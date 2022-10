Olheiras podem ser tratadas em casa? Confira 5 dicas

Colocar rodelas de pepino (ou batata) sobre os olhos por 20 minutos é uma das indicações para amenizar as olheiras (foto: Tua Saúde/Reprodução)





Uma coisa que incomoda tanto mulheres quanto homens são as indesejáveis e aparentes olheiras. No caso de algumas pessoas, elas só se tornam visíveis quanto dormem pouco ou estão realmente muito cansadas, porém, em outras, são presença constante por causa da genética e chegam a ser muito fortes.









Mas, afinal, o que são olheiras? São marcas localizadas na região dos olhos que podem apresentar cor escura. Elas surgem por causa de um grande acúmulo de vasos sanguíneos e melanina na parte inferior das pálpebras.





Para tirar as olheiras e evitar que elas apareçam, é possível recorrer a tratamentos caseiros simples, como colocar rodelas de pepino ou compressas frias sobre os olhos, porque a baixa temperatura causa vasoconstrição na região e minimiza olheiras. É possível, ainda, recorrer a cremes antiolheiras ou tratamentos estéticos, como laser, preenchimento ou peelings com ácidos para ter um resultado mais duradouro.





Exposição ao sol, manchas causadas por inflamação, cansaço ou inchaço dos olhos podem contribuir para o aumento das olheiras, mas na maioria dos casos os tratamentos caseiros apresentam bons resultados para amenizar esses sinais. Porém, caso os tratamentos caseiros não funcionem é preciso recorrer a tratamentos especializados, realizados pelo dermatologista, esteticista ou um fisioterapeuta dermatofuncional.





Seguem algumas ótimas opções de tratamentos caseiros para olheiras. Todas elas têm a mesma lógica de ação, colocar algo sobre os olhos ou sobre as olheiras. A temperatura fria gera uma vasoconstrição que clareia e desincha a região.





Vamos às opções:





1 – Fazer compressa fria de chá de camomila por 10 minutos antes de dormir e ao acordar.





2 – Colocar rodelas de pepino (ou batata) sobre os olhos e deixar atuar durante aproximadamente 20 minutos. Coloque o legume na geladeira antes para ser ainda mais eficaz.





3 – Passar uma pedra de gelo durante 10 segundos e repetir até três vezes, após acordar. Cuidado para não queimar a pele, deslize a pedra de gelo sobre as olheiras, evitando pressionar.





4 – Colocar uma bolsa térmica de gel fria. É recomendado verificar a temperatura antes de colocar a bolsa em gel nos olhos para evitar queimadura local.





5 – Picar e amassar um tomate gelado e depois aplicar diretamente sobre os olhos por 15 a 20 minutos.





Além disso, ter alimentação saudável, beber dois litros de água por dia, descansar o suficiente, deixar de fumar e evitar o estresse são formas naturais de evitar o surgimento ou agravamento das olheiras.





Apesar de ainda não existir uma cirurgia plástica que trate exclusivamente das olheiras, muita gente está usando procedimentos cirúrgicos que melhoram a estética dos olhos, com alternativa para ajudar a minimizar as olheiras. Podemos dizer que inventaram uma “gambiarra” cirúrgica.





Segundo Arnaldo Korn, diretor do Centro Nacional Cirurgia Plástica, a blefaroplastia é uma cirurgia que pode auxiliar no tratamento das olheiras, “pois realiza um reparo nas pálpebras. Esse procedimento melhora os sinais de envelhecimento no rosto, como os vincos profundos abaixo das pálpebras inferiores.

Problemas de flacidez na região dos olhos e bolsas de gordura têm solução com a blefaroplastia. Além de melhorar aspectos estéticos, essa cirurgia contribui para o exercício funcional dos olhos e previne problemas na área da visão”, detalha.





Vale ressaltar que é necessária avaliação com o cirurgião plástico para ver se é possível fazer a cirurgia, pois muitas pessoas não possuem pele sobrando para ser retirada.