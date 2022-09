(foto: Reprodução)

Em meio às pompas & circunstâncias do velório de Elizabeth II, algumas notícias sobre o assunto nos tocaram de maneira mais próxima. A saber: A RTS (Radio Télévision Suisse) estampou no seu noticiário das 19h30, no dia 9 de setembro, a capa do Estado de Minas como exemplo da repercussão da morte da monarca inglesa no mundo inteiro. O programa foi retransmitido pelo canal francês TV5Monde, em sua edição internacional. Uma prova irrefutável de credibilidade. Só conferir no youtube. Poucos sabiam, mas a rainha gostava muito de futebol – além de admiração pessoal, considerava também o fato de serem os seus conterrâneos inventores desse esporte. Era fã de Cristiano Ronaldo, a quem pediu 80 camisas autografadas – uma para ela e o restante para seus funcionários diretos. Obviamente, prontamente atendida. O jatinho que levou o novo rei Charles III ao leito da mãe agonizante, em Balmoral, é de fabricação brasileira – um modelo executivo da Embraer, fretado pela Luxaviation. Aliás, todas as idas e vindas dele entre Londres e Edimburgo, nos últimos dias, foram feitas pelo mesmo aparelho. Resumo: mesmo tendo direito legal, não usou aeronave oficial. Bom exemplo.

Mariana e Rodrigo Lasmar (foto: leca novo/divulgação )

COQUETEL

de lançamento





A família Bernardes recebe, depois de amanhã, para um coquetel em torno do lançamento da nova coleção da sua joalheria Manoel Bernardes, intitulada Nomade: a alma dos lugares. A festa será para clientes e amigos, na Casa EPO, das 19h às 22h.





ANOITECER

em Inhotim





No sábado, dia 10, sob uma linda lua cheia, o Instituto Inhotim recebeu sua primeira festa de arrecadação de fundos, a “Anoitecer Inhotim”, com direito a música de qualidade com Mateus Aleluia e apresentação do Grupo Corpo em meio à bela paisagem e os lindos jardins do local. O propósito não poderia ser mais nobre e importante: institucionalizar, cada vez mais, as ações do museu, de forma a garantir sua perenidade, sustentabilidade financeira, democratização do acesso e ampliação da programação artística e socioeducativa. A festa foi feita no aniversário de 16 anos da instituição. No domingo, dia 11, a programação foi replicada, gratuitamente, para o público que visitou o museu. A proposta do Inhotim é continuar com o projeto de arrecadação de fundos, sempre seguido de um evento gratuito para o público em geral.





Sem tirar o brilho da noite, a equipe do Inhotim tem que se organizar melhor para o evento de forma que não tenha prejuízos no funcionamento do museu durante o dia. A coluna recebeu várias reclamações, principalmente de pessoas idosas que foram visitar o museu no sábado. Os reclamantes disseram que chegaram cedo e não conseguiram alugar o carrinho. A alegação é que parte da frota estava guardada para atender a demanada da festa, uma vez que não haveria tempo ábil de recarregar as baterias. Vários carrinhos circulavam vazios, mas eram proibidos de dar “carona” aos idosos até os pontos de ônibus. Muitos dos visitantes não conseguiram ver todos os pavilhões por limitação físicas e cansaço, e não saíram satisfeitos, principalmente porque, de determinados pontos dos jardins, era possível ver a grande frota parada. #fica a dica.





CONCERTO

hoje em BH





Pela primeira vez a Jovem Orquestra de Ouro Branco se apresenta na Sala Minas Gerais, um dos principais palcos da música erudita do Brasil, hoje, às 18h, com ingressos a preços populares. O concerto Vozes da Liberdade reúne músicos que iniciaram seus estudos ainda crianças na Casa de Música, entidade sem fins lucrativos, e hoje fazem parte da orquestra. O repertório escolhido pelo maestro Marcos Silva-Santos é uma homenagem à música brasileira. Paixão Segundo São João”, de J.S. Bach,; “A Missa em Sol de Schubert”, com o Coral do Sesiminas, em Mariana e Ouro Branco; “Magnificat”, de C. Ph. Emanuel Bach e “Come, Ye Sons of Arts, away”, de Henry Purcell e “Requiem”, de W.A Mozart, com o Coro da UFMG.





