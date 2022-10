Estudo mostra importante relação entre Alzheimer e multivitaminas

Frutas vermelhas, como o morango, estão entre os alimentos que ajudam a manter uma mente saudável (foto: INTERNET/Reprodução)





Uma notícia interessante chegou ao nosso conhecimento e não poderíamos deixar de compartilhá-la com nossos leitores. Um novo estudo, publicado na revista Alzheimer's & Dementia, sobre o papel de multivitaminas e cognição mental, sugere que as multivitaminas podem ajudar preventivamente no envelhecimento e nas questões cognitivas.









O estudo randomizado e duplo-cego de três anos foi publicado este mês na Alzheimer's & Dementia, e descobriu que tomar um multivitamínico diário pode melhorar a cognição e oferecer benefícios à saúde de pessoas com histórico de doenças cardiovasculares. Aqueles que tomaram um multivitamínico diário, no período da pesquisa, experimentaram um envelhecimento cognitivo mais lento em 60%, o que representou 1,8 anos em comparação com os que tomaram placebo durante o período do estudo.





Os pesquisadores acreditam que há uma necessidade urgente de intervenções preventivas e estratégias eficazes para preservar a função cognitiva associada à doença de Alzheimer e demência relacionada. Considerando que mais de 46 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pelo Alzheimer e pela demência, esta é uma importante prioridade de saúde pública.





Embora esse estudo por si só não possa mudar as práticas nutricionais e médicas atuais, provavelmente levará a estudos adicionais importantes sobre intervenções preventivas para a saúde cognitiva. Como multivitamínico não faz mal para ninguém, quem gosta de investir na saúde já pode começar a tomar.





Certas vitaminas do complexo B, vitamina D, colina, ferro e iodo têm efeitos neuroprotetores e podem melhorar o desempenho intelectual. Ao mesmo tempo, antioxidantes – como vitaminas C, E, A, zinco, selênio, luteína e zeaxantina – ajudam a proteger contra o estresse oxidativo associado à deterioração mental. Embora uma dieta saudável e equilibrada possa fornecer esses nutrientes, os suplementos alimentares, incluindo multivitaminas e minerais podem ajudar a preencher quaisquer lacunas nutricionais. Nada como um nutrólogo ou nutricionista para ajudar a determinar se seu padrão alimentar está carente de nutrientes importantes.





Um amplo conjunto de pesquisas enfatiza o consumo de frutas integrais, vegetais, grãos integrais, legumes, nozes, peixes e azeite de oliva para maior função cognitiva. É evidente que a nutrição desempenha um papel muito importante na cognição e na saúde do cérebro.





Dicas de alimentos para ajudar a manter uma mente saudável: vegetais de folhas verde-escuras, como espinafre, couve, brócolis devem ser consumidos em sopas, saladas e smoothies. Coma frutas vermelhas regularmente, como mirtilos, framboesas, amoras e morangos, frescos ou incorporados à aveia ou iogurte, por exemplo.





Afaste-se de produtos carregados com adição de açúcar, é ruim para a saúde cognitiva. Limite ou evite bebidas alcoólicas. Inclua ácidos graxos ômega-3 de peixes gordurosos, nozes, sementes de chia, linhaça e soja. Escolha grãos integrais em vez de grãos refinados, como aveia, arroz integral, quinoa, macarrão de trigo integral, amaranto e trigo sarraceno. Eles contêm mais nutrientes, como vitamina E, que beneficiam a saúde do cérebro.





Os ovos são ricos em colina e vitaminas do complexo B, que retardam o declínio cognitivo. Coma um pouco de chocolate escuro: os flavonoides do cacau parecem ser bons para o cérebro, estimulando o crescimento de neurônios e vasos sanguíneos em áreas do cérebro responsáveis pela memória e aprendizado.