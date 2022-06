Homenagem: 25 anos de sacerdócio ao padre Fernando Lopes

O grupo de patronesses da Paróquia Nossa Senhora de Fátima se movimentou e organizou um almoço em homenagem ao padre Fernando Lopes, que completa 25 anos de sacerdócio. O encontro será no salão de festas da paróquia, dia 26, das 13h às 18h. Como ele é muito querido, a festa é aberta para outras pessoas que queiram participar desse momento tão especial. Os covites estão à venda na secretaria da igreja, sujeito à lotação do espaço.



JANTAR para amigos Erica Toledo, Iara Machado, Manuela Borges, Angela Gutierrez e Washington Olivetto (foto: Afonso Borges)

Desde que começou a pandemia, Ângela Gutierrez se mudou de mala e cuia para sua fazenda, e por lá ficou, fazendo poucas e rápidas passagens pelas bandas da cidade. Mas na última segunda-feira ela abriu sua casa na Cidade Jardim para receber um grupo pequeno de amigos para um jantar que ofereceu em homenagem ao conhecido e premiadíssimo publicitário Washington Olivetto, que esteve na cidade, onde deu uma palestra sobre marketing esportivo. Como de costume, tudo foi preparado pela equipe da casa, e o destaque ficou por conta da mesa de sobremesas mineiras, sem faltar, claro, a deliciosa goiabada feita na Fazenda Morada Nova.





MODA

no teatro





Nathalia Timberg retorna a Belo Horizonte para duas apresentações da peça “Através da Iris”, como parte da programação do Teatro em Movimento. A atriz de 93 anos já fez mais de 100 apresentações, e passou rapidamente por aqui em 2019. O texto de Cacau Hygino, com direção de Maria Maya, faz uma homenagem à nova-iorquina Iris Apfel, ícone mundial da moda que completa 101 anos em agosto. Apfel é empresária, designer de interiores e uma das maiores referências mundiais na arte pop e no mundo fashion. As apresentações serão em 22 e 23 de junho, quarta e quinta-feira, no teatro do Instituto Unimed – BH Minas Tênis.





MODERNOS ETERNOS

centro revalorizado





Com seu dinamismo habitual, Josette Davis está no corre-corre para os acertos finais da expô “Modernos eternos”, que será aberta no próximo dia 21, e ficará aberta até 7 de julho, no novo espaço P7 Criativo – ocupando sete andares do antigo prédio do Bemge, na Praça Sete. São 40 ambientes assinados por designers, arquitetos e decoradores renomados. Além disso, várias ações culturais estão programadas. Entre elas, uma homenagem à história da cidade através da história dos Diários Associados, com um espaço de projeção e uma exposição de imagens da cidade nos anos 1950 e 1960, do acervo da TV Itacolomi e do jornal Estado de Minas. Segundo ela, o evento apoia e quer fazer parte da requalificação econômica do coração da cidade, o Hipercentro, que reúne parte importante do nosso patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. O prédio do P7 Criativo foi projetado por Oscar Niemeyer. O restaurante será comandado pelo chef Leonardo Paixão.





MARCA FALIDA

preço de luxo





A titularidade da marca Daslu, que foi leiloada no dia 7 e tinha como lance mínimo R$ 1,4 milhão, com previsão de outras duas datas caso não tivesse oferta mínima, foi arrematada por R$ 10 milhões, dez vezes mais que o lance mínimo pedido. Muito disputado, o leilão mostrou a força que a marca ainda tem, apesar de todos os percalços pelos quais passou. O resultado não supreendeu o leiloeiro, que disse não se tratar apenas da marca, mas de um conceito de vendas. A incorporadora Miltre Realty foi a compradora e seu presidente, Fabrício Mitre, disse que a ideia é ter lançamentos de altíssimo padrão associados à marca Daslu.





BRUMADINHO

Festival de Inverno





A primeira edição do Festival de Inverno de Brumadinho vai reunir música, gastronomia, literatura e cultura de 16 a 19 de junho, das 10h até meia-noite, sendo que no domingo será até as 18h, em Casa Branca. Entre os participantes na área da gastronomia estão Tonini, Xapuri e La Palma. Terá montagem do Grupo Giramundo comemorando os 50 anos em obra Hot Apocalipse em parceria com o Cura e shows do Ira!, 14 Bis e Jimmy Burn, direto dos EUA, e muita coisa mais. A entrada é gratuita e pedem para levar 1kg de alimento não perecível ou um agasalho que será doado para a Campanha do Agasalho da Igreja de Piedade do Paraopeba.





MARATONA SARAMAGO

Academia Mineira de Letras





Começa amanhã, e vai até o dia 17, no canal do Youtube da Academia Mineira de Letras, a Maratona Saramago, uma homenagem a um dos grandes nomes da literatura mundial, José Saramago. Será uma série de palestras virtuais sobre o escritor português, com palestrantes convidados. São eles: Vera Lopes, Daniel Vecchio, José Leite Jr, Mateus Roque da Silva e Vanessa Brandão. Será disponibilizado um vídeo por dia, a partir das 11h.