TIRADENTES

Semana Criativa





A 6ª edição da Semana Criativa de Tiradentes acontecerá de 20 a 23 de outubro, em Tiradentes. Os quatro dias serão recheados de palestras, rodas de conversa, exposições, oficinas e experiências ligadas ao universo artesanal brasileiro. As palestras do dia serão disponibilizadas no YouTube da Semana Criativa, no período do festival. A iniciativa cultural e social tem como objetivo divulgar e valorizar a tradição e estimular o empreendedorismo por meio do design, do artesanato e da arquitetura. O projeto é realizado por Simone Quintas e pelo produtor cultural Júnior Guimarães.

ELIZABETH II

sorrisos da unidade





Com a morte da rainha Elizabeth II catalisando o noticiário, os desdobramentos desse fato ganharam destaque – principalmente o que muda no mundo a partir da chegada no novo rei, Charles III. A principal alteração, ao que tudo indica, seria Austrália e Canadá formalizarem sua saída da Commonwealth, algo longamente defendido nos dois países. Até agora, a postura firme e, ao mesmo tempo, afável da rainha, costurava essa união e impedia o avanço da pretensão.





REI CHARLES III

vacilos de personalidade





O temperamento vacilante do rei Charles III já lhe retirou pontos preciosos, logo no início do reinado. A sua irritação pública com o porta-canetas na mesa (quando assinou sua própria proclamação), e com o tinteiro (quando abriu um livro de condolências) deixou todos perplexos. Alguns jornais ingleses dizem que esses são apenas alguns dos seus vários tiques – que aterrorizam aqueles que os servem. Um deles revelou que, certa vez, o então príncipe o fez percorrer mais de cem metros no palácio apenas para pegar um papel, que caíra no chão, e que ele poderia, facilmente, pegar apenas esticando o braço. Para uns, indica TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), mas, para outros, é agudo MMM (Menino Mimado pela Mamãe). Independentemente do que pensam ou dizem as pessoas, existe um protocolo e um cerimonial que não permite que a realeza abaixe para pegar coisas, puxe cadeira s para se sentar e coisas desse tipo. Isso independe de suas vontades, é norma que são obrigados a cumprir. Fica o esclarecimento.

Mulheres

na Dança





O Grupo Contemporâneo de Dança Livre realiza até sábado a “Mostra de Dança do Fim do Mundo”, com programação que inclui espetáculos, performances, mostra de videodança, ações formativas e bate-papos presenciais e virtuais pelo canal do youtube (bit.ly/3dHTWvq). A ação formativa com as artistas Andréa Anhaia, Joelma Barros, Marcia F. Neves e Marise Dinis, será quinta-feira, 22, das 9h às 12h, no Centro de Referência da Dança, que fica dentro do Teatro Marília. A atividade é direcionada a mulheres que querem um encontro consigo mesma e na partilha de sentimentos, com ou sem experiências na dança. Inscrições e mais informações no site mostradedancadofimdomundo.com





EXPOSIÇÃO

Pilotis





O universo e os corpos femininos vão colorir a Casa Fiat de Cultura, a partir de terça-feira, com a mostra Pilotis. São cerca de 60 obras, entre pinturas, esculturas de tecido e instalações. A artista Katia Wille explora o sentir, o ser, o olhar e o tocar. O vernissage será amanhã, e na terça a mostra abre para visitação e fica até 30 de outubro.





RICOS

mineiros no foco





Nas listas de ricos que a Forbes publica, nomes de mineiros bem-sucedidos aparecem – embora em quantidade menor do que o potencial econômico do estado poderia oferecer. Daí, a importância de quem está lá. O recente ranking, listou os 10 mais do varejo nacional, no qual entrou Sebastião Bomfim (Centauro). Em seguida, em uma segmentação abordando apenas o setor de moda & acessórios, entraram Anderson Birman e seu filho Alexandre, do Grupo Arezzo & Co. Três nomes à altura de suas origens.

