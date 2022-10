Anna Marina

As madrinhas da Jornada Solidária Estado de Minas receberam, na tarde de quarta-feira, os convites para o Feijão Solidário, durante coquetel agradável na loja Átmo, de Bernadete e Maria Clara Duca, em Lourdes. Espumante e uma mesa de antepasto assinada por Marcela Oliveira (@mesapostadacela), e o reencontro, depois dois anos de distânciamento, fez com que o papo invadisse a noite.





***

O Feijão Solidário será realizado dia 29, às 13h, na CasaPampulha, espaço de eventos maravilhoso na orla da Lagoa, da empresária Jussara Almeida, amplo, com um belíssimo gramado em terreno elevado, o que proporciona uma vista privilegiada da lagoa. A feijoada será assinada pelo chef Eduardo Avelar em parceria com o Buffet Célia Soutto Mayor. A decoração é de Juliana Couto Martins da Verde Musgo, que usará mobiliário próprio, mesclado com móveis rústicos de Mário Tamm.





***





Os drinques serão regados com o gin London Dry do Sátira e com a cachaça Gongo Sôco de Franklin Bethônico, que também dará frozen de dois sabores, e muito chope. Para animar a tarde o cantor Ian Oliveira abre a tarde e

na sequência entra a banda Magnatas do Samba. A equipe da Jornada Solidária levará dançarinos de dança de salão para atender os convidados.





***





LANÇAMENTO

Livro de memórias





O livro "Memórias do Coração - histórias de um médico", escrito por Ivan Coelho Maciel, será lançado no dia 28 de novembro, no Centro Cultural Unimed, na rua da Bahia.

Ludmila, Carlos e Liliane Carneiro Costa (foto: Edy Fernandes/divugação)





ANIVERSÁRIO

Música e alegria





A empresária Liliane Carneiro Costa fez aniversário e reuniu um seleto grupo de amigos no salão de festas do seu prédio, no Olympus, para um animado happy hour, semana passada. Sua filha Ludmilla veio de Campinas, onde está morando depois do casamento, e ajudava sua mãe a receber os convidados. Com bate-papo dos mais agradáveis, para surpresa geral Liliane soltou a voz e deu uma canja cantando uma seleção animada de MPB que levou a turma para a pista de dança. Teve até samba da melhor qualidade. O encontro, marcado para terminar às 23h, só foi acabar no meio da madrugada.

MÚSICA GOSPEL

Efeito Grammy





Indicado ao Grammy Latino 2022, o cantor e compositor gospel Clovis fez regravação do sucesso “Ninguém Explica Deus” com a participação especial de Ton Carfi, pela Som Livre, e está disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. A primeira versão da música, foi lançada com o grupo Preto no Branco em dezembro de 2015, e já ultrapassou a casa dos milhões de visualizações no YouTube e de plays nas plataformas digitais, se tornando um hino entoado em várias partes do mundo. Depois que saiu da banda, decidiu regravá-la. A 23ª entrega anual do Grammy Latino será realizada em 17 de novembro, na Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, nos Estados Unidos.





FEIRA

Literária





De 3 a 6 de novembro será realizada mais uma edição da Feira Literária de Tiradentes (FLITI). Já está confirmada a participação de importantes escritores como Anna Claudia Ramos, Beto Silva,

Beth Goulart, Olavo Romano, Mary del Priori, Luciana Savaget, A

ntônio Góis, José Mauro Brant, Hildebrando Pontes.

PRÊMIO NOBEL

Amigos em BH





Quem ficou muito feliz com o fato do Prêmio Nobel de Medicina ter ido para o geneticista sueco Svante Pååbo foi o colega e amigo Sérgio Pena e sua mulher Betânia. Svante esteve em Belo Horizonte participando da 2ª Conferência Internacional sobre Testes de DNA. Sérgio foi o responsável pela organização do evento no PIC Pampulha. Os estrangeiros amaram ver a arquitetura do Niemeyer, obras de Portinari e os jardins do Burle Max. Não é frequente geneticistas ganharem um Prêmio Nobel, por isso a categoria está radiante. Svante foi ousado e decidiu tentar extrair material genético de fósseis dos ancestrais do homem moderno, um dos pesquisados por ele foi o fóssil da Luzia, descoberto em Lagoa Santa, infelizmente, a tentativa de sequenciamento não deu certo na época. Com a visita e o trabalho nasceu uma grande amizade entre Svante e o casal Pena.

FESTIVAL

Dona Lucinha





O Projeto Fartura expandiu seu calendário e lançou o Festival

Dona Lucinha, para homenagear a fundadora da rede de restaurantes que leva o seu nome e é considerada uma das maiores representantes da cozinha mineira raiz. Como Dona Lucinha nasceu no Serro, o primeiro festival está sendo lá. Começou ontem e termina hoje, e no próximo fim de semana, dias 15 e 16, será em Conceição do Mato Dentro, com uma programação gastronômica e artística gratuita. Quem não puder participar presencialmente poderá acompanhar tudo no @farturabrasil.





