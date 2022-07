Hidratação é fundamental na época mais fria do ano, pois baixas temperaturas e clima seco influenciam na oleosidade natural da pele (foto: Depylaction/Reprodução de internet) Não bastasse o frio que naturalmente resseca a nossa pele, a gente ainda pode piorar a situação com alguns hábitos que não ajudam em nada.









Por causa do clima frio e por acharmos que a incidência de sol é muito baixa, deixamos de passar protetor solar. O problema é que a radiação ultravioleta, mesmo no inverno, causa fotoenvelhecimento e possíveis manchas. O fotoenvelhecimento inclui flacidez, além de, a longo prazo, poder causar câncer de pele. Mesmo no inverno dentro de casa, o uso do protetor solar é fundamental. Quem tem melasma deve se preocupar ainda mais, contando com filtros que protejam contra o calor e a luz visível. Segundo a farmacêutica Patrícia França, é importante que o filtro solar tenha proteção antioxidante.





Com as temperaturas mais baixas e o ar mais seco, a pele tende a ficar mais ressecada e pode, inclusive, ficar avermelhada e com descamação. Isso porque a pele passa a produzir menor quantidade de “oleosidade natural”. Esse ressecamento deve ser compensado pela hidratação intensa. Uma pele ressecada tem mais chance de “vincar”, com a possibilidade de aparecimento de linhas finas. Os melhores hidratantes possuem ácido hialurônico de baixo peso molecular. É preciso usar também o creme para área dos olhos, nas mãos, nos pés e no corpo no geral.





Um grande problema são banhos muito quentes. O banho “pelando” é uma delícia. Porém, a água quente retira a barreira de proteção da pele, o manto lipídico. Ainda mais se houver exagero no uso de sabonete. O ideal é um banho morno e rápido. Segundo a dermatologista Cláudia Merlo, a demora deve ser na hidratação após o banho.





Geralmente, no frio bebemos menos água. É importante ficarmos alerta para manter a hidratação tomando pelo menos dois litros de água por dia. Se o nosso organismo fica desidratado, retira água da periferia (até mesmo da pele) para compensar. Com isso, nossa pele acaba desidratada e sem viço. Os lábios também podem ficar mais ressecados. No inverno, as pessoas consomem mais bebidas alcoólicas para se esquentar, mas isso também leva à desidratação.





Acham que acabou por aí? Não. No inverno comemos mais doces e a pele sofre com isso. Segundo Cláudia Merlo, alimentos com alto índice glicêmico levam ao processo conhecido como glicação. O resultado é uma pele mais flácida e enrugada. Uma alternativa é comer o chocolate 70% cacau. Esse chocolate tem menor índice de açúcar e gordura e apresenta alta concentração de cacau, que é um poderoso antioxidante natural. Ele faz bem para nossa pele, desde que consumido com moderação. Devemos comer alimentos que atuam contra radicais livres que causam envelhecimento. São eles: cenoura, abóbora, couve, brócolis, mamão, caju, morango, laranja, abacaxi, couve e goiaba, ovos, fígados, castanhas e salmão.





O cigarro não é um mau hábito de inverno, mas é de conhecimento geral que é péssimo para a pele e, por isso, nunca é demais tocar nesse assunto. A nicotina causa constrição dos vasos sanguíneos e a pele recebe menos oxigênio. Isso pode lesar as fibras elásticas (fibras de elastina) e de colágeno da pele e diminuir a produção de novo colágeno. O resultado é uma pele sem viço, pouco elástica e com envelhecimento precoce acentuado. Ficam as dicas.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)