MOSTRA MONÓLOGOS

inscrições abertas









JACARTA corrida difícil Sérgio Sette Câmara (foto: Divulgação)

No último fim de semana, pela primeira vez em sua história, a cidade de Jacarta, na Indonésia, recebeu em suas ruas uma etapa do Campeonato Mundial da Fórmula-E. Pilotos e equipes da principal competição de carros elétricos do mundo tomaram a cidade asiática para as disputas da 9ª etapa da temporada. Vindo de uma temporada de muitos desafios, o piloto mineiro Sérgio Sette Câmara chegou animado para as disputas, principalmente após a melhora de desempenho do equipamento da Dragon Penske visto nas etapas anteriores, Alemanha e Mônaco. Porém, no inédito circuito da Indonésia, não foi possível seguir com a evolução e ele terminou em 19º lugar. Mas já estuda estratégias para melhorar sua performance nas outras etapas. A próxima será em 2 de julho, em Marrakesh, seguida por Nova York (16 e 17 de julho), Londres (30 e 31 de julho) e Seul (13 e 14 de agosto). O Galpão Cine Horto está com inscrições abertas para a 4ª Mostra de Monólogos dos Cursos Livres até 26 de junho. O edital completo pode ser encontrado no site https://forms.gle/1iq4CtiRBMHFreSh6. Podem se inscrever escolas de teatro de BH e também artistas em formação com trabalhos solo. O evento, que foca no teatro produzido por estudantes da cena de Belo Horizonte, vai acontecer no Teatro Wanda Fernandes e na Sala Solo do Cine Horto no 2º semestre do ano, de 17 a 27 de novembro. A seleção será feita por uma comissão composta por representantes do Galpão Cine Horto e também convidados de outras escolas.





HELOISA ALEIXO

ingratidão carioca





Depois de uma vida dedicada à cultura, Heloisa Aleixo Lustosa faleceu na semana passada, com enterro aqui em Belo Horizonte, onde nasceu, no jazigo do seu pai, Pedro Aleixo. A maior parte da sua vida adulta viveu no Rio, com passagem marcante à frente do Museu de Arte Moderna – MAM e do Museu Nacional de Belas-Artes (MNBA). Recuperou o presíigio daqueles dois marcos da cultura carioca, renovou suas atividades e restaurou as instalações do até então decadente MNBA. Defensora das técnicas de Nise da Silveira (que, inclusive, foi interpretada no cinema por Glória Pires), criou o Museu do Inconsciente. Inexplicavelmente, o que ainda resta da imprensa carioca fez silêncio sobre sua morte. Apenas a colunista Hildegard Angel deu uma grande nota ressaltando todo o seu valor, até porque Heloisa foi amiga de sua mãe, Zuzu.





TERCEIRA IDADE

sentindo na pele





Um experimento, na Europa, está mudando a maneira de se cuidar dos idosos. Em vez de ensinar apenas técnicas de amparo aos mais velhos (doentes, principalmente), estão fazendo os aprendizes ‘sentirem’ suas dificuldades. Para isso, usam tecnologias com aparelhos que provocam tremuras, dificuldades de equilíbrio, zumbidos, tonturas, locomoção limitada, articulações travadas, enfim, os maiores tormentos dessa fase da vida. Com isso, a eficiência no atendimento triplicou e os enfermos sofreram menos.





CARNAVAL

quarta onda





O carnaval deste ano parece que não vai acabar tão cedo. Depois das escolas de samba desfilarem em abril no eixo Rio-São Paulo, agora os blocos de rua vão desfilar em julho. Pelo menos em São Paulo, onde a novidade foi anunciada semana passada. Obviamente que o exemplo será seguido, caso a pandemia da Covid, em sua quarta onda, não fique mais forte do que já está por aí. Caberia às autoridades impedirem o assunto, mas em ano de eleição tudo pode. E, obviamente, meninada de lá e de cá já está assanhada e formando grupos para a folia fora de época.





ROLLING STONES

alegria espanhola





Com uma energia invejável, os Rolling Stones iniciaram na Espanha sua turnê, comemorando os 60 anos da banda. E, realmente, é incrível ver Mick Jagger fazer 2h30min de show pulando, cantando e ocupando plenamente o palco nos seus 78 anos. E tem mais: no dia seguinte, saiu com os companheiros de música, como turistas comuns, para tomar sorvete (lá é verão), ir aos museus, abraçar e fazer fotos com os fãs – uma alegria geral. Nada como a idade para perceber as coisas como elas realmente são e viver a vida sem frescuras.





ALAGOAS

roubo midiático





O pequeno estado de Alagoas está pautando o noticiário político, fashion e policial do país, com muitas lideranças nacionais e fatos do dia saídos dali. O mais recente deles foi o roubo na casa de um influencer muito forte por lá, um tal de Carlinhos Maia, cuja casa em Maceió foi assaltada e ladrões levando algo em torno de R$ 5 milhões em joias & afins. O assunto bombou na web. Presos os invasores, a bomba maior foi vazar que os bandidos souberam o que havia lá e até a agenda do residente por causa das redes sociais. Um aviso de peso para os milhões de desocupados que ficam postando desde o pão com queijo da manhã até a marca do remédio para dormir, já de madrugada.





GAL COSTA

afago dos fãs





Amigo da coluna foi ao show de Gal Costa, no Palácio das Artes, e ficou impressionado com a generosidade e carinho do público. Mesmo com a cantora tomada por forte rouquidão, sendo obrigada até a interromper uma música e poupar seus agudos, o público não parou de aplaudí-la, muitas vezes de pé. E ainda pediu bis, o que foi atendido com "Maria, Maria", de Bituca, e "Brasil", de Cazuza. Para socorrer a baiana, que se queixou de problema na voz devido "ao frio de gelar os ossos em São Paulo", a plateia se encarregou de entoar parte das canções.





Incomodo mesmo foi a falta de educação de muitos. Mesmo com o pedido de "desliguem seus celulares", o povo atracado ao celular nas 24 horas por dia não toma jeito. Durante o show de Gal no Palácio das Artes, essa turma não desligou seus smartphones nem nos momentos mais delicados da apresentação, ficando ligados o tempo todo: fotografando, filmando, postando e enviando no zapzap. Ninguém merece as luzinhas renitentes na cara durante show. E ainda teve aqueles "cantores de banheiro" mostrando que sabiam todas as músicas.