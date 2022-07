Amor de vó é único, deixa memórias afetivas para o resto da vida

Casa dos avós é um refúgio para os netos, seja na infância ou na vida adulta





Avó é tão especial que foi criado um dia só para ela. Aí o vovô ficou com ciúme e decidiram incluir ele também e 26 de julho virou o Dia dos Avós, mas, de verdade mesmo, é da vovó. E quem ficar com raivinha, tira as calças e pisa nela, ou, em versão mais moderna, beijinho no ombro.









Dizem que isso é porque toda avó é sábia, ensina sempre com muito carinho. A casa dela é um refúgio para os netos, seja na infância ou na vida adulta. Talvez seja por isso que existem milhares de frases de amor de vó. Vejam só: “As avós são mães com um monte de cobertura doce”; “Amor de vó é um abraço apertado em dia frio, com cheirinho de canela”; “Em cada comida de vó, tem um pedacinho de amor”; “Vó é fonte de sabedoria que não envelhece e amor que não se esgota”; “Vó cria memórias que o coração guarda para sempre”.





Minha avó morava em Brasília. Eu sempre gostei muito de pão de ló, aquele legítimo, e minha irmã, melado com queijo ralado. Pois não tinha uma vez que a gente chegasse na casa dela que não tivesse um lindo pão ló para mim e o melado para a Regina. E ela não deixava ninguém partir o bolo antes mim.





Dia da vovó é relativamente novo. Minha filha sempre foi um grude com minha mãe. Quando era pré-adolescente, descobriu o Dia da Avó – deve ter visto na televisão –, ligou para ela e deu os parabéns. Minha mãe ficou numa alegria. Ninguém nunca tinha feito isso, nenhum neto, foi um dia realmente especial para ela, e nem teve presente, apenas um telefonema. Ela nunca se esqueceu disso.





O mais legal de tudo é que, apesar da importância dos avós na vida dos netos, são esses netos que fazem bem aos avós, sem saberem. Segundo Tais Fernandes, psicóloga do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos, afirma que a relação entre avós e netos pode ser crucial para evitar a depressão nos idosos. De acordo com ela, a participação dos avós na criação dos netos e a formação de laços afetivos impacta diretamente na melhora da comunicação, do convívio social e na flexibilidade cognitiva.





Além disso, três fatores são os que mais se destacam quando analisados na melhora da saúde mental: afetividade, comunicação e interação social, e ensinamentos. O primeiro possibilita a criação de vínculos entre avós e netos, o que promove significado de pertencimento ao núcleo familiar. Isso pode impactar na diminuição ou prevenção de sentimentos de solidão. A comunicação permite o convívio entre gerações, gerando maior participação dos avós nas rotinas de seus netos, o que movimenta sua vida social. E os ensinamentos influenciam nas trocas de experiências com os mais novos, trabalhando a flexibilidade de pensamentos e abertura para novas ideias.





Uma das receitas que minha avó fazia com a nossa ajuda era o biscoito frito. Delicioso. Ela tinha duas receitas, uma mais antiga e, consequentemente, mais trabalhosa, e outra mais moderna, na qual usava o leite condensado para adoçar, o que reduzia bastante o tempo de preparo. Às netas cabia fazer a “cobrinha” de massa e depois fechar como um anelzinho para ela fritar e, então, passávamos na canela com açúcar. Ia um para a travessa e outro para a boca. E a gente conversando e rindo. Inesquecível.





Parabéns a todas as vovós pelo dia de hoje, porque vocês merecem!





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)