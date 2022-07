Perda auditiva e epilepsia podem ser sintomas precoces do mal de Parkinson

(foto: Valf/EM/D.A Press)

Tenho uma amiga que se preocupa, desde o ano passado, com o leve tremor que sente no maxilar. É imperceptível aos olhos de quem vê, mas ela diz que sente. Como a mãe teve mal de Parkinson, está cismada. Já foi a vários médicos, até hoje nenhum encontrou nada, mas ela não consegue se desligar do problema. Tudo isso por medo da desagradável doença. Tenho uma amiga que se preocupa, desde o ano passado, com o leve tremor que sente no maxilar. É imperceptível aos olhos de quem vê, mas ela diz que sente. Como a mãe teve mal de Parkinson, está cismada. Já foi a vários médicos, até hoje nenhum encontrou nada, mas ela não consegue se desligar do problema. Tudo isso por medo da desagradável doença.









Os sintomas começam sutis. Os tremores aumentam gradualmente, amplia-se a lentidão de movimentos, a pessoa passa a arrastar o pé para caminhar, adotando postura inclinada para a frente.





O motivo é a degeneração de células situadas na região do cérebro chamada substância negra. Essas células produzem dopamina, que conduz as correntes nervosas ao corpo. A falta ou diminuição de dopamina afeta os movimentos, provocando os sintomas descritos acima.





Ainda não há cura, mas o paciente pode ter vida normal à base de medicamentos que combatem os sintomas e seu progresso. São importantes também a fisioterapia, a terapia ocupacional e, se necessário, a fonoaudiologia, no caso de alterações na fala e na voz.





Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas convivam com esse diagnóstico.





A perda auditiva e a epilepsia podem indicar sinais precoces do mal de Parkinson, fatores que até então não eram ligados ao diagnóstico da doença. A conclusão é de pesquisadores da Universidade Queen Mary, de Londres.





O estudo analisou dados médicos de mais de 1 milhão de moradores de Londres durante quase 20 anos, entre 1990 e 2018, para explorar os primeiros sintomas e fatores de risco com o objetivo de entender como a doença de Parkinson se manifesta antes do surgimento de sinais mais severos.





O resultado da análise foi surpreendente. Vários sintomas surgiram nos pacientes até uma década antes do diagnóstico de Parkinson, entre eles os já conhecidos tremores nas mãos (até 10 anos antes) e problemas relacionados à memória (até cinco anos antes).





Porém, chamou a atenção a grande incidência de casos de perda auditiva e epilepsia em pessoas que, mais tarde, foram diagnosticadas com Parkinson. Até então, esses sintomas não eram ligados à doença.





De acordo com a neurologista Cristina Simonet, os resultados da pesquisa londrina revelaram que a perda auditiva e a epilepsia são novos fatores de risco, sintomas precoces do mal de Parkinson.





“É importante que profissionais do atendimento primário de saúde estejam cientes dessas ligações e entendam o quão cedo os sintomas de Parkinson podem aparecer, para que os pacientes obtenham um diagnóstico o quanto antes e os médicos consigam agir precocemente, oferecendo tratamentos capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas”, informa a principal autora do estudo.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)