FORMAÇÃO

de Queijistas





A Associação de Queijistas do Brasil (ComerQueijo) promove, nos dias 24 e 25 de setembro, o primeiro Curso de Formação de Queijistas do país, dentro do Festival do Queijo Artesanal de Minas, na Gameleira. A novidade é voltada para profissionais, amadores e entusiastas dos sabores, aromas e da cultura do queijo. As vagas são limitadas. Mais informações pelo e-mail ouvidoria@comerqueijo.com.br ou telefone (11) 98829-5408.





PRÊMIO

voto popular





O Grupo Patrimar – construtora e incorporadora mineira que atua nas classes econômica, média e alta em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo –, está entre os 10 finalistas do GRI Awards 2022, que traz os destaques do mercado imobiliário nacional. Das 10 categorias avaliadas, a Patrimar está presente em duas: Empreendimento, com o Apogeé e Projeto Social, com o projeto Construindo o Bem. Os três finalistas de cada categoria serão escolhidos por meio de votação popular e convocados para uma cerimônia de premiação no dia 9 de novembro, quando serão revelados os ganhadores. Para votar basta acessar o site da premiação (www.griclub.org/event/real-estate/gri-awards-2022_3832) e selecionar as categorias Projeto Residencial e Projeto Social.

SOBRETUDO

Reuse





Hoje é o último dia do projeto Sobretudo Reuse, da competente Mary Arantes, a conhecida Mary Design. Ela tem feito, há anos, em sua grande casa na Serra, projetos especiais variados, de três dias. Cada um deles tem foco em determinado nicho. Hoje, encerra-se o de brechós que reúne os principais da cidade em um só lugar, oferecendo produtos de segunda mão, em ótimo estado. Destaque para o espaço da nossa colega Patrícia Espírito Santo, que assina coluna na página 2 deste caderno, com peças que ganha de amigos e a venda é toda para custear seus projetos de costura na África. No andar de baixo, uma área voltada para a gastronomia. Delícia de programa para hoje.

MULHERES DO BRASIL

Núcleo BH





O grupo Mulheres do Brasil Núcleo BH se reuniu no último dia 16, e firmou o "Pacto das empresas pelo fim da violência contra meninas e mulheres mineiras", junto com o Ministério Público de Minas Gerais e o Instituto Avon, visando buscar uma ação colaborativa das empresas mineiras para o apoio efetivo à causa. O encontro contou com a presença da presidente e fundadora do grupo, Luiza Trajano; do procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; da CEO do Instituto Avon, Daniela Grelin, além de dezenas de empresários mineiros.

30 ANOS

Cine Belas Artes





Quem se lembra dos cinemas de rua? Hoje, temos um sobrevivente que resiste bravamente – graças a Deus –, o UNA Cine Belas Artes, próximo da Praça da Liberdade. O espaço conta com três salas de projeção além de café e livraria e comemorou, recentemente, seus 30 anos e continua sendo um importante espaço cultural multiuso que remodelou a experiência cinematográfica da cidade. Desde a sua inauguração, se tornou um reduto de filmes independentes, de arte. Passou um período fechado e reabriu este ano após atualização técnica, reformas e reparos. Vale a pena conferir a programação e fazer um programa especial por lá, vai amar. No site www.belasartescine.com.br é possível acompanhar a programação e adquirir ingressos.

POR AÍ...





Edel Piroli está a mil com um grupo de amigas, produzindo produtos para um encontro de vendas que fará dia 27, para arrecadar recursos para as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, comandada pelo Padre Fernando Lopes.





O circuito empresarial mineiro lamentou a morte, semana passada, de Abílio Gontijo. Sempre dinâmico, mesmo de idade

bem avançada indagava ao filho, Juninho Gontijo, sobre as novidades da empresa. Perda lamentável.





O mês de setembro na moda de BH chegou com agenda movimentada. Na quinta e na sexta-feira passadas, a região do Barro Preto se movimentou com seu B.P. Fashion Days mostrando o verão de algumas grifes (pronta entrega) instaladas ali. Promoção da Ascobap.





Enquanto isso, a Associação dos Consultores em Negócios de Moda realiza, amanhã e terça, a nova edição do Gerais Fashion – nas instalações da CDL. Além de desfiles, salão de negócios e palestras.





lamentável o fechamento do Pacarone – restaurante instalado há 33 anos no bairro São Lucas. Funcionava 24 horas. Agora, só pelo delivery.