainda por cima, gosta de ajudar, não pode deixar de conferir o bazar. Ele vai funcionar no Luminis Urban Play (Rua Tomé de Souza, 273, Funcionários).





Peças com temas natalinos serão oferecidas no bazar (foto: ACF/reprodução)





O Lar Recanto Feliz faz a diferença na vida de 20 mulheres, proporcionando a elas maior autonomia, integração e qualidade de vida. Nasceu como um espaço alegre para o acolhimento de idosas, quando Glorinha Melo Lima, Maria Antonieta Salles Ferreira, Diva Antonini Coscarelli e Jacira Fonseca se reuniram em prol do mesmo objetivo: doar tempo e trabalho aos mais necessitados.





Inicialmente, o grupo confeccionava enxovais e os doava à Santa Casa de Misericórdia, asilos e creches de Belo Horizonte. Em 1971, uma senhora carioca que participava da ação trouxe informações sobre o movimento acefista do Rio de Janeiro, propondo sua implantação em BH.





A partir de então, o grupo trabalhou com muito entusiasmo, em caráter experimental, para oficializar a Associação Cristã Feminina YWCA/BH, o que ocorreu em 10 de junho de 1972.

Panos de prato criados por voluntárias da ACF (foto: ACF/reprodução)

O ideal ganhou força, veio a ideia de abrir uma casa para acolher idosas. Em novembro de 1973, as associadas inauguraram o Tecendo Sonhos com o propósito de levantar recursos para tal. Em 1982, foi adquirido o imóvel na Região Oeste de BH, que recebeu o nome de Lar Recanto Feliz São Francisco de Assis.





A Associação Cristã Feminina (ACF) é organização sem fins lucrativos, com alcance mundial. O movimento surgiu na Inglaterra, em 1855, e chegou ao Brasil em 1920, com a missão de atender mulheres em situação de vulnerabilidade social, sem discriminação de raça, nacionalidade ou crença religiosa.





Se você quiser ajudar o Lar, pode entrar em contato com a entidade por meio do telefone (31) 3383-1280 ou por e-mail (recanto.feliz@yahoo.com.br).