RESTAURANTE

Temátio





Essa notícia é boa para a família e vai agradar as crianças. Por isso a sua inauguração será no dia delas, 12 de outubro. Chega em Belo Horizonte a lanchonete temática Mundo Animal, que oferece uma experiência lúdica com decoração, sonoplastia e cardápio inspirados na selva. Excepcionalmente neste dia, o horário de funcionamento será a partir das 14h, depois passa a ser das 18h à 00h. O empresário Rodrigo Longhi é o franqueado de BH e garante que Leonel, o leão, mascote da rede, fará duas aparicões por noite para alegria dos clientes que poderão tirar fotos com ele.





NOVOS RÓTULO

Mudança hoje





Novas regras para rotulagem dos alimentos entram em vigor hoje. Além de mudanças na tabela e nas alegações nutricionais, a novidade será trazer essas informações na frente da embalagem.

A mudança foi uma exigência da Anvisa para ajudar o consumidor na escolha do produto.

VOO DURO

Assento de madeira





Com o custo de manutenção dos equipamentos cada vez mais caros, as companhias aéreas estão cortando gastos até onde não deveria ser feito. Amigo da coluna que embarcou em Confins, pela Gol, para o Nordeste, teve que aguentar quase três horas em poltrona com assentos remendados em madeira pura. E não era apenas seu assento, mas quase todos da cabine. Para não correr o risco de ter que enfrentar tudo de novo na volta, mudou de companhia aérea.





CONSTRUÇÃO

Reuso em alta





Depois das roupas serem as estrelas do comércio de reuso, transformando a cotação dos brechós em comércio lucrativo e bacana, agora é a vez dos materiais de construção. Diferente do que até aqui chamávamos de ‘material de demolição’, agora todos os itens retirados de uma casa são colocados para serem revendidos mais baratos. Desde tijolos até peças de banheiro, tudo que ficou inteiro vai para a reuso, evitando ir parar nos córregos e despejos ilegais. E ainda geram lucros.





COPA DO MUNDO

Nômades fakes





A Copa do Mundo no Catar, que começa no início de novembro, já está movimentando o setor de viagens para o Oriente Médio. Uma das agendas mais badaladas por lá, que são

as visitas às tribos nômades do deserto, estão perdendo fôlego. É que a mudança climática secou oásis inteiros e essa população diminuiu 60% nos últimos anos. Com isso, as operadoras mais sérias cancelaram esse passeio, enquanto outras montam ‘tribos fakes’ para alegrar os turistas mais tolos. Fiquem atentos.

ARMATRUX

30 anos





A atriz Paula Manata assina a direção do novo espetáculo do Grupo Armatrux, “Nhoque”, que celebra os 30 anos do grupo. Em cena, atores e uma banda de bonecos oferecem ao público um grande show-espetáculo, com sucessos que marcaram os anos 1970 e 1980, como “Escrito nas estrelas”, “Meu sangue ferve por você”, “Sossego” e “Sorria, sorria”. “Nhoque” está em temporada no Teatro I do CCBB-BH até o dia 24, com sessões às sextas e segundas, às 19h, sábados e domingos, às 17h.

EDUCAÇÃO

Em pauta





Começa hoje e vai até o dia 16 mais uma edição do Educa Week, maior evento de educação da América Latina, no Unibes Cultural, em São Paulo, com 90% de suas atividades abertas e gratuitas para professores e alunos de escolas públicas. Esta é a 7ª edição, quem tem como objetivo apontar caminhos para melhorar o ensino no Brasil. Participam as maiores autoridades em educação do país, além da internacional Rona Hu, da Stanford University, psiquiatra e consultora da série "Thirteen Reasons Why". O congresso será em formato híbrido. Mais informações no site https://educaweek.com.br/congresso-2022/.

POR AÍ...





A craque da cozinha Renata Queiróz abriu espaço bacana, chamado Lina Restaurante, em Lourdes, bem ao lado do Minas Tênis. E os petiscos mineiros chegam com pegada internacional, pois a moça estudou na famosa Le Cordon Bleu, em Paris.





O povo da moda está comemorando os bons ventos, digo, boas vendas nos meses de agosto e setembro. E vieram no tempo certo, porque, com as eleições e a Copa do Mundo, o movimento no varejo fashion diminui bastante. Para salvar esse último trimestre de 2022, só mesmo Papai Noel.





E por falar em moda, as marcas Skazi e Tufi Duek fazem mega desfile, em novembro, para lançar seu inverno 2023





Quem também programou desfile bacana, só que em São Paulo, foi a emergente Charth, uma das marcas mais emblemáticas da nova geração de grifes mineiras. Seu vaivém fashion será no dia 7 de novembro, no prédio da Bienal. Isso que é prestigio.